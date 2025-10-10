9月14日、井上尚弥選手が過去最強の挑戦者に完勝を収めた偉大なる夜の舞台裏に迫る。「密着ドキュメンタリー The Greatest Night井上尚弥vsムロジョン・アフマダリエフ」

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2025年10月16日（木）より「密着ドキュメンタリー The Greatest Night 井上尚弥vsムロジョン・アフマダリエフ」を独占配信いたします。

視聴ページ：https://bit.ly/4q5uvoG

2025年9月14日、愛知・IGアリーナで開催されたプロボクシングイベント「NTTドコモ Presents Lemino BOXING トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs ムロジョン・アフマダリエフ」に臨んだ井上尚弥選手。「過去最強の挑戦者」と位置付けた元2団体統一王者ムロジョン・アフマダリエフ選手との激闘では、年齢からくる“衰え”や“階級の壁”を指摘する声が上がる中、あえてKOを狙わず冷静なアウトボクシングで完勝を収めました。

本ドキュメンタリーでは、試合直前の減量や試合当日での激闘の裏側に密着。そして、井上尚弥選手本人が試合に対する想いと勝因をLeminoへの独占インタビューで語りました。

覚悟を決めた井上尚弥選手への感服と熱狂に包まれた、9月14日の偉大なる夜の舞台裏に迫る密着ドキュメンタリーをLeminoプレミアムでぜひご覧ください。

【配信概要】

■タイトル：「密着ドキュメンタリー The Greatest Night 井上尚弥vsムロジョン・アフマダリエフ」

■配信日時：2025年10月16日（木）午前10：00～ 「Leminoプレミアム」月額990円（税込）※1にて配信

※配信開始時間が遅れる場合がございます。

視聴URL :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2JmMTAwNzc=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202410_nr-afterdocumentary-1010特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-boxingLP-1010

■製作著作：(C)Lemino/SECOND CAREER

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

