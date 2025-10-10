フランス在住、日本人ママの“賢く手を抜き優雅に生きる暮らし方”とは…。頑張りすぎてしまう人へ、フランスからのメッセージ

日本でもマネできることがたくさん！フランス在住ママの“賢く手を抜き優雅に生きる暮らし方”

9歳、7歳、1歳の3人の子どもたちと、フランス人の夫と暮らすロッコさん。

完璧主義だったロッコさんがフランスで手に入れた、“賢く手を抜き優雅に生きる暮らし方”を、４つのテーマに分け、フランスでの撮り下ろし写真とともに紹介します。

【フランスの人たちは、いい意味で「ちょうどよく」生きています。

家事も、育児も、働き方も、ちゃんとするけれど、完璧は目指さない。

子どもが泣いたって、予定通りできなくたって、「まあ、そんな日もあるよね」と笑う。

その軽やかさに、私は何度も救われたように思います。】（「はじめに」より）

「火を使った朝ごはんはつくらない」「子どもにヒマと言われたらあえて放っておく」

など、日本でもマネできることがたくさん。

頑張りすぎてしまうあなたに向けた、フランスからのメッセージです。

＜Contents＞

PART1 フランス流シンプルな暮らし 生活編

PART2 フランス流シンプルな暮らし 学び編

PART3 フランス流シンプルな暮らし コミュニケーション・考え方編

PART4 フランス流シンプルな暮らし ママの生き方編

〈PART1 生活編〉「火を使った朝ごはんはつくらない」など

〈PART2 学び編〉「忘れ物も経験。学校の準備は自分で」など

〈PART3 コミュニケーション・考え方編〉「お誘いはシンプルに、フランクに」など

〈PART4 ママの生き方編〉「ママだって1人で出かける」など

【著者プロフィール】

ロッコ

東京都生まれ。現在はフランス・リヨン在住のデジタルクリエイター。フランス人の夫と3人の子どもとともに、5人家族で「肩の力を抜いた暮らし」を楽しむ。

日本では完璧主義に縛られていたが、フランスでの日々の中で、「ちょうどいい、余白のある生き方」の大切さに気づく。Instagramでは「フランスでやめたこと」など、飾らないリアルな日常を発信し、多くの共感を集めている。現在は音声プラットフォームVoicyにて、フランスでの暮らしから歴史、環境問題、女性の生き方など、多彩なテーマを独自の視点で語っている。

著書に『フランスでやめた100のこと』、『フランス人に学んだ「本当の感性」の磨き方』（ともに大和出版刊）がある。

Instagram @rokko_france(https://www.instagram.com/rokko_france/)

Voicy 「フランス暮らし 手放して豊かに生きる」

【書誌情報】

タイトル：『フランス人はママを理由に諦めない』

定価：1650円（税込)

発行：扶桑社

発売日：2025年10月31日（金）

判型：四六版

ISBN：978-4594099657

※全国の書店、ネット書店にて予約受け付け中！

