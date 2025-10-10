GCノベルズ『転生したら剣でした』最新20巻発売記念サイン会開催決定！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、『転生したら剣でした 20』を2025年10月30日に発売いたします。これを記念して、著者・棚架ユウ先生とイラスト担当・るろお先生によるサイン会をメロンブックス秋葉原１号店にて11月15日に開催いたします。

サイン会 詳細

開催日時

2025年11月15日(土)

【第一部】13：00～

【第二部】15：00～

開催場所

MELON BOOKS GALLERY 5F line

メロンブックス秋葉原店舗受取館5F

（〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目3番7号 鈴木ビル）

応募券配布対象店舗

メロンブックス秋葉原店、通販

応募方法

◆メロンブックス店舗

店舗にて、対象商品を全額内金にてご予約・ご購入された方に、《イベント応募用シリアルコード》をお渡しいたします。

店舗専用の応募フォームよりシリアルコードをご使用いただき、ご応募いただいた方の中から抽選でイベントにご招待いたします。

※予約内金は現金のみの受付となります。

◆メロンブックス通販

対象商品を購入後に発行される《イベント応募用シリアルコード》をご使用いただき、応募フォームよりご応募ください。

ご応募いただいた方の中から抽選でイベントにご招待いたします。

※当落は応募された方宛に、メールにてご連絡いたします

対象商品

GCノベルズ『転生したら剣でした 20』（メロンブックス限定版含む）

応募期間

2025年10月10日（金）～2025年10月26日（日）23：59

当落発表

2025年10月29日（水）頃予定

注意事項

※応募コードをお渡し後のキャンセルはお受けできませんので、予めご了承ください。

※ご入力いただいた個人情報は、本イベントの参加に必要な諸手続き、ご本人確認、本イベントに関する弊社からのご連絡、その他必要な諸手続きのみに利用いたします。イベント終了後は破棄いたします。

※本施策に関わる景品・特典・サイン本・応募用紙・引換券等は全て、第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

※イベントへのご参加は当選されたご本人様のみとなります。第三者への権利の譲渡は、禁止とさせていただきます。

※イベント当日は入場時に、スタッフよりご本人様に届いた「当選メール画面」と、「公的身分証明書（免許証・学生証・パスポート・住民基本台帳カード・マイナンバーカード・在留カードまたは外国人登録証明書・顔写真付き障碍者手帳等（コピー不可）」等、顔写真付きの身分証明書を確認させていただきます。

※必ず携帯できる端末で閲覧可能なメールアドレスの使用をお願いいたします。スクリーンショット等の画像は無効とさせていただきます。

※身分証明書をお忘れの場合や、当選メールと身分証明書の情報が一致しない場合、イベントにご参加いただけない場合がございます。

※イベント終了後は、ご参加いただけません。

※イベント当日、スタッフの指示に従っていただけないお客様は、参加をお断りする場合がございます。

※許可無く撮影、録音、録画は固く禁止させていただきます。

※イベント当日は、事前にこちらでご用意させて頂く色紙にサインを入れさせていただきますので、予めご了承ください。

※サインには、ご本人様の本名もしくはペンネームを入れさせて頂きます。

サイン会特設ページはこちら :https://www.melonbooks.co.jp/tags/index.php?tag=%E3%80%8C%E8%BB%A2%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E5%89%A3%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%8D20%E5%B7%BB%E7%99%BA%E5%A3%B2%E8%A8%98%E5%BF%B5%E6%A3%9A%E6%9E%B6%E3%83%A6%E3%82%A6%E5%85%88%E7%94%9F%EF%BC%86%E3%82%8B%E3%82%8D%E3%81%8A%E5%85%88%E7%94%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%BC%9A

書籍情報

＜書籍情報＞

転生したら剣でした 20

小説：棚架ユウ イラスト：るろお

9784867168561

1,320円 （本体1,200円＋税10%）

発売日：2025年10月30日

https://gcnovels.jp/book/1989

呪われし大陸に――神剣が集う！

違法都市センディアでソフィを救ったフランと師匠は、ギルドの依頼で新たな戦場へ。

町を狙う抗魔を殲滅するため、S級冒険者イザリオや神剣騎士アドルといった神剣使いと共闘することになるのだが――。

そんな中、過去に例がないほどの巨大抗魔が同時多発的に出現し、ゴルディシア大陸中の都市を襲い始めた。

突然の強敵に劣勢となるフランの前に、謎の黒猫族が現れる――その身に黒雷をまとった黒猫族が。

『進化って、まじかよ……！』

2026年のアニメ2期放送に向けてますます盛り上がる大人気ファンタジー、大台の20巻！

☆メロンブックス限定版予約受付中

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3242902

夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】 https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/%E2%80%8B)

2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。

読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2025年で11周年を迎えることができました。

アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。

新刊は毎月30日頃発売です。

