【インターナショナルガーデンホテル成田】「カジュアルイタリアンと冬のあったかチーズフェア」開催

インターナショナルガーデンホテル成田（千葉県成田市 総支配人 久保 郁也）「レストランAVANTI」では、2025年11月1日（土）から12月31日（水）までの期間限定で、世界のチーズを贅沢に使った「カジュアルイタリアンと冬のあったかチーズフェア」を開催します。寒さが深まる冬の訪れるこれからの季節にうれしい、濃厚で風味豊かな全40品をビュッフェスタイルでご提供します。

本フェアでは、マスカルポーネやクリームチーズといった定番から、ゴルゴンゾーラ、ペコリーノロマーノ、パルメジャーノ、グラナパダーノまで、世界各国から厳選した15種のチーズを多彩な調理法でお楽しみいただけます。

温かい料理には「グラナパダーノともち麦のリゾット」や、チーズとミートソースの旨みが広がる「ボローニャ風ラザニア」など、食欲をそそるメニューをご用意。冷製料理では、「ゴルゴンゾーラチーズのムース」や「カッテージチーズ・モッツァレラ・生ハムのサラダ」など、チーズの新たな魅力に出会えるメニューも並びます。また、お客様の目の前でシェフが調理して提供するライブコーナーでは、ランチ、ディナータイムいずれも限定メニューをご用意しています。熱々のチーズを料理にたっぷりとかける実演や、大きなグラナパダーノチーズの器で仕上げるカルボナーラなど、臨場感あふれるライブパフォーマンスにもご注目ください。

デザートももちろんチーズが主役です。なめらかな「ティラミス」、濃厚な「チョコレートバスクチーズケーキ」、冬の味覚を取り入れた「チーズクリームのみかんタルト」、芳醇な香りが広がる「マスカルポーネと紅茶のヴェリーヌ」など、心温まるスイーツをご堪能ください。

■「カジュアルイタリアンと冬のあったかチーズフェア」概要

開催期間： 2025年11月1日（土）～12月31日（水）

開催場所： レストラン AVANTI （インターナショナルガーデンホテル成田ロビーフロア）

詳しくはこちらから :https://gardennarita.com/menu/3316

開催時間／料金： 幼児は4歳～未就学児、3歳以下は無料

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16207/table/1879_1_bef624055c91041dfc4752c51ca9a834.jpg?v=202510110126 ]

□料理メニュー紹介

【ライブコーナー】 ※メニューにより提供タイミングが異なります

《ランチタイム》

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16207/table/1879_2_703d390af82ad94e518d4bf4a34d6343.jpg?v=202510110126 ]

《ランチ限定》イタリアンアップルパイ＆マスカルポーネアイス

焼き立てのアップルパイに添えるのは、なめらかで上品な甘さのマスカルポーネアイス。

黄金色に焼き上がったサクサクのパイ生地を割ると、熱々で甘酸っぱいりんごが溢れ出します。そこに冷たいアイスが重なり、「サクッ、とろり、ひんやり」と三拍子そろった味わいに。仕上げにはとろけるハチミツを贅沢にかけ、極上のデザート体験をお届けします。

《ディナータイム》

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16207/table/1879_3_b67871611375ba6f1b9b12c34b4439be.jpg?v=202510110126 ]写真はイメージです

《ディナー限定》グラナパダーノの器で和えたカルボナーラ

巨大なグラナパダーノチーズの器で、熱々のパスタとクリーミーなソースを豪快に和えて仕上げるカルボナーラ。とろりと溶け出すチーズにベーコンの香ばしさ、黒胡椒のアクセントが重なり、濃厚な味わいが広がります。ライブ感あふれる演出とともに楽しむ、特別な一皿をご堪能ください。

【ビュッフェコーナー】

《冷たい料理》パテ・ド・カンパーニュ、キッシュロレーヌ、ゴルゴンゾーラチーズのムース、カッテージチーズ・モッツァレラ・生ハムのサラダ、かぼちゃとクリームチーズのサラダ、グリッシーニ 他

《温かい料理》ローストビーフ、グリルドポーク、チキンディアブル、白身魚のモルネーソース パルメジャーノ・レッジャーノ焼き、フリットミスト、グラナパダーノともち麦のリゾット、ボローニャ風ラザニア、ローリングピッツァ、カポナータ、ミネストローネスープ 他

【デザートコーナー】

フロマージュロールケーキ、チョコレートバスクチーズケーキ、チーズクリームのみかんタルト、マスカルポーネと紅茶のヴェリーヌ、抹茶のレアチーズ、パルメザンパウンドケーキ、ティラミス、ボンボローニ、イタリアンアップルパイ、フルーツ2種、白玉あんみつ、アイスクリーム 他

【パンケーキコーナー】パンケーキ（ホイップクリーム、メープルシロップ、蜂蜜シロップ など）

【サラダコーナー】野菜8種、コンディメント6種、ドレッシング4種

【パンコーナー】 フォカッチャ 他4種

【年越しそばコーナー】 12/31ディナー限定

□ご予約・お問合せはインターナショナルガーデンホテル成田 レストラン予約 TEL: 0476-23-5545（直通）

※表記料金には税金・サービス料が含まれます。

※都合により食材およびメニューは変更させていただく場合がございます。

レストラン「AVANTI」、ビュッフェカウンターをリニューアル！

お料理を選ぶ時間からもっと心が弾むように――そんな想いを込めて、この秋ビュッフェカウンターを一新しました。

鮮やかな赤い鍋と清潔感ある白いカウンターが並ぶビュッフェラインは、料理の魅力を一層引き立てます。スイーツコーナーにはガラスと木製什器を組み合わせ、高級感と温もりを感じる美しいディスプレイを展開。明るく華やかに生まれ変わった店内で、彩り豊かなビュッフェをご堪能ください。

インターナショナルガーデンホテル成田について

成田国際空港から無料シャトルバスで約20分の距離に位置するインターナショナルガーデンホテル成田はアクセスの良さはもちろん、成田山新勝寺をはじめとする観光スポットへも便利なロケーションにあり、ビジネスミーティングにも海外へのご出発前後のご宿泊にも最適です。

市内随一の広さを誇る全室28平米、463室の客室は、柔らかなトーンでまとめられたゆとりある空間が魅力。客室でも、会議室、宴会場でも快適なWi-Fi接続サービスによる無料のインターネットをご利用いただけます。

1フロアに集中する8つの会議室では分科会、研修会、139平米の宴会場では、全体会、セミナー会場、懇親会会場としてもご利用いただけます。ビジネスミーティングや少人数でのお食事会、パーティにきめ細やかにお応えいたします。

インターナショナルガーデンホテル成田に関する詳細はhttps://gardennarita.com/をご覧ください。

オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,169室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,411名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年9月現在）

