「ABEMA PPV」にて『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』を11月3日（月・祝）11時30分より全試合生中継！視聴チケットを10月10日（金）12時より販売開始

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINが2025年11月3日（祝・月）にGLION ARENA KOBEにて開催する『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』（以下、『RIZIN LANDMARK 12』）を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継することを決定いたしました。また、本大会の視聴チケットを本日10月10日（金）12時より販売開始いたします。

RIZINは、総合格闘技の試合を主軸としながらも、キックボクシングルール、スタンディングバウトルール、グラップリングルールといった多様なルールで試合を展開する日本最高峰の格闘技イベントです。2021年10月からは、ケージでの試合に特化した「LANDMARK」シリーズをスタート。前大会の『RIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO』では、フェザー級トップ戦線を牽引するヴガール・ケラモフ選手と、日本拳法出身の木村柊也選手による注目の一戦をはじめとした全15試合の激戦が繰り広げられました。

このたび、GLION ARENA KOBEで開催となる『RIZIN LANDMARK 12』では、萩原京平選手と秋元強真選手による因縁対決に加え、女子スーパーアトム級タイトルマッチなど注目のカードが並びます。

秋元選手の挑発発言をきっかけに、「超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り」での萩原選手によるリング乱入、そしてSNSや会見での舌戦など、火花を散らしてきた両者。勢いに乗る秋元選手が勝利を掴むのか、それとも萩原選手がベテランの意地を見せ、格の違いを証明するのか。フェザー級戦線の行方を左右する注目の一戦に、ぜひご注目ください。

そして女子スーパーアトム級タイトルマッチでは、RIZIN初参戦となった2021年の大晦日大会から9戦無敗を誇る、圧倒的王者・伊澤星花選手に、大島沙緒里選手が挑みます。大島選手もまた2021年にRIZINへ参戦し、その後は浅倉カンナ選手、山本美憂選手、ソルト選手、クレア・ロペス選手を相手に4戦全勝。ついに手にしたRIZIN王座のチャンスを見事掴むことができるのか？

さらに、フェザー級マッチとして摩嶋一整選手と木村柊也選手による対決や、ケラモフ選手とRIZIN電撃初参戦の松嶋こよみ選手による対決など、大晦日大会に繋がる注目カードが続々。ぜひ「ABEMA」にてお楽しみください。

本大会の前売り視聴チケットは、10月10日（金）12時から11月2日（日）23時59分までの期間に5,000円（税込）で販売（※1）いたします。また、当日視聴チケットは11月3日（月・祝）0時から11月3日（月・祝）23時59分まで5,500円（税込）、アーカイブ視聴チケットは11月4日（火）0時から11月8日（土）21時まで3,300円（税込）にてそれぞれ販売いたします。

また、本配信チケットをご購入いただいた方全員に、萩原京平 vs. 秋元強真の大会当日写真を使用した「RIZINカードコレクション 限定WINNERデジタルカード」（※2）をプレゼントいたします。

なお、本大会の視聴チケット販売期間内に、「ABEMA」のプレミアムプラン「ABEMAプレミアム」会員（※3）に新規登録し、本チケットを購入された方には1,100円のキャッシュバックを行うキャンペーンも実施中です。

（キャンペーンページURL：https://abema.tv/lp/cashback-rizin12-20251103）

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「RIZINカードコレクション 限定WINNERデジタルカード」について

本特典はデジタルカードとなります。特典の受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。

受け取りに必要なシリアルコードは、2025年11月中に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。

「RIZINカードコレクション」へ会員登録のうえ、お手元のシリアルコードをシリアル特典入力ページ（RIZINカードコレクション内）にご入力ください。

配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

（※3）月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、「広告つきABEMAプレミアム」はキャンペーンの対象外となります。

今後も、「ABEMA」では『RIZIN LANDMARK 12』に出場する選手たちのインタビューをはじめとした限定コンテンツを続々とお届けする予定です。ぜひご期待ください。

■ABEMA PPVで全試合完全生中継 『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』 概要

配信日時：2025年11月3日（月・祝）11時30分～ （配信開始11時～）

見逃し配信：2025年11月8日（土）23時59分まで

▼配信チケット購入ページ

https://abema.tv/live-event/fb48553a-ed4e-4b23-81d0-63d00011cb0f

※上記チケット購入ページからは、見逃し配信・追っかけ再生の視聴ができません。【見逃し配信】専用ページにて見逃し配信・追っかけ再生が利用いただけます。

▼配信チケット 券種

【前売り視聴チケット】 5,000円（税込）※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

2025年10月10日（金）12時～2025年11月2日（日）23時59分まで

【当日視聴チケット】 5,500円（税込）※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

2025年11月3日（月・祝）0時～2025年11月3日（月・祝）23時59分まで

【アーカイブチケット】

3,300円（税込）※アプリ購入では300円の手数料が生じます。

2025年11月4日（火）0時～2025年11月8日（土）21時まで

■『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』 対戦カード

萩原京平 vs. 秋元強真

女子スーパーアトム級タイトルマッチ／伊澤星花 vs. 大島沙緒里

摩嶋一整 vs. 木村柊也

中島太一 vs. 後藤丈治

雑賀“ヤン坊”達也 vs. ヌルハン・ズマガジー

宇佐美正パトリック vs. 桜庭大世

ケイト・ロータス vs. イ・ボミ

ヴガール・ケラモフ vs. 松嶋こよみ

鹿志村仁之介 vs. 安井飛馬

トニー・ララミー vs. 山内渉

キ・ウォンビン vs. キャプテン☆アフリカ

金太郎 vs. リ・ユンフォン

貴賢神 vs. MAX吉田

KING陸斗 vs. 水野夢斗

OPENING FIGHT／NOEL vs. 海咲イルカ

OPENING FIGHT／宮川日向 vs. MG眞介

OPENING FIGHT／元氣 vs. 林眞平

OPENING FIGHT／みいちゃんレンジャージム vs. 伊藤菜の花

OPENING FIGHT／赤平大治 vs. 翔磨

※試合順ではございません