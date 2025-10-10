エックスモバイル、ミュゼプラチナムとのコラボモバイル「ミュゼモバイル」を10月10日からリニューアル

エックスモバイル株式会社

※2025年8月18日に破産が報じられた「ミュゼプラチナム」運営会社の MPH株式会社 と、当社が「ミュゼモバイル」でコラボレーションしている ミュゼ・メディア・HD株式会社 は別法人です。本件による当社サービスへの影響は一切ございません。

エックスモバイル株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：木野 将徳、以下「エックスモバイル」）は、美容・健康・ライフスタイル事業を軸に多角的なサービスを展開するミュゼ・メディア・HD株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋 英樹、以下「ミュゼ」）および、ミュゼが運営する美容脱毛サロン「ミュゼプラチナム」とのコラボレーションにより、ミュゼの全身脱毛1回※がセットになった月額100円の利用料でスタートできる新たなモバイル通信サービス「ミュゼモバイル」を、2025年10月10日（金）からリニューアルして提供を開始します。

さらに、オプションプランを追加することで、毎月ミュゼのコスメが届いたり、脱毛・フェイシャルなどのエステコースを受けられる特典もご用意。通信サービスでありながら“キレイ”を叶える、ミュゼならではの革新的なモバイルサービスです。

■ミュゼモバイル誕生の背景

ミュゼは、美容も、日々の生活に欠かせないサービスも、誰もが手に届く価格で提供することにこだわってきました。それは、多くの人に上質で心地よい体験を届けたいという想いからです。

通信と美容という異なる分野であっても、「高品質 × 手頃な価格」を両立させ、常識にとらわれない新たな価値を創出します。

■「ミュゼモバイル」の特徴

「ミュゼモバイル」は、「ミュゼモバイル SIM」と「ミュゼモバイル Wi-Fi」の2つのサービスプランから選択できます。ミュゼの全身脱毛1回がセット※になった契約プランを100円（税込110円）からご用意しました。全国の「どこでもミュゼ」登録店舗（2025年8月現在、加盟店登録285店舗）にて全身脱毛1回をご利用いただけます。

※ 全身脱毛施術は、3ヵ月以上の契約継続を条件とし、ご利用は3ヵ月後から可能となります。また有効期限は1年間です。

■料金プラン

【SIMプラン】

6段階制の料金プランから選択できます。

契約から3カ月間限定で、月額100円（税込110円）の特別キャンペーンとなっています。

※キャンペーン対象は、1GBプランのみとなります。

※キャンペーン期限：2025年12月末までです。

【Wi-Fiプラン】

月額3,800円（税抜）で990GBの大容量データ通信に対応し、外出先でも快適に利用可能です。

■BEAUTY OPTION PLAN（ビューティーオプションプラン）１. 「ミルクケアスターターコース」 月額3,000円（税込3,300円）

・毎月ミルクローション（ボディ用保湿ローション）が毎月届くコース

２.「ミュゼビューティーセレクト」 月額6,000円（税込6,600円）

・3カ月のうち2回、ミルクローションをお届け

・3回目（3カ月後）に以下から1つを選べるサービスを提供

ミュゼ全身脱毛 / プラセンタ原液 / iPインフィニットエッセンス / ミュフラ原液 / フェイシャルサービス / スカルプケア（メンズイケオジプラン）

３. 「ミュゼプレミアビューティー」 月額9,000円（税込9,900円）

・3カ月のうち2回、ミルクローションをお届け

・3回目（3カ月後）に以下6種類の中から2つを選べるサービスを提供

ミュゼ全身脱毛 / プラセンタ原液 / iPインフィニットエッセンス / ミュフラ原液 / フェイシャルサービス / スカルプケア（メンズイケオジプラン）

■サービスリニューアル日

2025年10月10日（金）

申し込みおよびキャンペーンなどの詳細については、WEBサイトをご参照ください。

ミュゼモバイル公式サイト：https://xmobile.ne.jp/musee-mobile/

■エックスモバイル株式会社について

エックスモバイル株式会社は、2013年に設立された独立系MVNOです。

日本にMVNOが存在しなかった市場黎明期より、画一的な通信業界の限界を突破する独自性あふれるサービスを打ち出しながら、自治体や教育機関とも連携し、社会の通信格差の是正に真摯に取り組んでまいりました。 とくに、社名である「エックス」に込められた「自分たちとは異なる強みを持つ存在（＝X）と“つながる”ことで新たな価値を創造する」との想いから、通信業界初となる多様なコラボを次々に展開。若年層からシニア層まで、格安スマホの存在を知らなかったり、使ったことがなかったような人々にもワクワクしていただけるような、新価値創出を目指してきました。

今後も、事業継承による「同志的M＆A」や、有名企業との「協業」、インフルエンサーとの「共創」を通して、互いの魅力をクロスした革新的なプランに挑戦し続け、この国のコミュニケーションをより豊かにする事業を展開してまいります。

【設立】2013年10月

【代表者】代表取締役 木野 将徳

【所在地】東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー35F

【資本金】54億9,698万円（資本準備金含む）

【事業内容】移動通信サービスの提供、携帯端末の販売

【コーポレートサイト】https://xmobile.ne.jp/