【11/29(土)鹿児島戦】来場者先着3,800名様にレインポンチョプレゼント！

株式会社石川ツエーゲン

公益社団法人日本プロサッカーリーグのツエーゲン金沢(J3)は、11月29日(土)に金沢ゴーゴーカレースタジアムで開催されるツエーゲン金沢vs鹿児島ユナイテッドFC戦で、来場者先着3,800名様に、ツエーゲン金沢と株式会社システムサポート（本社：石川県金沢市/代表取締役社長：東 祥貴）がコラボした「レインポンチョ」をプレゼントいたします。

当日はご家族やご友人など、お誘い合わせの上、心よりご来場をお待ちしています。

レインポンチョプレゼント 概要

■対象試合：2025明治安田J3リーグ第38節

11月29日（土）ツエーゲン金沢 vs 鹿児島ユナイテッドFC(15:00キックオフ)

■試合会場：金沢ゴーゴーカレースタジアム(金沢市磯部町ロ75-1）

■配布場所：ビジター入場口を除く各入場口

■配布時間：13:00～（先行入場対象は12:30～）※なくなり次第終了

■サイズ：大人用Lサイズ (1人1着まで)

■その他：お受け取りいただくのに費用は要りません。

協賛企業

■社名：株式会社システムサポート（略称:STS）

■所在地：〒920-0853 石川県金沢市本町1-5-2 リファーレ9F

■グループ事業内容：クラウドインテグレーション事業、システムインテグレーション事業、アウトソーシング事業、プロダクト事業、海外事業

▷公式ホームページ：https://www.sts-inc.co.jp