【Yahoo!ショッピング】利用実績に応じておトクが増える新プログラム「ヤフショランク」を、11月より提供開始

詳細ページ：https://shopping.yahoo.co.jp/my/rank

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する「Yahoo!ショッピング」は、2025年11月4日（火）より、お買い物状況と獲得ポイントに応じて特典が変わる会員ランク制度「ヤフショランク」の提供を開始します。あわせて、購入と同時にポイントが獲得できる「即時ポイント付与」機能の導入や、ランク別の限定キャンペーン「ヤフショ感謝デー」の開催などを通じて、より魅力的で継続的な買い物体験の提供を目指します。

「ヤフショランク」は、ユーザーの購買実績や獲得ポイント数に応じて、「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」の3ランクに分類されます。ランクに応じた特典が提供され、使い続けるほどにメリットが増える、シンプルでわかりやすい新たなお買い物プログラムです。

- ブロンズ：過去1年間に購入履歴のあるユーザー- シルバー：過去6カ月間に3,000ポイント（※1）以上獲得したユーザー- ゴールド：過去6カ月間に5,000ポイント以上獲得したユーザー

※1：ポイントは「PayPayポイント」（期間限定含む）です。一部集計対象外のポイントは、詳細ページ(https://shopping.yahoo.co.jp/my/rank)に記載しています。



ランクは毎月1日に集計され、2日より反映されます。ランク特典の適用は2025年11月4日（火）より開始予定です。

また、今回新たに「即時ポイント付与」を開始します。「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」全ランクにおいて、ユーザーは通常は後日付与されるポイントを、購入と同時に獲得できます（※2）。獲得後、すぐに利用可能なので、次回のお買い物がよりおトクになります。

※2：一部のキャンペーンは対象外です。

■ランク特典

さらに、11月11日（火）より、ランク限定のおトクなキャンペーンとして、「ヤフショ感謝デー」を実施します（※3）。

※3：毎月11日、22日に実施している「ゾロ目の日クーポン」は、10月22日（水）をもって終了となります。

■「ヤフショ感謝デー」概要

- 開催日：11日、22日※「プレミアムな日曜日」や大型企画などと重複する場合、実施はありません。- 対象者＆付与率：シルバー4％、ゴールド5％の「PayPayポイント（期間限定）」を付与※付与される「PayPayポイント（期間限定）」は、LINEヤフーグループの一部サービスおよびPayPay/PayPayカード公式ストアのみで利用可能。出金・譲渡不可。一部ストアは対象外です。- 付与上限：1,000円- 注文下限：なし



今後は、より魅力的なランク特典の追加を検討しています。会員ランク制度のさらなる充実を図り、利便性を向上していく予定です。



『日本中を「買ってよかった」で埋め尽くす』をビジョンとする「Yahoo!ショッピング」は、今後もユーザーの皆さまに多彩で魅力的な購買体験を提供していきます。