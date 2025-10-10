豊中市の起業家支援プログラム「BCAP」に、アドキタ～北摂の広告代理店～が開発した口コミマーケティング支援ツール「口コミロボ(TM)」が採択

SweetLeap株式会社

大阪府豊中市で広告代理店「アドキタ～北摂の広告代理店～(https://socialmediamarketing.jp/)」を運営するSweetLeap株式会社（本社：大阪府豊中市、代表取締役：石谷 太志）は、この度、豊中市が主催する起業家支援プログラム「Biz Camp Acceleration Program Toyonaka（以下、BCAP）」の第2期採択事業者として選ばれましたことを、謹んでご報告いたします。

■創業の地、豊中市で採択された喜びと今後の展望

当社は「アドキタ」の屋号のもと、創業以来、豊中市に拠点を置き、

北摂エリアの事業者様へリスティング広告の運用代行やWebマーケティング支援を提供してまいりました。



地域の皆様に支えられて事業を続ける中で、「もっと地元に貢献したい」という想いが強くなり、

自社サービス「口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)」の開発に至りました。



今回、私たちが事業の根幹とする豊中市のプログラムに採択されたことは、

これ以上ない喜びであり、大きな励みとなります。



BCAPでの学びを通じて、私たち北摂の広告代理店だからこそできる、地域に根ざしたきめ細やかなサポート体制をさらに強化します。そして、豊中市をはじめとする事業者様のビジネスを、開発した「口コミロボ(TM)」と、これまで培ってきた広告運用の両面から力強く後押ししていく所存です。

■ 代表取締役 石谷 太志 コメント



「創業の地である豊中市のプログラム『BCAP』に採択いただき、本当に、めちゃくちゃ嬉しいです。地域の事業者様のリアルな声に耳を傾け続けてきた私たちの取り組みが、こうして地元に認めていただけたのだと、胸が熱くなる思いです。



この感謝の気持ちを、事業を通じて北摂の皆様に還元していくことが私たちの使命だと考えています。BCAPで得られる貴重な機会を最大限に活かし、地域経済の活性化に貢献できるよう、一層邁進してまいります。」

■店舗集客ツール「口コミロボ(TM)」概要

月額2,980円という圧倒的なコストパフォーマンスで、店舗集客に不可欠なGoogleマップ対策

（MEO）を強力に支援するツールです。

効果１. 口コミ評価の改善： 独自のシステムで高評価レビューの投稿を促進。店舗の評判を高めます。

効果２. 効率的な口コミ収集： お客様が簡単かつスムーズに口コミを投稿できる仕組みで、レビュー数を増やします。

効果３. Googleマップ上位表示： 口コミの質と量を向上させることで、Googleマップでの検索順位アップに貢献します。

口コミロボ(TM)サービスページ：https://kuchikomirobo.com/

「口コミロボ(TM)」デモ動画：https://youtube.com/shorts/j4Br6-IXat4?feature=share

【会社概要】

会社名：アドキタ～北摂の広告代理店～(https://socialmediamarketing.jp)（SweetLeap株式会社）

事業内容：「口コミロボ(TM)」の運営、WEB広告代理店事業（リスティング広告運用、SNS広告運用 LP作成等）

口コミロボ(TM)URL：https://kuchikomirobo.com/

会社URL：https://socialmediamarketing.jp/adokita_company/

お問い合わせ先：adokita@socialmediamarketing.jp