宮本慎也×鳥谷敬、プロ野球の歴史を築いた2人の対談。“大谷翔平が切り拓く、野球の新しい時代”とは『J-WAVE SPECIAL REGNO THE GREAT HISTORY』10/13（月・祝）放送

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、10月13日（月・祝）18:00～19:55、特別番組『REGNO THE GREAT HISTORY』（ナビゲーター：nico）をオンエアいたします。

本番組では、プロ野球界で数々の伝説を築いてきた宮本慎也と鳥谷敬の2人が出演。

「偉大な歴史を築いてきた人には、どんなヒストリーがあったのか？」をテーマに、野球人生の原点から、プロとしての栄光と挫折、そしてこれからの未来までを、ブリヂストンのフラッグシップタイヤ「REGNO」を装着した車中で語り合います。

2人の“GREAT HISTORY”をたどるドライブトーク

番組は「ROAD」と題した7つのテーマで構成。

今シーズンの阪神タイガースや東京ヤクルトスワローズについてなど、2025年シーズンを振り返りながら、来年開催されるWBCへの期待や注目選手について。そして、今年も素晴らしい活躍をみせた大谷翔平選手に、二人が改めて感じた凄さを語ります。

さらに、学生時代の思い出や野球との出会いから、憧れた選手たちの話、プロとしてのキャリアの中で印象に残る監督との出会いや、ターニングポイントとなった試合についてなど…。2人の人生を段階的にたどっていきます。

中盤では、苦境との向き合い方や挫折をどう乗り越えたのか？

そして引退を決意した瞬間に抱いた想いを語り合い、それぞれの「野球人生」を振り返ります。

さらに、“車”という身近なテーマを通じて、初めての愛車やドライブ時のこだわり、

車内で聴く音楽など、フィールドの外で見せる素顔にも迫ります。そして、日本野球界の未来についてもトークを展開。

現役を離れた今だからこそ語れる「これからの野球」、そして「これからの自分」への想いが語られる、熱いトークをぜひお聴き逃しなく。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251013180000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251013180000)

※オンエア開始後から一週間聴取可能です。

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組タイトル：J-WAVE SPECIAL REGNO THE GREAT HISTORY

放送日：10月13日（月・祝）

放送時間：18:00～19:55

ナビゲーター：nico

出演：宮本慎也、鳥谷敬

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/holiday/20251013_sp/

提供：ブリヂストン