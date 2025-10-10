【Green Parks】『ハリー・ポッター』との大人気コラボが今年も登場！4寮の紋章や象徴する動物などを取り入れた特別なコレクションを発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Green Parks（グリーン パークス）」は、映画『ハリー・ポッター』とのコラボコレクションを10月17日(金)より全国のGreen Parks店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて順次発売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/QDJ

Green Parksで大人気の『ハリー・ポッター』とのコラボコレクションより、新作が登場。今回は、ホグワーツ魔法魔術学校の4寮「グリフィンドール」、「スリザリン」、「レイブンクロー」、「ハッフルパフ」のカラーや紋章などのモチーフをふんだんに取り入れた特別なアイテムを全7型展開いたします。

アパレルアイテムは、トレンドのスポーツMIXスタイルを楽しめる3型をご用意。秋の羽織にぴったりなナイロンブルゾンは、4寮の紋章をイメージしたアップリケを胸元にあしらいました。スポーティーな印象を与えてくれるライン使いもポイントです。また、作品ロゴが目を惹く配色ジャガードニットと各寮の頭文字をサガラ刺繍でほどこしたロゴプルオーバーは、1枚でも着映えるアイテムに仕上げました。

雑貨アイテムでは、各寮を象徴する動物「ライオン」「アナグマ」「ワシ」「ヘビ」のシルエットを取り入れたチャームポーチや、スカーフ付のトートバッグ、紋章をプリントした巾着をラインアップ。そのほか、これからのシーズンに活躍するファーミトンを取り揃えております。

Green Parksがお届けする『ハリー・ポッター』のコラボコレクションにぜひご注目ください。

■Green Parks「ハリー・ポッター コレクション」販売概要

店舗発売日：10月下旬より順次

EC発売日：10月17日（金）12時

販売場所：全国のGreen Parks店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」（ https://stcl.page.link/QDJh）

販売アイテム：ブルゾン、ニット、スウェット、バッグ、ポーチチャーム、巾着、ミトン 全7型

■Green Parks「ハリー・ポッター コレクション」アイテム詳細

※価格は税込、全てフリーサイズ

ハリー・ポッタ/ナイロンブルゾン

カラー：Red/Yellow/Navy/Green

価格：\7,990

ハリー・ポッター/ジャガードラインニット

カラー：Red/Yellow/Navy/Green

価格：\5,990

ハリー・ポッター/サガラ刺繍ロゴプルオーバー

カラー： Red/Yellow/Navy/Green

価格：\5,990

ハリー・ポッター/ファーミトン

カラー： Red/Yellow/Navy/Green

価格：\2,990

ハリー・ポッター/ストライプ巾着

カラー：Red/Yellow/Navy/Green

価格：\1,999

ハリー・ポッター/パフィートートバッグ

カラー：Red/Yellow/Navy/Green

価格：\3,990

ハリー・ポッター/ポーチチャーム

カラー： Red/Yellow/Navy/Green

価格：\2,490

※ファーミトンとポーチチャームのみ10月17日(金)12時より予約販売

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s25)

※本製品はワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツと株式会社ブランチ・アウトとの契約により製造したものです。