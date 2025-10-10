スターツ出版×ポプラ社「届け！ 一文から選ぶ文庫フェア」を実施いたします
株式会社ポプラ社
●合同フェア概要
10代から圧倒的な支持を受けるスターツ出版文庫と、切ない青春小説で注目を浴びるポプラ文庫＆ポプラ文庫ピュアフルが、10月初旬より合同で書店フェアを実施いたします。
「届け！ 一文から選ぶ文庫フェア」と題し、10代に届けたい書籍を厳選。作中の印象的な一文を抜き出した専用帯とPOPを作成して、物語の魅力を伝えます。
出版社の垣根を超えることで10代の読者に新しい本との出会いの機会を作り、読書の幅を広げてもらうことを目指します。
書店店頭でのフェア展開だけでなく、プレゼントキャンペーンも出版社合同で行う予定です。
●フェア対象書籍
合同フェアの対象銘柄は、各社４作品ずつの合計８作品となります。
＜スターツ出版文庫＞
汐見夏衛『夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく』
汐見夏衛『君はきっとまだ知らない 』
冬野夜空『満月の夜に君を見つける』
小鳥居ほたる『記憶喪失の君と､君だけを忘れてしまった僕。』
＜ポプラ文庫＆ポプラ文庫ピュアフル＞
凪良ゆう『わたしの美しい庭』
森田碧『余命一年と宣告された僕が、余命半年の君と出会った話』
石井仁蔵『エヴァーグリーン・ゲーム』
青谷 真未『君の嘘と、やさしい死神』
●開催時期
2025年10月上旬～
●特別プレゼントキャンペーン
フェア対象書籍をご購入の読者に向け、抽選で特製図書カードがもらえるキャンペーンを実施します。
フェア限定共通帯の帯袖にあるQRコードより、キャンペーンに応募することができます。