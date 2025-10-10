「六本木サディスティックナイト」リアルイベント「リアルNight Jewel ～ 新たな宝石たち～ 」第二回10月18日(土)に五反田・Bar Dining Luceにて開催 チケット販売中！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中のカード型サスペンスアプリ「六本木サディスティックナイト」の世界観を体験できるリアルイベント「リアルNight Jewel ～新たな宝石たち～」第二回を10月18日(土)に五反田・Bar Dining Luceにて開催することをお知らせいたします。

本イベントは、アプリゲーム「六本木サディスティックナイト」でキャラクターたちが働いているガールズバー“NightJewel”を再現したものです。2020年の初開催以降ご好評をいただいており、今回は4回目の開催となります。イベントタイトルの「新たな宝石たち」の通り、今回はオーディションにて決定した新たなキャストを迎え、今年7月に第一回を開催しご好評いただきました。待望の第二回を10月18日(土) に開催いたします。

当日はキャラクター衣装に身を包んだキャストとの会話をお楽しみいただけるほか、アルコールを含むドリンクの飲み放題や軽食をご提供いたします。オリジナルシャンパンや限定オリジナルカクテルの販売も予定しておりますので合わせてお楽しみください。

チケットは現在販売中です。来場者特典として、アプリ内アイテム「UR[歓びの乾杯]栗原アズサ」が手に入るシリアルコードもご用意しております。

この機会にぜひご来場いただき、「六本木サディスティックナイト」の世界をリアルにご体感ください。

「リアルNight Jewel ～ 新たな宝石たち～」特設サイト： https://products.voltage.co.jp/real-nightjewel4/(https://products.voltage.co.jp/real-nightjewel4/)

「リアル NightJewel ～ 新たな宝石たち～」公式X（@NightJewel2025）： https://x.com/NightJewel2025(https://x.com/NightJewel2025)

リアルNight Jewel ～ 新たな宝石たち～ 開催概要

■イベントタイトル

リアルNight Jewel ～ 新たな宝石たち～

■開催日時

2025年10月18日(土)

■会場

Bar Dining Luce

(東京都品川区東五反田1-12-5秀栄ビル 3階)

■タイムスケジュール

・第１部 開場：11:50 開演：12:00 終了（予定）：13:40

・第２部 開場：13:50 開演：14:00 終了（予定）：15:30

・第３部 開場：16:20 開演：16:30 終了（予定）：18:00

・第４部 開場：18:20 開演：18:30 終了（予定）：20:00

※各回90分の入れ替え制になります。

※第1部は特別な「キャストお披露目タイム」をご用意しており、第1部のみ開店時間が10分ほど長くなる予定です。

※各回の定員は20人程度を予定しております。

※体調などにより、出勤キャストは変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

10月18日(土) 出演キャスト

キャストはオーディションによって決定！

「六本木サディスティックナイト」公式YouTubeチャンネルにてオーディションの模様を公開中です。

https://youtube.com/playlist?list=PLhfGr0e8yJwAdttHsFnuCL2WMTIDwFWb9&si=czGa7_8gpQLhCj7B(https://youtube.com/playlist?list=PLhfGr0e8yJwAdttHsFnuCL2WMTIDwFWb9&si=czGa7_8gpQLhCj7B)

※ミズキ、ハル、トウカは10/18（土）開催の第二回には出演いたしません。

※響レン役の桐谷流華さんですが、諸般の事情により、やむを得ず本イベントへの参加を見送ることとなりました。

イベント内容

チケット情報

＜チケット販売サイト＞

ボルテージチケット：https://www.funity.jp/tickets/voltage/show/realn2510/1/1/

来場特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2633/table/1484_1_1cba2f2e3c496c60a11ddf4ed3ee0cae.jpg?v=202510111255 ]

特製ポストカード

イベント限定カード「UR[歓びの乾杯]栗原アズサ」のポストカードをプレゼントいたします！

UR[歓びの乾杯]栗原アズサ

アプリ内でイベント限定カード「UR[歓びの乾杯]栗原アズサ」がもらえるシリアルコードを配布いたします！

オリジナルシャンパン・カクテルが登場！

オリジナルシャンパン【限定6本】

今回のイベントキービジュアルがデザインされた

オリジナルシャンパンボトルを会場にて限定販売いたします。

価格：6,000円（税込）

※アルコールVer.5本、ノンアルコールVer.3本の販売です。

「六本木サディスティックナイト」について

「六本木サディスティックナイト」は、六本木を舞台に美女だけで構成された“チーム”と一緒に事件に挑むカード型サスペンスアプリです。

2015年11月に配信を開始して以降、本能に訴えかけるストーリーや多彩なマルチエンディング、累計4,000枚以上の魅力的なカードイラストで人気を博しております。

アプリ外でも、オリジナルグッズやキャラクターソングのCD化、アパレルコラボや公式YouTube番組など、様々なメディアミックス展開を行っており、展示やライブなどリアルイベントも開催しております。

今後も「六本木サディスティックナイト」にぜひご注目ください！

「六本木サディスティックナイト」公式サイト：https://sus-app.voltage.co.jp/roppongi/(https://sus-app.voltage.co.jp/roppongi/)

「六本木サディスティックナイト」公式X(@ropng_night)： https://x.com/ropng_night(https://x.com/ropng_night)

「六本木サディスティックナイト」公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ropng_night_CH(https://www.youtube.com/c/ropng_night_CH)

「六本木サディスティックナイト」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 15.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）