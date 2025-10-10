【六本木 蔦屋書店】ネイティブアメリカンの現代アーティスト JAQUE FRAGUA のアートショー「ENDLESS FREEDOM」を10/17(金)より開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/roppongi/event/stationery/50411-1927101008.html

六本木 蔦屋書店（東京都港区）は2025年10月17日（金）から10月22日（水）まで、ネイティブアメリカンの現代アーティスト、JAQUE FRAGUA（ジェイク・フラグア）のアートショー「ENDLESS FREEDOM」を開催します。

アメリカ・アリゾナ州ツーソンを拠点に、幼少期から伝統的なプエブロ美術を体感した彼は、得意とするグラフィティを軸に、現代的な色使いや製作技法でアート活動を行っています。今回のアートショーでは伝統的なパターンを用いたキャンバスアートに加えて、新しいスタイルに挑戦した作品もご覧いただけます。日本でのショーのために現地のスタジオで描き上げられた作品を、ぜひ体感ください。

本イベントは、六本木 蔦屋書店に集うGlobal Thinkerにインスピレーションのきっかけを提供することを目指し、ネイティブアメリカンの文化やクラフトマンシップを発信している「CORNERS」（リンフィールドインターナショナル）と企画しました。期間中は、リンフィールドインターナショナルの従業員が在廊日を設けて作品をご案内します。

【専門スタッフ在廊日時】10月17日（金）～10月19日（日）11:00～17:00

※専門スタッフの在廊は、原則、在廊日に限ります。在廊日以外でのご案内をご希望のお客様は、info@corners-tokyo.jp宛てにお問い合わせください。

過去作品紹介

アーティストプロフィール

Jaque Fragua (Jemez Pueblo)

ジェイク・フラグアは、力強く示唆に富む作品で知られるネイティブアメリカンのアーティストです。 ヘメス・プエブロ出身で、アメリカ南西部で育ったフラグアの作品は、アイデンティティ、文化、歴史、そしてアクティビズムといったテーマを多く取り上げており、特にアメリカ国内外の先住民コミュニティが抱える問題に焦点を当てています。 彼の創作活動は、スタジオペインティング、壁画制作、彫刻、インスタレーション、パブリックアートなど、多様な媒体を網羅し、伝統的な先住民の美学と現代的な芸術的手法を融合させた、先住民と非先住民双方の心に響く作品を生み出す才能で知られています。フラグアは作品を通して、固定観念に挑戦し、先住民の問題への意識を高め、先住民の回復力と文化的豊かさを称えることを目指しています。

アメリカインディアン芸術研究所（アメリカ・ニューメキシコ州サンタフェ）卒。2005～2007年には、ビジュアルコミュニケーション、映画、クリエイティブライティングも手掛けた。

イベント概要

JAQUE FRAGUA アートショー「ENDLESS FREEDOM」

日程 2025年10月17日（金）～2025年10月22日（水）

時間 8:00～23:00

※10月17日（金）は12:00より販売を開始します。

場所 六本木 蔦屋書店 2階 SHARE LOUNGE

主催 六本木 蔦屋書店

お問い合わせ先 Tel.03-5775-1515

URL https://store.tsite.jp/roppongi/event/stationery/50411-1927101008.html

※会場はどなたでも入場いただけます。SHARE LOUNGEの席利用の際は料金がかかります。

【作品購入に際しての注意事項】

・ご購入をご希望されるお客様は事前アポイント制とさせていただきます。

info@corners-tokyo.jp宛てにお問い合わせください。

・購入点数 お1人様1点限り

・作品のお受け渡し方法 会期終了後に配送（国内配送のみ。海外配送をご希望のお客様は応相談となりますので予めご了承ください。）

店舗情報

六本木 蔦屋書店

世界中の雑誌が揃うマガジンコーナー、グローバルな視点を持つ方々に向けて“Source of Inspiration”を発信する書籍フロア、コーヒーを楽しみながら本や雑誌が選べるBOOK & CAFE、最新テクノロジーと匠の技を織り交ぜ提案するGlobal Thinkerのための文具雑貨フロアなど、六本木で働き・遊び・暮らす方々が心地良く過ごし、たくさんの人や情報にコネクトできる空間を提供いたします。

住所 東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り

電話番号 03-5775-1515

営業時間 9:00～23:00（スターバックス コーヒーは7:00～、SHARE LOUNGEは8:00～）

ホームページ https://store.tsite.jp/roppongi/

Facebook https://www.facebook.com/ROPPONGI.TSUTAYA.BOOKS/

X https://X.com/R_tsutaya_books

Instagram https://www.instagram.com/roppongi_tsutaya_books/

オンラインストア https://shopping.geocities.jp/t-tokyoroppongi/