10月18日(土)開催「キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025 You&I＝We′re IDOL PRECURE」Blu-ray発売決定！

2025年10月18日（土）パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される「キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025 You&I＝We're IDOL PRECURE」のBlu-rayが2月13日（金）に発売決定！

本編はライブの夜公演「おつきさまと一緒に！YEAH(ハート)公演」を丸ごと収録。特典映像では、昼に開催された「おひさまと一緒に！ニッコリ(ハート)公演」でしか披露されていない楽曲や、本編未収録のMCコーナーを収録。

※上記の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

商品情報

発売日：2026年2月13日（金）

価格：

Blu-ray＜オリジナルオルゴール＞付版 16,500円（税抜価格15,000円）

Blu-ray通常版 9,680円（税抜価格8,800円）

本編映像：「おつきさまと一緒に！YEAH(ハート)公演」収録予定

特典映像：「おひさまと一緒に！ニッコリ(ハート)公演」ダイジェスト

出演者：

松岡美里、高橋ミナミ、高森奈津美、南條愛乃、花井美春、

石井あみ、熊田茜音、吉武千颯

キュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュン、キュアズキューン、キュアキッス

＜オリジナルオルゴール＞付版は初回生産数量限定！

ココでしか手に入らないスペシャルな＜オリジナルオルゴール＞付版は数量限定なので予約はお早めに！オープニング主題歌「キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！」をオルゴール用にアレンジして収録します。



＜オリジナルオルゴール＞付版（数量限定生産）

楽曲：「キミとアイドルプリキュア♪ Light Up！」

材質：筐体/アクリル

サイズ ： 約W72xH72xD40mm

対応メカ：18弁金メカ

インクジェットプリント ブックレット

店舗別特典が満載！！

ご予約はこちら▼

https://lnk.to/kimipreliveTW

■Amazon.co.jp：

・【Amazon.co.jp限定】キャラファインボード（F3）

＜オルゴール＞付版：18,700円（税抜価格：17,000円）

対象：＜オルゴール＞付き版のみ

・アクリルキーホルダー（50mm×50mm）

対象：＜オルゴール＞付版、通常版

■楽天ブックス：

・アクリルコースター（5種セット）約90mmｘ90mm

対象：＜オルゴール＞付版のみ

・L判ブロマイド（5種セット）

対象：通常版のみ

■ビックカメラ・ソフマップ：

・【ビックカメラ・ソフマップ限定】ミニアクリルスタンドセット（5個）（サイズ:H76mm）

＜オルゴール＞付版：\20,350円（税抜価格：\18,500）

通常版：\13,530円（税抜価格：\12,300）

※対象：＜オルゴール＞付き版、通常版

・タペストリー(B2)

対象：＜オルゴール＞付き版、通常版

■セブンネットショッピング：

・アクリルスマホスタンド（約140mm×80mm）

対象：＜オルゴール＞付版、通常版

■amiami（オンラインショップ）：

・アクリルキーホルダー（100ｍｍ角）

対象：＜オルゴール＞付版、通常版

ライブ会場予約で「不織布バッグ」プレゼント！！

10月18日(土)パシフィコ横浜国立大ホールで開催の「キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025

You&I＝We're IDOL PRECURE」でBlu-rayを会場予約をしていただいた方には「オリジナル不織布バッグ」をプレゼント！

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025 You&I＝We're IDOL PRECUREイベント概要

【タイトル】

キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025

You&I＝We're IDOL PRECURE



【開催日】

2025年10月18日（土）

・おひさまと一緒に！ニッコリ(ハート)公演：開場 12：00 ／ 開演 13：00

・おつきさまと一緒に！YEAH(ハート)公演：開場 17：00 ／ 開演 18：00



【開催場所】

パシフィコ横浜 国立大ホール

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１－１(https://www.pacifico.co.jp/guide/convention)



※公演によって内容が異なります。

※上記の公演概要、出演者等は変更となる場合があります。

主催：キミとアイドルプリキュア♪LIVE製作委員会

企画：マーベラス

キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025

You&I＝We're IDOL PRECURE 公式ホームページ

https://www.marv.jp/special/precure_live/



「プリキュアライブ」公式X

https://twitter.com/precure_live

推奨ハッシュタグ： #プリキュアライブ #キミプリ #precure #プリキュア #キミプリライブ

