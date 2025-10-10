¥¢¥ì¥óÍÍ¡¢¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¥Üー¥¤¥º¡É¤Î¿Í¿ô¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡ª¤»¤¤¤ä¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ä¤ó¡ª¡×¡¡¤»¤¤¤ä¤¬·ëº§À¸³è¤ò¸ì¤ë¡Ö»õËá¤Ê´¤ÎºÇ¸å¤ò¹Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ä¡×¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÎã¤¨¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ÎÆÃÊÌ´Õ¾Þ²ñ¡¦Âè3ÃÆ¤È¤·¤ÆABEMAÎø°¦ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥ì¥óÍÍ¡õ¤»¤¤¤ä¡¢Æ±¤¤Ç¯È¯³Ð¤Ç¶½Ê³¡ª¥¥¹¤ä·ö²Þ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡È¿¿¼Â¤Î°¦¡É¤«¡ÈÍßË¾¤Î¶â¡É¤òµá¤á¤ëÃË½÷10¿Í¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï»öÁ°¤Ë¡¢¡È°¦¡É¤«¡È¶â¡É¤«¡¢¼«¤é¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¡£Áª¤ó¤À¡ÈÀµÂÎ¡É¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤ÞÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¸ß¤¤¤¬²¿¤òËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Îø°¦´¶¾ð¤È¶î¤±°ú¤¤ÎÃæ¤ÇÃµ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Á°¥·ー¥º¥ó¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¶î¤±°ú¤¤Ï¤µ¤é¤ËßõÎõ¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë°¦¤ò¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©ÎøÌÏÍÍ¤È³ëÆ£¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜÀ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ï¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡¢¥ê¥êー¡¢ÌÚÂ¼Úå¡¢»³ËÜÉñ¹á¡¢¤È¤¦¤¢¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ³ÀÅç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ä¤Ê¡Ê26ºÐ¡¿¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢¤¦¤é¤é¡Ê25ºÐ¡¿¥ìー¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ë¡¢¤¨¤ß¤ê¡Ê26ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¡¢¤µ¤¯¤é¡Ê28ºÐ¡¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡Ë¡¢¥µ¥ê¥ª¡Ê31ºÐ¡¿½÷Í¥¡¦¥Ð¥ì¥¨¹Ö»Õ¡Ë¤Î½÷À¥á¥ó¥Ðー5Ì¾¤È¡¢¤¤¤Ö¤¡Ê24ºÐ¡¿YouTuber¡Ë¡¢¤«¤¤¤ê¡Ê25ºÐ¡¿ÇÐÍ¥¡Ë¡¢¤¿¤Ä¤ä¡Ê21ºÐ¡¿ÇÐÍ¥¡Ë¡¢¤¿¤á¤¯¤Ë¡Ê37ºÐ¡¿µ¯¶È²È¡Ë¡¢¤Þ¤µ¤ª¡Ê24ºÐ¡¿·Ð±Ä¼Ô¡Ë¤ÎÃËÀ¥á¥ó¥Ðー5Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ´Õ¾Þ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤È¡È¥¢¥ì¥óÍÍ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÊª¥Þ¥À¥à¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡ÙÂè1～3ÏÃ¤ò´Õ¾Þ¡£ÉáÃÊÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥ì¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤¬¡ÈÎø¥ê¥¢½éÂÎ¸³¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤È¥Þ¥Íー¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤Î¹ÔÊý¤òÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ëÄË²÷¥Èー¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Óー¥Á¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¼ó¹Ê¤á¡ª¡©¥¢¥ì¥óÍÍ¡õ¤»¤¤¤äÀä¶«¡ÖÎø¥ê¥¢¤Ç¥¢¥«¥ó¡ª¡×
º£²ó¤Î´Õ¾Þ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Âè3ÏÃ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ö¥Óー¥Á¥Ð¥È¥ë¡×¤ËÃíÌÜ¡£Í½¹ð±ÇÁü¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤»¤¤¤ä¤È¥¢¥ì¥ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¤«¤¤¤ê¤¬µ¯¶È²È¡¦¤¿¤á¤¯¤Ë¤Ëµ»¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¡Èè§¤Ç¥À¥³¡É¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤¬¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤ÇÆó¿Í»°µÓ¤Î¥Óー¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°ÂÐ·è¤ò¼Â»Ü¡£ßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢·è¾¡Àï¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ä¤Ê¡õ¤«¤¤¤ê¥Ú¥¢¡¢¤¦¤é¤é¡õ¤¿¤á¤¯¤Ë¥Ú¥¢¤Î2ÁÈ¡£·è¾¡Àï¤Ï¡¢½÷À¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤ò´¬¤¤Ä¤±¤ÆÃ¥¤¤¹ç¤¦¡Ö¥ê¥Ü¥óÁèÃ¥¥Ð¥È¥ë¡×¡£¤¿¤á¤¯¤Ë¤¬¤«¤¤¤ê¤Ë¡È¼ó¹Ê¤á¡É¤ò»Å³Ý¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¤È¥¢¥ì¥ó¤¬Æ±»þ¤Ë¡Ö¥¢¥«¥ó¥¢¥«¥ó¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¡ª¡×¤ÈÂçÁû¤®¡£¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö²¶¤¬¸«¤Æ¤¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ´éÀÖ¤¤¡×¤È¤«¤¤¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö·³¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·³¿Í¤Î±é½¬¤ä¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÏ¢È¯¡£Æó¿Í¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ü¥óÁèÃ¥¥Ð¥È¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥ìー¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¦¤¦¤é¤é¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¤«¤¤¤ê¤òÍ¶¤¤¸¸¤ÎÅç¤Ø¡£¸¸¤ÎÅç¤Ç¤Î¤¦¤é¤é¤È¤«¤¤¤ê¤Î¥¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤»¤¤¤ä¤¬¥¢¥ì¥ó¤Î¡È½é¥¥¹¡É¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¼ÁÌä¡£¥¢¥ì¥ó¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤·Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¥¹·ù¤Ê¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·éÊÊÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Üー¥¤¤¿¤Á¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¤¬¡Ö¡ÈÉâµ¤¡É¤Ã¤Æ³µÇ°¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤éÃæ¤Ç¹¥¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤Ê¤µ¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤¬µá¤á¹ç¤Ã¤¿¤é¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂç¿Í¤ÎÎø°¦´Ñ¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÊ£¿ô¤Î¥Üー¥¤¥º¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¤¶¤Ã¤È200～300¿Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¤»¤¤¤ä¤¬¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤Ê¤É¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ì¥ó¤«¤é¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤»¤¤¤ä¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤·¤ÆÀÍß¤¬0¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»õËá¤Ê´¤ÎºÇ¸å¤ò¹Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¡Ä¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÎã¤¨¤Ç·ëº§À¸³è¤ò¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£ËÜÊÔ¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤Îæ«¤è¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ ¡È¤»¤¤¥¢¥ì¡É¥³¥ó¥Ó¤Î·Ú²÷¤Ê¥Èー¥¯¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡ÙÂè1～4ÏÃ¤ÏABEMA¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Âè5ÏÃ¤Ï10·î14Æü¡Ê²Ð¡ËÌë9»þ¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡ËÌë9»þ～
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/97tiY4E9n95495
ÈÖÁÈ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡§https://abema.tv/video/title/90-1904
À©ºî:µÈËÜ¶½¶È
À©ºî¶¨ÎÏ:CJ ENM
À½ºîÃøºî¡§ABEMA
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¡¢ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËCJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved¡Û¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£