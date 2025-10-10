【LINEギフト】ホリデー限定のコレクションを取り揃えた「Holiday Collection 2025」を公開

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社が提供する「LINE」を通じて友だちにさまざまなプレゼントを贈ることができるサービス「LINEギフト」は、ホリデー限定のコレクションを取り揃えた「Holiday Collection 2025」を公開しました。

LINEギフト限定コフレなどが並ぶ特集ページは、ユーザーニーズやシーン、予算などに合わせて選べる豊富なラインアップになっています。

「Holiday Collection 2025」特集：https://u.lin.ee/9AilreD(https://u.lin.ee/9AilreD)

※スマートフォン限定/「LINE」が起動

■ビューティーカテゴリーは3年で約5倍に成長

「LINEギフト」のビューティーカテゴリーは、ここ数年で急速に成長を遂げており、3年で年間流通額が約5倍（※1）に成長しています。トレンド感のあるコスメブランドやラグジュアリーブランドの取り扱いにくわえ、もらった人が色や香りを選び直せる機能（※2）や、名入れ機能などのカスタマイズ性の高い機能も、ユーザーから好評を得ています。

※1:LINEギフトにおける2021年6月11日～2022年6月10日と2024年6月11日～2025年6月10日の流通額比

※2:在庫状況により、選び直しができない場合や選び直せる商品に限りがある場合がございます

■自分ご褒美にも友だちへのギフトにもピッタリな「Holiday Collection 2025」特集

「LINEギフト」では自分宛にクリスマスコフレを購入するユーザーも多く、「今年一年がんばった自分へのご褒美に」「手軽にちょっとした贅沢を楽しみたい」というニーズの高まりがうかがえます。

「Holiday Collection 2025」特集では、そのようなニーズにも応えられるよう贈る楽しさと選ぶワクワクの両方を感じられるラインナップを用意しました。

■発売前から話題のコスメをピックアップ（一部抜粋）

※各商品、在庫がなくなり次第、順次販売終了します。

「JO MALONE LONDON」【限定BOX付】ボディ & ハンドクリーム セット ※LINEギフト・ZOZO限定

人気の香りアイテムがホリデー限定デザインBOXで登場

英国の海岸を思わせるフレッシュな香り「ウッド セージ ＆ シー ソルト」のハンド クリーム＋ボディー クレーム、秋のエッセンスを凝縮したかのような、華やかでラグジュアリーな香り「イングリッシュ ペアー ＆ フリージア」のハンド クリーム＋ボディー クレームのセットが限定BOXに入って登場。SPECIAL OFFERのコロン（1.5mL）も付いて、香りの重ねづけも楽しめます。

【販売開始日】2025年10月8日（水）

【価格】6,050円（税込）

「Estee Lauder」メークアップ コレクション 2025

エスティ ローダーの魅力を余すところなく堪能できる、毎年人気のスペシャルコレクション

人気のスキンケアからホリデー限定カラーのメークアップまでを贅沢に詰め込んだ、年に一度のスペシャルコレクション。7色のアイシャドウパレットや3種のリップ、限定チークスティックにくわえ、名品美容液やハンドクリームなど全11品がイン。ホリデー気分を盛り上げるオリジナルバッグ付きで、ギフトにも自分へのご褒美にも。



【販売開始日】：2025年10月8日（水）

※10月17日（金）より全国販売開始

【価格】19,800円（税込）

「イヴ・サンローラン・ボーテ」YSL ラブシャイン キャンディグレーズ <コレクター>

ベスコスを多数受賞するブランドを代表するアイテムが、YSLのアイコニックなゴールドにドレスアップ

シロップのようなテクスチャーが濃密に密着し、圧倒的なツヤで唇をコーティングする「YSL ラブシャイン キャンディグレーズ」に、煌めきを存分に楽しめる限定色が登場。12月1日からは期間限定で、「LINEギフト」限定のホリデイラッピングでお届け。※なくなり次第終了



【販売開始日】2025年10月24日（金）

【価格】7,090円（税込）※送料、包装料込み

「SABON」ロイヤルギフト〈マジェスティック・ガラ〉

鮮やかなブルーのポーチがついた毎年人気のセット

SABONの2025年クリスマスは贅沢な祝宴の喜びを表現した 「マジェスティック・ガラ」がテーマ。旅行やギフトに最適なミニサイズのシャワーオイル、ボディスクラブ、ボディローションの3点セットがホリデー限定の香りになって登場。華やかなキンモクセイの香りが魔法のような夜へと招待し優雅な体験と忘れられない記憶を刻みます。色鮮やかで心も華やぐポーチがついて、これ1つで冬のボディケアは完璧。



【販売開始日】2025年10月16日（木）

【価格】5,500円（税込）

※LINEギフトでお求めの場合、ポーチのスリーブは付属いたしません。

「M・A・C COSMETICS」コズミック キス ミニ リップ デュオ

ベストセラーのリップ製品がセットになったオーナメントギフト

M・A・Cベストセラーのラスターガラス リップスティックのミニサイズと、リップガラスの人気シェードがセットになったリップキット。ホリデー限定のオーナメント型パッケージはギフトにもぴったり。



【販売開始日】2025年10月31日（金）

【価格】3,850円（税込）



そのほかにも、ホリデーシーズンならではの豪華なミニコフレも多数取り揃えており、気になるブランドのお試しとしても、カジュアルギフトとしてもおすすめです。



「LINEギフト」は、今後もユーザーの多様なギフトシーンに寄り添うとともに、“相手ありき”のはずさないギフトを贈れるサービスの提供を追求してまいります。

【LINEギフトについて】

「LINEギフト」は、「LINE」のトークを通じて友だちとギフトを贈り合うことができるコミュニケーションサービスです。住所を知らなくても直接会えなくても、LINE上で簡単にギフトを贈ることができるため、ちょっとしたお礼を言いたい時や季節イベント、大切なライフイベントなどさまざまなシーンでご利用いただき、累計ユーザー数は3,500万人（※）を突破するなど成長を続けています。

※2024年7月時点で「LINEギフト」を贈った、もしくはもらった経験があるユニークユーザー数