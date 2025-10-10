『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』POP UP ストアがいよいよフィナーレ！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』に登場するキャラクターのグッズを販売するPOP UP ストア「白猫プロジェクト 夏祭り2025」が、最後の会場となる大阪にて、期間限定オープンしております。

【特設サイト】http://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/caravan_2025/(http://colopl.co.jp/shironekoproject/lp/caravan_2025/)

「白猫プロジェクト 夏祭り2025」は、全国5都市を巡回するPOP UP ストアとなっております。本日10月10日（金）より、最終会場となる大阪のなんばマルイにてオープンいたしました。商品を実際にお手に取ってご購入いただける最後の機会ですので、ぜひお越しください。

●開催期間

2025年10月10日（金）11：00～10月19日（日）19：00

※店舗の営業時間とは異なりますのでご注意ください。

●会場

なんばマルイ 5階 イベントスペース

〇グッズラインナップ（一部）

アクリルスタンド（全6種）

販売価格：1,760円（税込）

風鈴アクリルキーホルダー（全6種）

販売価格：990円（税込）

アクリルキーホルダー（全47種）

販売価格：1,200円（税込）

ランダムチケット風カード（全56種）

販売価格：550円（税込）

※1セット2枚入り

ぬいぐるみマスコット（ジン）

販売価格：3,000円（税込）

ぬいぐるみマスコット（サヤ）

販売価格：3,000円（税込）

星たぬきクッション

販売価格：4,400円（税込）

イベントセレクション トレーディング缶バッジ vol.8

販売価格：495円（税込）

イベントセレクション トレーディング缶バッジ vol.9

販売価格：495円（税込）

トレーディングブロマイド vol.11

販売価格：550円（税込）

※商品の在庫状況によって、販売方法が変更となる場合がございます。

※人気の商品は品切れする可能性もございます。商品によっては、製造の都合上再入荷が無い場合もあります。

※諸般の事情により予告なく変更・中止する場合がございます。

〇特典情報

本POP UP ストアで5,000円（税込）お買い上げごとに、描きおろしイラストを使用したステッカー（全7種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

さらに、会場でエポスカードにご入会いただいたお客様には、特製BOXティッシュをプレゼントいたします。

■オリジナルラベル缶も販売中！

描きおろしイラストを使用したラベル缶が購入できる自動販売機を大阪会場でも設置しております。中身はウーロン茶となっており、缶についているラベルをはがすとステッカーとして保管することが可能です。

さらに、数量限定で、ラベル缶と同じキャラクターが描かれたオリジナルアクリルキーホルダーがついた「あたり缶」が出てくることがあります。ぜひチェックしてみてください。

■「マジゲット」内のコロプラ公式ショップでも取り扱い開始！

キャラクターグッズ通販サイト「マジゲット」内のコロプラ公式ショップでも、グッズの販売を開始いたしました。POP UP ストアで取り扱っているグッズを販売しているほか、コロプラ公式ショップ限定の購入特典として「特製ブロマイド（全6種）」もご用意しております。

●販売期間

2025年10月10日（金）～11月3日（月）

●販売ページ

https://maji-get.jp/pages/shironeko_natsumatsuri2025

※商品は無くなり次第販売終了となります。

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2025年7月14日（月）に11周年を迎えました。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1jt1rrn5/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、AIを活用した生成ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

