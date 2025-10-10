【物価高に救世主！】お会計が10％オフになるお得なパスポート付き※！『すし銚子丸FAN BOOK』10/15発売

株式会社 宝島社

株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠）は、大好評の「人気チェーン公式ファンブック」シリーズの最新刊として、『すし銚子丸 FAN BOOK』を2025年10月15日（水）に発売します。

第29弾となる本作は、“店舗は「舞台」 従業員は「劇団員」 お客様は「観客」”と見立てた、一味違うおもてなしとエンタメ力で圧倒的なリピーター率を誇る「すし銚子丸」のファンブックです。

付録は2027年4月15日まで有効の「10％OFFパスポート※」です。スタンプ12個でオリジナルノベルティグッズが１点もらえる特典もあり、リピーターや根強いファンの多いすし銚子丸にぴったりの内容となっています。

誌面には「人気メニューランキング」や顧客にも大人気な従業員を紹介した「会いに行ける！ スター劇団員 神６」など、「すし銚子丸」の魅力が詰まっています。思わず「すし銚子丸」に足を運びたくなる一冊です。

※毎月１回、合計12回まで

「すし銚子丸」とは…

1977年創業。『私達の「真心」を提供し、お客様の「感謝と喜び」を頂く』という経営理念のもと、寿司を通して観客であるお客様に喜びを届ける「劇場型コンセプト」 を掲げる飲食チェーン店。

毎月使えてノベルティグッズと引き換えできる♪ お得な「スペシャルパスポート」とは…

家族での来店時にも使用OK！

※有効期限：2027年4月15日（木）

【特典１】

店内飲食のお会計が10％OFF！

毎月１回、合計12回まで使える！

【特典２】

スタンプ12個でお好きなオリジナルノベルティグッズを１点プレゼント！

誌面では魅力的なメニューやアレンジレシピも紹介！

元横綱の花田虎上さんやパリ五輪・柔道48kg級金メダリストの角田夏実さんらの有名人ファンが「すし銚子丸」の魅力を語るほか、自宅でもおいしい玉子焼きが食べられる「玉子焼きの焼き方」を紹介するなど、内容盛りだくさん！

アレンジレシピも掲載！

ガリのシャキシャキした食感をしっかり感じられる♪

あら汁

作り方のコツを伝授！

ふわふわ食感と出汁のおいしさでリピーター続出！

自家製 玉子焼き

多彩なメニューを徹底紹介！

圧倒的写真映えで女性に大人気！

上：銚子丸名物穴子一本付け

下：オーロラサーモン爆盛り

他にもまだあるすし銚子丸の魅力！

生本まぐろの解体ショー

年末年始や感謝祭などのイベント、さまざまなタイミングで行われる

出張回転寿司

お店に行かなくても、自宅や会社などで回転寿司が食べられるとあって話題のサービス！

宝島社の「人気チェーン公式ファンブック」とは？

■チェーン店は最強のエンタメコンテンツ

多くのファンをもつチェーン店は、商品メニューや店舗サービスなど、その細部にいたるまで、お客様を楽しませるエッセンスが詰まっています。さらにOB・OGも含めて、多数のファンがいることも特徴。当シリーズでは、大人気商品やお蔵入りになった商品、人気メニューの制作秘話や従業員・ファンならではの食べ方、トリビアなど、知られざるチェーンの魅力を深掘りし、エンタメとして楽しめる読み物となるよう企画・編集しています。

■ファンである編集者が企画！ 大切なのはファンの熱量

コラボのオファーを出すチェーン店の選択基準は、展開している店舗数よりも、 “どのくらいファンがいるか” “ファンの熱量がどれだけ高いか”です。企画する編集担当者もそのチェーンのファンであることが多く、週５で通っている強者も。だからこそ魅力を深掘りすることができます。付録も単なるお得感ではなく「そのチェーンらしさ」を活かした企画を考え、提案しています。

■働く人たちの士気を上げる「社内報」的な役割も！

各チェーンのファンに楽しんでもらえるのはもちろん、社長インタビューをはじめ、歴史、商品開発秘話、そのチェーンのファンであるタレントのインタビューなども掲載しています。そのため、コラボした各企業からは「新入社員から全国各店舗の従業員まで自社事業について理解が深まり、モチベーションアップにつながった」という声も多数あり、社内報のような形でも活用していただいています。

ファンが見て楽しい＆ 自社愛が深まる社内報としても活躍！

すし銚子丸 FAN BOOK

https://tkj.jp/book/?cd=TD071644

発売日：2025年10月15日

定価：1210円（税込）