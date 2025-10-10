＜開催レポート＞Qoo10が「Qoo10 Beauty Conference」を国内で初開催！

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、国内のビューティー関連事業者を対象にした「2025 Qoo10 Beauty Conference」を2025年10月4日（土）に有明GYM-EXで開催しました。本カンファレンスを国内で開催するのは今回が初めてです。

「2025 Qoo10 Beauty Conference」では、Z世代の心を掴む次世代ビューティートレンドのインサイトから、ビジネスを加速させる最新のマーケティング手法、セラーサポート体制、さらにQoo10の今後の展開について発表しました。

冒頭、代表取締役のグ ジャヒョンから、Qoo10が現在、会員数2,650万人を超え、ビューティー分野で日本最大級のECモールに成長したことに対する、セラーの皆様の情熱と協力に感謝の意を表しました。そして、今後に向け、2つの重点施策を発表しました。1点目は、今春発表したブランド育成プログラムの提供に基づき、ビューティー企業20社を企業価値1,000億円規模にすること、また100億規模の企業を100社育成・支援することを目指し、推進していくことです。2点目は新しい需要の開拓としてビューティーはもちろんのこと、相性の良いインナービューティーという分野に注力していくことです。この２つを軸にQoo10が日本のビューティー業界の発展に貢献していくことを目指します。

続いて、営業本部、戦略マーケティング、セラーサポートの各責任者から、Qoo10の強みであるZ世代を取り込む具体的な取り組みについて、動画の活用や、事例や体験談を盛り込みながら、分野ごとに講演しました。

カンファレンスでは多くの参加者とリアルにコミュニケーションが取れた貴重な機会となりました。今後もQoo10は「楽しさを仕掛け、喜びを届ける」ことをミッションに、セラーの皆様と共に成長し発展していきたいと思います。

「Qoo10 Beauty Conference」開催概要

日時：2025年10月4日（土）13：30～15：30

会場：有明GYM-EX

内容：

・ご挨拶eBay Japan合同会社

代表取締役 グ ジャヒョン

・Z世代攻略の最前線 - Qoo10と共に拓くブランドの未来

営業本部 本部長 川鍋 優子

・Qoo10のバイヤー向けマーケティングの新潮流

戦略マーケティング室部長 モラーノ 絢香

・挑戦を支える仕組み₋Qoo10セラーサポート体制の現在とこれから

Seller Growth部長 寺村宏

※当日の様子はQoo10大学HP内で後日公開する予定です。

Qoo10大学 URL：https://article-university.qoo10.jp/

■eBay Japan合同会社について

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

「Qoo10」URL：http://www.qoo10.jp/

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティー・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :http://www.qoo10.jp/

