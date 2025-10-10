Christmas Collection 2025大切な人と過ごすクリスマスに。ポエティックで幻想的なパーティームードを描く新作デコレーションアイテムを展開

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、Christmas Collection 2025のデコレーションアイテムを2025年10月17日（金）より※1全国のFrancfranc店舗※2およびFrancfrancオンラインショップで展開します。

※1：一部商品はFrancfrancオンラインショップにて2025年10月10日（金）より先行発売します。

※2：Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）ではお取り扱いがございません。

『Christmas Collection 2025』特集ページ

https://francfranc.com/blogs/feature/xmas-collection

Christmas Collection 2025は「誰かの笑顔のために楽しむクリスマス」を提案

Christmas Collection 2025では「誰かの笑顔のために楽しむクリスマス」をコンセプトに、大切な人たちと過ごす優しい煌めきとぬくもりに満ちたクリスマスシーンを提案します。エアリーなニュアンスカラーを基調に、ポエティックで幻想的なパーティームードを描く今年のコレクションは、煌びやかさの中に生命感を感じるデザインが息づいています。街が少しずつきらめきを増す季節。10月より展開するデコレーションアイテムは、おうちでもその高まりを感じながらひと足早くクリスマス気分を楽しめるラインアップです。「飾る楽しさ」と「選ぶ楽しさ」の両方を叶えながら、自分たちだけの特別なツリーを楽しめる個性豊かな約120種類のオーナメントをはじめ、遊び心あるデコレーションアイテムが多数登場。ホリデーシーズン限定の煌びやかで特別感のあるアイテムとそのコーディネートを通して、大切な人と飾り付けを楽しむ笑顔あふれるクリスマスをお届けします。

＜クリスマスツリー＞

心躍るホリデーシーズンに向けて、大切な人たちと飾り付けを楽しむ時間を。お気に入りのオーナメントを自由に飾って楽しめる存在感のあるボリューミーなツリーから、手軽にコーディネートを楽しめるスターターセットまで選べるラインアップをご用意しました。

単品ツリー

【商品名】ＬＥＤ付き クリスマスツリー イエローグリーン

【価格】120cm:20,000円・150cm:28,000円・180cm:33,000円

明るいグリーンに煌めくラメをミックスした、他にはないファンタジーな雰囲気を演出するクリスマスツリーです。飾り付けるオーナメントによって様々なコーディネートを楽しめます。お部屋の広さによって選べる3サイズ展開です。

スターターセット ※Francfrancオンラインショップにて2025年10月10（金）13:00より先行発売

【商品名】クリスマスツリー スターターセット

【種類】グリーン/ライトグリーン/ホワイト

【価格】60cm:各6,800円・150cm:各12,800円

ツリー、オーナメント、ツリースカート、チェーン、ツリートップ、LEDライトがすべて揃ったスターターセットです。一人暮らしのお部屋にも飾りやすい60cmと、ご家族で華やかに楽しめる150cmの2サイズをラインアップ。ツリー本体からデコレーションアイテムまで必要なものがすべて揃っているので、箱を開けてすぐにコーディネートされたクリスマスツリーが完成します。8種類の点灯パターンを楽しめるLEDライトを灯せば、昼と夜で異なる幻想的な雰囲気に。カラーは定番のグリーンとホワイトに加え、新たにライトグリーンが加わりました。新色はピンクのリボンやトナカイ、シェルなどのオーナメントがアクセントとなり、まるで雪をまとったようなロマンティックなツリーを楽しめます。一般的なスノー加工ツリーに比べて粉落ちしにくい仕様で、お部屋を汚さず扱いやすい点もポイントです。

＜クリスマスオーナメント＞

ポエティックで幻想的なパーティームードを演出する新作デザインを中心に、ハンドメイドの個性豊かなオーナメントを約120種類ラインアップ。今年はテーマごとに組み合わせて楽しめるモチーフオーナメントも豊富に揃い、自分だけの特別なデコレーションをより一層楽しめます。

【商品名】ビーズ オーナメント

【種類】シャンデリア/プラズマ/フラワー

【価格】各1,300円

【商品名】ファブリック オーナメント

【種類】 ドット/ビジュー パステル/モス

【価格】ドット:1300円・ビジュー パステル/モス:各1800円

（画像左、中央）

【商品名】ガラス オーナメント

【種類】アクア/オーロラ ストライプ

【価格】各800円

（画像左、右）

【商品名】フェザー オーナメント

【種類】フクロウ

【価格】右：1,800円

（画像左、中央）

【商品名】ビーズ オーナメント

【種類】ライオン/鳥

【価格】各1,800円

（画像右）

【商品名】フェザーオブジェ バード

【価格】3,800円

テーマごとに組み合わせてコーディネートを楽しめるモチーフオーナメント

＊幻想的な海の生き物たちをモチーフにしたオーナメント

【商品名】ガラス オーナメント

【種類】クラゲ/シェル/ヒトデ/マーメイド

【価格】各1,300円～1,800円

＊賑やかなアニマルをモチーフにしたオーナメント

【商品名】ガラス オーナメント

【種類】スワン/ラビット/プードル/ネコ 靴下

【価格】各800円～1,800円

＊カラフルなスイーツをモチーフにしたオーナメント

【商品名】ガラス オーナメント

【種類】カップケーキ/アイスクリーム/ケーキスタンド/マカロンツリー

【価格】各1,800円

＊バラエティ溢れる焼き菓子をモチーフにしたオーナメント

【商品名】ガラス オーナメント

【種類】ドーナツ/トースト/クッキー/パンケーキ

【価格】各800円～1,800円

＊ゴージャスで煌びやかなアイテムをモチーフにしたオーナメント

（画像左、中央）

【商品名】ガラス オーナメント

【種類】指輪/カクテル

【価格】各1,300円～1,800円

（画像右）

【商品名】ファブリック オーナメント

【種類】リッチベア

【価格】1,300円

＊瑞々しいフルーツをモチーフにしたオーナメント

【商品名】ガラス オーナメント

【種類】ストロベリー/さくらんぼ/スイカ

【価格】各800円

＜デコレーションアイテム＞

オブジェ1つからクリスマス気分を演出できる華やかなデコレーションアイテムを取り揃えました。

遊び心あるデザインのミニツリーやトーイが、省スペースでもクリスマスムードを華やかに彩ります。

ミニツリー

【商品名】デスクトップツリー リボン

【種類】レッド/ライトピンク/ホワイト

【価格】各4,500円

コーディネートにこだわった華やかでボリューム感のあるデスクトップツリーです。大小さまざまなオーナメントが付いており、ライトが繊細にきらめく華やかなデザインに仕上げました。たっぷりのリボンでスタイリングしたトレンド感のあるデザインです。

星形のオーナメントがアクセントになった王道のクリスマスを楽しめるレッド、淡いピンクとホワイトの組み合わせがやさしく、土台のふわふわファーが愛らしい印象のピンク、クリアとホワイトのオーナメントで統一した上品なデザインのホワイトの3色をご用意しました。

オフシーズンには、付属の筒形ボックスに入れてコンパクトに収納可能です。

【商品名】オーナメントツリー ブランチ

【価格】1,800円

オーナメントを掛けて飾れる、ブランチをモチーフにしたオブジェです。飾るアイテム次第で印象が変わり、自分好みのデザインを楽しめます。卓上サイズなので、ツリーを置くスペースがないお部屋にもぴったり。お気に入りのオーナメントを飾って、手軽にクリスマスムードを演出できます。

【商品名】オピュレンス ツリー

【種類】ゴールド/ホワイト

【価格】各3,500円

ゴージャスなツリーのオブジェです。

繊細な装飾とパールの要素を取り入れた唯一無二のデザイン。ジュエリーのようにドレッサーに飾っても華やかに映えます。

スノードーム

【商品名】スノードーム LED

【種類】サンタ/ハート/エンジェル/ツリー

【価格】各1,200円

クリスマスモチーフのオブジェを閉じ込めた、優しく光るスノードームです。底面のスイッチを入れるとふんわりと光り、温かみのある雰囲気に。いくつか並べて飾るとより一層華やかなクリスマスシーンを楽しめます。

【商品名】スノードーム L

【種類】スノーマン/ハウス

【価格】各4,800円

土台部分まで丁寧に作り込まれた、細部にまでこだわりが光るスノードームです。ニット調の土台とフェザーを組み合わせた、他にはない華やかな印象の「スノーマン」と、トナカイとスノーマンが描く温もりのあるクリスマスシーンを閉じ込めた「ハウス」の2種類の新作をラインアップしました。ホワイトを基調とした上品なカラーリングで、インテリアに自然に馴染むデザインも魅力です。

トーイ・オブジェ

【商品名】ノルディックサンタ S・M

【種類】S:ピンク/ゴールド/リボン ホワイト/リボン ライトブルー

M:ピンク/ホワイト/レッド/グレー

【価格】 S:各800円・M:各1,300円

ふわふわ素材やリボンをあしらった帽子、ラメ入りの靴下など、可愛らしいデザインが魅力のノルディックサンタです。

棚やデスクなど、いろいろな場所にちょこんと座らせて飾れます。Mサイズは足がぶらぶらと揺れて、より愛らしい印象に。サイズ違いでお気に入りのサンタを並べて飾るのがおすすめです。

【商品名】ガラス小物入れ ギフトボックス

【種類】スクエア/ハート

【価格】各2,000円

ガラスでできたプレゼント型の小物入れです。お気に入りのジュエリーを入れたり、インテリアオブジェとして飾ったりと幅広く楽しめます。ギフトにもおすすめです。

【商品名】ガラスキャンドルスタンド バブル S・Ｍ

【価格】S:2,000円・M:2,800円

泡のような丸みを帯びたフォルムがかわいいキャンドルスタンドです。サイズ違いでコーディネートすれば、テーブルに立体感が生まれ、ダイニングを華やかに演出します。

＜インテリアアイテム＞

大切な人と過ごすホリデーシーズンのリビングに、クリスマス限定のソファやクッションを取り揃えました。煌びやかな色合いとスペシャルなモチーフが、非日常のホリデーシーズンを華やかに演出します。

【商品名】ペルシア ソファ

【種類】ライトブルー×シルバー

【価格】39,000円

ラメ入りの長毛ファーを使用した、クリスマスムード満点のソファです。広めの座面でゆったりとくつろげ、ベッドサイドなどのプラスワンアイテムにもおすすめです。

座面にはポケットコイルを搭載し、体圧分散で快適な座り心地。ホテルライクな空間コーディネートにぴったりです。

【商品名】ビッグ ボウ クッション

【価格】4,800円

トレンド感のある大きなリボンがモチーフのクッションです。上品で滑らかな光沢のあるシルバーの生地で中綿が入っており、ふわっとボリューム感があるデザインに仕上げました。クリスマスシーズンのアクセントアイテムとしておすすめです。軽量なので壁に飾ったり、ツリーに掛けたりと多様に楽しめます。

【商品名】デコラティブ クッション

【種類】バッグ/ボックス

【価格】バッグ:3,200円/ボックス:3,800円

クリスマスプレゼントをモチーフにした、他にはないデザインのインテリアクッションです。ベロア調の生地にグリッターリボンをあしらった華やかなデザインと、レザー調素材とグリッター細リボンの組み合わせでトレンド感を演出したタイプの2種をご用意しました。お部屋のデコレーションにはもちろん、プレゼントにもおすすめです。

＜Information＞

【5BUY10％OFF】まとめ買いがお得になるオーナメントマルシェ開催中！！

対象のオーナメントを5点以上購入すると表示価格から10%OFFになるキャンペーンを全国のFrancfranc店舗（アウトレット店は除く）とFrancfrancオンラインショップで開催中！！

▼対象のオーナメント一覧はこちら

https://francfranc.com/collections/25xmas_limited_bundle_1001_1227_ornament

※価格は税込表示です。

※商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。また、配送状況により展開日は予告なく変更になる可能性がございます。