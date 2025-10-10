大阪モーターショー実行委員会が、2025年12月5日（金）から開催される【Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー】の出展予定ブランドを発表！

テレビ大阪株式会社前回展（2023/12月）の様子

大阪モーターショー実行委員会（構成：（一社）日本自動車販売協会連合会大阪府支部/日本自動車輸入組合/日刊自動車新聞社/テレビ大阪）は、【Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー】の出展予定ブランドを発表しました。

Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー／ナビメイト

■出展/総ブランド数 （二輪車含）：32ブランド

※五十音順 2025/10/7現在

❖国内ブランド：8ブランド

スズキ、ダイハツ、トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱、レクサス

❖海外ブランド数：13ブランド

Aston Martin、Audi、BYD、CaterHam、Defender、McLaren

Mercedes-AMG、Mercedes-Benz、Mercedes-MAYBACH

MINI、Morgan、Range Rover、Volvo

❖二輪車／国内ブランド：2ブランド

スズキ、ホンダ

❖二輪車／海外ブランド：9ブランド

Aprilia、BMW、Ducati、Harley-Davidson、Indian Motorcycle

KTM、Moto Guzzi、Triumph、Vespa

前回展（2023/12月）の様子前回展（2023/12月）の様子

■開催概要

〇名称 Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー

https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/

〇テーマ いいね！モビリティ

〇会期 2025（令和7）年12月5日（金）～7日（日） 3日間

5日（金）・6日（土）9:00～19:00、7日（日）9:00～18:00

〇会場 インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1‐5‐102）

1号館/味わいロード

2～5号館/国内メーカー、インポーター、一般出展

6号館A、B/自販連ディラーコーナー、カスタマイズワールド、

キャンピングカーワールド他

〇主催 大阪モーターショー実行委員会

構成：（一社）日本自動車販売協会連合会大阪府支部、日本自動車輸入組合、

日刊自動車新聞社、テレビ大阪（順不同）

〇共 催

（一社）日本自動車販売協会連合会滋賀県支部

（一社）日本自動車販売協会連合会京都府支部

（一社）日本自動車販売協会連合会兵庫県支部

（一社）日本自動車販売協会連合会奈良県支部

（一社）日本自動車販売協会連合会和歌山県支部

〇後援

近畿総合通信局、近畿経済産業局、近畿地方整備局、近畿運輸局、

近畿管区警察局、大阪府、大阪市、（公社）関西経済連合会、大阪商工会議所、

（一社）日本自動車工業会、（一社）日本自動車販売協会連合会、

（一社）日本自動車部品工業会、（一社）日本自動車タイヤ協会、

（一社）日本自動車整備振興会連合会、（一社）電池工業会、

（一社）全国軽自動車協会連合会、石油連盟、（一社）日本損害保険協会、

（一社）日本自動車連盟関西本部、（一財）全日本交通安全協会、

（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会、（一社）日本中古自動車販売協会連合会、

全日本自動車部品卸商協同組合、（一財）日本自動車研究所、

（一財）環境優良車普及機構、大阪軽自動車協会、

（一社）大阪府レンタカー協会、（一社）日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会

（一社）日本二輪車普及安全協会、（一財）大阪国際経済振興センター、

（独）自動車事故対策機構、（一財）日本自動車査定協会、

（一社）日本RV協会、びわ湖放送、テレビ和歌山、三重テレビ、

FM大阪、αステーション、Kiss FM KOBE

（順不同／予定）

〇協賛 タカラトミー、日本たばこ産業、ヒット

〇テーマソング 梅田サイファー

前回展（2023/12月）の様子

〇入場料

一般2,000円（前売1,800円） 大学・専門学生 1,500円（前売1,300円）

レイトチケット1,300円（前売なし）※各日の終演2時間半前から入場可。

※高校生以下無料／障がい者手帳をお持ちの方本人と付き添い1名無料

一般 ：1,800円（税込）※当日券2,000円(税込)

大学・専門学生 ：1,300円（税込）※当日券1,500円(税込)

購入方法 ：チケットぴあ ⇒ https://w.pia.jp/t/osaka-motorshow/

ローソンチケット⇒ https://l-tike.com/search/?lcd=55385

イープラス ⇒ https://eplus.jp/osakamotorshow/

CNプレイガイド ⇒ https://www.cnplayguide.com/oms2025/

セブンチケット ⇒ https://7ticket.jp/s/111476

アソビュー！ ⇒ https://www.asoview.com/channel/tickets/AzE8q25P0A

⇒アソビュー！は電子チケットのみ

※セブンチケットでは公式ガイドブック付き前売りチケットを販売中！

〇公式SNS

X https://twitter.com/motorshow2023

Instagram https://www.instagram.com/osakamotorshow/

Facebook https://www.facebook.com/osakamotorshow2023

公式HP https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/