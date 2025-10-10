【約30人のマッチョが恵比寿に集結！】「落書き消しマッスル2025」今年は“消すだけじゃない”マッチョがアートで街を彩る新たな試みを実施

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、2025年9月20日(土)に渋谷区と連携した「壁の落書き消しマッスル」と題した清掃&アートイベントを開催いたしました。

当社は、フィットネスブランドならではの取り組み方で社会問題を解決したいという想いから、これまでにもマッチョの方を集めたゴミ拾いや落書き消去活動を実施してきました。

今回の「落書き消しマッスル」は公共施設や壁面に描かれた落書きを除去し、街の景観を守ることを目的とした取り組みであり、昨年の実施に続く第2回目の開催となります。

今年はなんと約30人のマッチョが大集結。パワフルな筋肉で落書きを消すだけでなく、“壁にアートを描く”という新たな取り組みに挑戦しました。

大人数のマッチョが並んで活動する様子に通行人も足を止め、「良い活動ですね」と声をかけてくださる方も多く見られました。

参加者からは「ただ消すだけでなく、自分の手で街に彩りを加えられるのが嬉しかったです！楽しいイベントをありがとうございました！」や「仲間と一緒に体を動かすことで社会貢献ができるなんて、とても嬉しいです！また来年も参加したいと思います！」などの声が寄せられ、イベントを通じて地域との一体感が強まったことが伺えます。

昨年は消した壁が再び落書きされるという課題がありましたが、今年は予防策としてアートを導入することで、再発防止と景観向上を同時に実現。

筋肉と創造力を融合させた新しい形の社会貢献を行うことができました。

引き続き当社は、フィットネスブランドならではのユニークなアプローチを通じて、地域社会が抱えるさまざまな課題の解決に貢献してまいります。

落書き対策や景観美化などでお困りの自治体・地域団体の皆さまにおかれましては、ぜひ一度ご相談いただけますと幸いです。

これからも、一人ひとりの力を活かしながら、地域に寄り添う取り組みを続けてまいります。

今後もVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は151万人を超えています。

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3F

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/