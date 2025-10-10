カプセルトイ専門店『gashacoco（ガシャココ）』のフランチャイズ店舗29号店『gashacoco Branche アシコタウンあしかが』を10月24日(金)オープン！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）と、株式会社ヌマニウコーポレーション（本社：栃木県下野市、代表取締役社長： 沼生 隆）は、2025年10月24日(金)に、カプセルトイ専門店『gashacoco』のフランチャイズ29号店となる『gashacoco Brancheアシコタウンあしかが』をオープンすることをお知らせします。

※『gashacoco』の店舗イメージ写真です。実際の店舗とは異なります。

■ホビーオフの新規出店にあわせて『gashacoco』も初出店！

『gashacoco Branche アシコタウンあしかが』は、栃木県足利市の大型ショッピングモール『アシコタウンあしかが』に「ホビーオフ アシコタウンあしかが店」が新規出店するにあたり、一部区画（約30坪）に、カプセルトイ自動販売機を設置したカプセルトイ専門店です。幅広い品ぞろえと毎週新商品が店頭に並ぶことで、お客さまが欲しいもの・思わず欲しくなってしまうものに出会える場、日常にちょっとした楽しみや喜びをお届けします。カプセルトイ自販機を回してカプセルを開くまで、何が出るかわからない「ワクワク感」をお楽しみください。

■『gashacoco Brancheアシコタウンあしかが』店舗概要

[店舗名称] gashacoco Branche アシコタウンあしかが

[所在地] 栃木県足利市大月町3-2 アシコタウンあしかが2F

[営業時間] 10：00～20：00

◆オープニングキャンペーンについて

10月24日(金)～10月26日(日)の3日間に限り、オープニングキャンペーンとして店頭などで配布する引換券をお持ちいただくと、先着で“対象のカプセルトイ”を1回回せます。

※カプセルトイは、対象の商品のみとなります。

※対象のカプセルトイは先着順で無くなり次第終了となります。

■フランチャイズ募集の背景

全国に143店舗（2025年9月末時点）を展開する中で、当社が積み重ねてきたカプセルトイ専門店の運営・集客ノウハウをベースに、パートナー企業さまとともに『gashacoco』のさらなる強化・成長を目指すべく、フランチャイズ募集を開始しました。

■フランチャイズ店募集要項

立地/物件要件：全国の商業施設、観光立地、商店街、大型路面店

出店推奨エリア：店前通行量が多い立地

出店推奨業種：大型雑貨店・アパレルショップ・メディア複合店・大型書店・携帯ショップ・大型カフェ・テーマパーク・映画館・駅・道の駅・SA/PA・空港・バスターミナル 等

推奨坪数：25坪～50坪

※上記以外にも出店可能なケースもございますので、まずはお気軽にご相談ください。

◆フランチャイズに関するお問い合わせ先

株式会社ハピネット ビジネスパートナー契約担当

所在地：〒111-0043 東京都台東区駒形２丁目4番5号 駒形CAビル

TEL：03-3847-6769

mail：fckaihatsu@hsn.happinet.co.jp

フランチャイズ募集ページURL：https://gashacoco.jp/franchise/

■カプセルトイ専門店『gashacoco』について

「こころおどる、がココにある」をコンセプトに2019年12月に立ち上げたカプセルトイ専門店。

全国に約40万面のカプセル自動販売機を設置、運営しているハピネット・ベンディングサービスが運営を行っています。幅広い品揃えと、毎週新商品が店頭に並ぶことで、いつ来てもドキドキとワクワクを感じ、ちょっとした喜びを体験できます。商業施設などを中心に、全国で143店舗（2025年9月末時点）を展開しています。

＜公式X＞@gashacoco(https://x.com/gashacoco)

＜公式Instagram＞gashacoco_official(https://www.instagram.com/gashacoco_official/)

＜公式サイト＞https://gashacoco.jp/

■カプセルトイの大人需要について

当社が2025年1月～2月に実施したインターネットアンケート調査では、20代・30代女性の2人に1人以上が、大人になってからカプセルトイを購入したことがある、ということが明らかになりました。さらに、すべての年代で男性よりも女性の方が大人になってからカプセルトイを購入している人の割合が高いことが明らかになりました。

また、近年さまざまなショップが展開されているカプセルトイ専門店の認知度は8割を超えていることが分かりました。全体の5割以上の方が実際に専門店で購入したことがあると回答しており、カプセルトイ専門店が身近な存在として認知されつつあると推察されます。

当社実施のインターネット調査結果

[調査概要]

アンケート実施日：質問1-1…2025年1月24日～28日 質問2~6…2025年2月6日～2月13日

対象者 ：質問1-1…全国20歳以上の男女、質問2~6…全国15歳未満～60歳以上の男女（性年代均等割付）

有効回答数：質問1-1…4,405名 質問2~6…770名

調査委託先：Fastask（株式会社ジャストシステム提供）

調査方法：インターネット調査

アンケート調査に関するリリースは以下URLからご確認いただけます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002073.000031422.html

株式会社ハピネット

https://www.happinet.co.jp/

東証プライム・証券コード 7552

代表者：水谷 敏之

設立：1969年6月7日

資本金：27億5,125万円

所在地：東京都台東区駒形 2丁目4番5号 駒形CAビル

事業内容：玩具・遊戯用具の企画・製造・販売/映像・音楽ソフト等の企画・製作・販売/ビデオゲームハード・ソフト等の企画・制作・販売/玩具自動販売機の設置・運営/アミューズメント施設用商品等の販売



玩具を中心に、映像・音楽ソフト、ビデオゲーム、アミューズメント関連商品を、いずれもトップクラスのシェアにて取り扱うエンタテインメント総合商社。人々に感動を提供するエンタテインメント事業を通して多くの方の心を豊かにし、「夢のある明日づくり」によって社会的価値を生み出せる企業を目指しています。

株式会社ヌマニウコーポレーション

https://www.numaniu.co.jp/

代表者：沼生 隆

創業：1945年

資本金：8,005万円

所在地：栃木県下野市下古山128-1

事業内容：●リユースショップの運営●地域サブフランチャイザーとしての経営指導(オフハウス)●店舗賃貸●ネット販売事業