タワーレコードのコラボレーションカフェに新店TOWER RECORDS CAFE中目黒店1月下旬オープン

タワーレコード株式会社

TOWER RECORDS CAFE 中目黒店 店頭イメージ

タワーレコード株式会社（本店所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：嶺脇育夫）は、自社が運営するコラボ＆エンタメカフェの新店として2026年1月下旬にTOWER RECORDS CAFE 中目黒店をオープンします。

TOWER RECORDS CAFEの新店オープンは、渋谷店、表参道店、梅田 NU 茶屋町店、名古屋栄スカイル店、大阪ステーションシティ店、福岡店、池袋店に次ぐ8店舗目で、都内では4店舗目。今回出店する中目黒店は、中目黒駅からおよそ徒歩2分の場所で、約36坪のフロアに38席を設置します。

中目黒店では、音楽アーティストなどの注目度の高いコンテンツと、TOWER RECORDS CAFEならではのメニューや施策を交えてコラボレーションを展開。なかでも洗練された趣のある中目黒という立地を生かして、他の地域とは異なるコラボを目指し、新たなターゲットの獲得も見込んでいます。なおオープンの際のコラボコンテンツは、後日ホームページやSNSなどで告知します。

TOWER RECORDS CAFE 中目黒店 ホームページ

https://tower.jp/store/kanto/TRC_Nakameguro(https://tower.jp/store/kanto/TRC_Nakameguro)

■TOWER RECORDS CAFE新店概要

店名：TOWER RECORDS CAFE 中目黒店

営業時間：10:30～22:00 ※イベント開催時は変更となる場合があります。

休業日：不定休

住所：〒153-0051 東京都目黒区上目黒2丁目13-3 GEMS中目黒 3階

店舗面積：36.1坪（119.35平方メートル ）

席数：38席

オープン：2026年1月下旬

アクセスマップ