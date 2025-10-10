フォーカスシステムズとテックマヒンドラ、ITサービスに関する基本合意書を締結

株式会社フォーカスシステムズ

株式会社フォーカスシステムズ（東京都品川区、代表取締役社長：森啓一、以下「フォーカスシステムズ」）と、インドの名門財閥であるマヒンドラグループのテックマヒンドラ・リミテッド（インド共和国、東京都港区 アジア太平洋地域 統括責任者：Harshvendra Soin, 日本韓国地域責任者：Ashokkumar Janarthana, 以下「テックマヒンドラ」）は、ITサービス事業に関する包括的な業務提携に関する基本合意書（MOU）を締結いたしました。

本提携により、半導体系組込み分野やDXソリューション分野において相互補完し、日印両市場の顧客に対してより付加価値の高いITサービスを提供する検討を進めます。

（*¹）長年ビジネスを支えてきたITシステムを、最新技術やニーズに合わせて刷新し、効率性や競争力を向上させること。

■背景

テックマヒンドラは、インドの名門財閥であるマヒンドラグループの中核企業の一つであり、グローバルに展開するITサービス、エンジニアリングサービス事業そして日本の大手企業との強固なネットワークを有しています。しかし、日本国内で急速に拡大するIT-DX需要、エンジニアリングサービス需要に関して、日本国内でのデリバリー体制を強化する必要がありました。

一方、フォーカスシステムズは長年にわたり、日本市場で培ってきたソフトウェア開発力と、顧客の要求を的確に形にするプロジェクトマネジメント能力を強みとしています。そのうち組込み分野においては、自動車やスマートフォンなどの分野で豊富な実績を有する一方、新領域への展開が今後の成長への鍵となっておりました。

■シナジー

両社共通 ：ビジネス機会の創出、レベニューシェア

テックマヒンドラ ：日本市場におけるITサービス新規開拓、日本語対応リソースの充足

フォーカスシステムズ ：日本の半導体系組込み分野への参入、インド市場との接点強化、

DXプロジェクト、グローバルロールアウトの様な海外展開案件の共同開発

【フォーカスシステムズについて】

株式会社フォーカスシステムズは、1977年に設立され、公共・通信ほか、社会性の高い分野におけるシステム開発・運用に携わるだけでなく、 IoT、クラウドや AI 等、時代の流れを見据えたビジネス展開も積極的に推進しています。コーポレートスローガンは “テクノロジーに、ハートを込めて。” 人と人とを技術でつなぐ私たちフォーカスシステムズの仕事に、社員ひとりひとりが、情熱と誠意を持って臨む姿勢を込めました。

HP：https://www.focus-s.com/

【テックマヒンドラについて】

テックマヒンドラは、年間売上高210億ドル、世界100カ国以上に20万人以上の従業員を擁するマヒンドラグループの一員です。マヒンドラグループは経済成長を牽引する重要な産業で事業を展開しており、特に農耕作機械、ユーティリティビークル、アフターサービス市場、情報技術産業、バケーション・オーナーシップ業界におけるリーディングカンパニーです。

テックマヒンドラは“Connected World”という理念に基づき、革新的かつ顧客中心のITソリューションを提供し、各企業、社員そして社会が“Rise”することを実現します。年間売上高約49億ドル、90か国に12万人以上の従業員を擁し、フォーチュン500企業を含む935以上のグローバル企業を支援しています。またForbes Global Digital 100リスト（2018）およびForbes Asia’s Fab 50 Companies（2018）において、米国以外の企業で最高位にランクされています。

HP：https://www.techmahindra.com/