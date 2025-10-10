10月20日「プロテインの日」！プロテインは味も食感も選ぶ時代に。”甘くない”濃厚なクリスピー食感の「BODY STAR プロテインスナック」新登場

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、10月20日の「プロテインの日」を前に、おやつ感覚で楽しみながら美味しく手軽にプロテインが摂れる“甘くない”プロテイン『BODY STAR プロテインスナック』シリーズとして、よりライトに・よりおやつ感覚でプロテインを摂りたい方に向けた『BODY STAR プロテインスナック クリスピー食感 （サワークリームオニオン味／カレー味）』2品を、2025年10月13日（月）より全国にて発売します。

1袋でタンパク質20gが摂れるカリカリッとハードな食感の『BODY STAR プロテインスナック（バーベキュー味／コンソメ味）』に加えて、1袋でタンパク質15gが摂れるクリスピー食感の『BODY STAR クリスピー食感 プロテインスナック（サワークリームオニオン味／カレー味）』が加わり、好みに合わせて選べる２つの食感と4つのフレーバー。食感も味も選べるプロテインの新たな選択肢『BODY STAR プロテインスナック』と一緒に、がんばり過ぎない“プロテイン習慣”をはじめてみませんか？

■選べる食感とフレーバー！プロテインの新たな選択肢『BODY STAR プロテインスナック』

『BODY STAR プロテインスナック』は、2021年３月の発売以来、タンパク質20gの摂取と、甘くない濃厚なスナック菓子らしいフレーバー展開で、トレーニングに励む”トレーニー”たちの84％がリピート購入（自社調べ）している、おやつ系プロテインです。ユニークで美味しい“おやつ”を提供し続けてきたおやつカンパニーのスナック菓子製造ノウハウを活かし、大豆を使った生地をスナック菓子らしい食感と食べ応えのあるしっかりとした味付けに仕上げることで、無理なく美味しく楽しみながらカラダメンテができる、これまでにないプロテイン商品として登場しました。

発売から4年、ポストコロナにおける生活者の健康意識は食事領域だけでなく間食領域にも拡大し、トレーニングの頻度に関わらず、意識してタンパク質（プロテイン）を摂取している人は20-50代男女の40％（自社調べ）にまで拡大するなど、プロテインをより日常的に摂っている姿が見えてきました。そこで『BODY STAR プロテインスナック』に、もっとスナック菓子らしく、よりおやつ感覚でタンパク質を摂れるクリスピー食感が仲間入り。1袋でタンパク質15gが摂れるクリスピー食感の『BODY STAR クリスピー食感 プロテインスナック』として、ガーリックの風味がほんのり香る爽やかな酸味と濃厚さの「サワークリームオニオン味」と、スパイシーな香りが広がるスナック菓子の定番フレーバー「カレー味」の2種類が新たに登場します。

食生活を大きく変えずにこまめにタンパク質を補給したい方、我慢し過ぎずに小腹を満たしたい方、プロテイン初心者やプロテインを手軽に日常に取り入れたい方など、プロテインの新たな選択肢として『BODY STAR プロテインスナック』は、多様な目的や様々なライフスタイルに合わせて選びやすい商品ラインナップを実現しました。

不足しがちなタンパク質を普段のおやつ感覚で手軽に補えるプロテインの新形態『BODY STAR プロテインスナック』で、無理なく続けやすいプロテイン習慣を始めてみませんか？

BODY STAR プロテインスナック https://www.oyatsu.co.jp/product/bodystar/protein-snack/

ブランドサイトはこちら :https://www.oyatsu.co.jp/product/bodystar/protein-snack/

【商品概要】

1袋でタンパク質15gが摂れる、よりスナック菓子らしいソフトなクリスピー食感

商品名：BODY STAR クリスピー食感 プロテインスナック

（サワークリームオニオン味）

内容量：40g

＜栄養成分表示＞※1袋40g当たり

タンパク質15.3g、脂質9.0g、糖質10.1g

熱量182kcal、食物繊維2.4g、鉄2.2mg

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込173円前後）

発売日：2025年10月13日（月）全国のスーパーマーケット、

ドラッグストアなど

※取り扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：BODY STAR クリスピー食感 プロテインスナック

（カレー味）

内容量：40g

＜栄養成分表示＞※1袋40g当たり

タンパク質15.3g、脂質9.4g、糖質9.7g

熱量189kcal、食物繊維2.5g、鉄2.3mg

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込173円前後）

発売日：2025年10月13日（月）全国のスーパーマーケット、

ドラッグストアなど

※取り扱い状況は企業および店舗により異なります。

【「BODY STAR プロテインスナック」シリーズ】

1袋でタンパク質20gが摂れる心地よい堅めのカリカリッとしたハード食感は食べ応え抜群！

商品名：BODY STAR プロテインスナック（バーベキュー味）

内容量：40g

＜栄養成分表示＞※1袋40g当たり

タンパク質20g、脂質5.2g、糖質5.9g、

熱量163kcal 、食物繊維4.8g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込173円前後）

販売先：全国のファミリーマート(2025年10月28日より順次)

他全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

※取り扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：BODY STAR プロテインスナック（コンソメ味）

内容量：42g

＜栄養成分表示＞※1袋42g当たり

タンパク質20g、脂質5.6g、糖質6.6g、

熱量170kcal 、食物繊維4.9g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：各税込173円前後）

販売先：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

※取り扱い状況は企業および店舗により異なります。

●栄養の秋！運動の秋！プロテイン(10)をニッポン中(20)へ

カラダをつくる上で欠かせない三大栄養素のひとつ「タンパク質」。その重要性が人々に認識され始め、”広まりつつあるプロテイン習慣を一過性のブームで終わらせずに新たな文化として根付かせたい”

そんな背景から、プロテイン(10)をニッポン中(20)へ！という想いを込めて、プロテインひろこさんが発起人となり、10月20日を『プロテインの日』として制定しています。

プロテインひろこさん：プロテインマイスター

運動しないプロテイン愛好家として、女性向けに健康・美容食としてのプロテインの楽しみ方を提案。これまでに飲んだプロテインは350種類以上！「マツコの知らない世界」や「林先生の初耳学」などメディアや雑誌で注目を浴びるプロテイン女子。商品のプロデュースにも多数携わっている。