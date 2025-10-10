【オンラインセミナー】SCMの常識が変わる ～MDMが拓くデータ主導型サプライチェーン戦略～（10/21 13：00～）

ＮＴＴコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲葉 秀司、以下NTTコム オンライン）は、2025年10月21日（火）に製造業や流通業にて情報システム・IT部門、データマネジメント部門等に所属している方を対象としたオンラインセミナーを開催いたします。本セミナーはサプライチェーン戦略における代表的なマスターデータと主な問題、MDMによる解決について解説する内容となっています。

環境問題や地政学的なリスクが注目される現在、サプライチェーンのトレンドはレジリエンス向上です。



レジリエンスとは回復力。突発事態から素早く回復できる力です。

現代のテクノロジーは、より広範囲から大量のデータを入手し、高度な数理最適化や機械学習を実現しました。生成AIの活用も進みつつあります。

しかし現状のSCM(サプライチェーン管理)は、期待されたほど素早い対応力を手に入れていません。

データフローの随所に介在する手作業が大きな時間が占め続けているためです。

品目やBOM、顧客や販路といったマスターは相変わらず全角半角が混在し、桁溢れが多発しており、データのすり合わせに人間の判断が入ります。

マスターに新しい項目を追加するのに問合せ依頼先を探していると、たちまち数週間が過ぎてしまいます。

その理由は、マスターデータの内容も管理方法も固定化し、旧態依然のままだから。

ERPの導入でマスターを改変しても、固定化された状況は変わりません。

MDMとは、単なるマスター管理ではありません。マスターを集約し整合し、動的に変化できる柔軟性を獲得することです。

長期的なサプライチェーン戦略において、レジリエンスの制約とならない柔軟なマスターを提供するのがMDMです。

本セミナーは、製造業・流通業で「サプライチェーン改革の成果が物足りない」という漠然とした不安感や問題意識をお持ちのSCMリーダーや経営企画部門に向けて、サプライチェーン戦略における代表的なマスターデータと主な問題、そしてMDMによる解決について解説します。ぜひご参加ください。

【講演内容】

13：00～14：00

SCMの常識が変わる

～MDMが拓くデータ主導型サプライチェーン戦略～

【講師】NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社データマネジメントソリューション部MDMエバンジェリスト水谷 哲

大手メーカー、外資系企業にて生産管理に従事。需要予測・需給計画・スケジューリング・MES全般に携わる中、データモデリングをきっかけにマスターデータ管理（MDM）と出会い、複数のMDMプロジェクトの推進に取り組む。

現在は、NTTコム オンラインにてTIBCOのエバンジェリスト活動に従事しながら、日本データマネジメント・コンソーシアム（JDMC）の研究員やMDM研究会リーダを務め、各種セミナー等で講演。

