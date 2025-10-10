「ABEMA」、10月10日（金）よる10時より放送する『ダマってられない女たち season2』第6話に先駆けて、元TBSアナ・山本里菜、宇野実彩子（AAA）らゲストのスタジオの様子を公開！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）の#6を、2025年10月10日（金）よる10時より放送いたします。

『ダマってられない女たち season2』 #6先行映像：

https://abema.tv/video/episode/90-2016_s2_p506

『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組です。

番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめます。なお、#6には、元TBSアナウンサーの山本里菜と、宇野実彩子（AAA）が登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届けます。

10月10日（金）の『ダマってられない女たち season2』#6では、4児のシングルマザーでありながら、現在はドバイで華やかな生活を送る経営者としての顔を持つMALIA.の日々に密着。子どもたちを育てるために経営者の道を選んだ彼女は、「何かを売らないと生活ができなかった」と語るほどのどん底からいかにして成功を掴んだのか、そのパワフルな姿に迫ります。さらに、亡き夫・山本KIDへの想いを初めて告白。「大事な時にいてくれなくて、それが原因で私たちお別れしちゃった」と、これまで語られなかった離婚の真相と、今だから話せる彼への感謝を涙ながらに語ります。

さらに、17歳差の年の差夫婦、メグミさん（49）とハズムさん（32）の結婚生活にも密着。出会った瞬間、「神様に理想の人作ってって言ったら、そのままというくらい理想的」と、ハズムさんに一目惚れしたというメグミさん。番組では、シングルマザーだった彼女が、年下夫の心を射止めるために取った意外な方法を追いかけます。スタジオにも本人が登場し、驚きと感動に包まれた年の差カップルの恋の軌跡にご注目ください。この様子は10月10日（金）よる10時より放送いたします。ぜひ、お楽しみください。

■ABEMA 『ダマってられない女たち season2』 放送概要

#6放送日時：2025年10月10日（金）よる10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gTCMLq6DMBqHH

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2016

出演：MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー、山本里菜、宇野実彩子（AAA）

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※配信日程、内容、配信形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショー、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Abema」