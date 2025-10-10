¸ø±é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä·èÄê¡ª±Ç²è¸ø³«40¼þÇ¯µÇ°¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ùin¥³¥ó¥µー¥È2025Åìµþ¸ø±é¤¤¤è¤¤¤è10·î24Æü(¶â)³«Ëë¡ª
1985Ç¯¸ø³«¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×¤ÎÂè1ºîÌÜ¤ò¥Îー¥«¥Ã¥È¤ÇÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¾å±Ç¤·¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¤Ï80Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤¬²»³Ú¤ò±Ç²è¤Ë´°Á´¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤ÆÀ¸±éÁÕ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×in¥³¥ó¥µー¥È¡£¤¤¤è¤¤¤è10·î24Æü(¶â)～26Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢¸ø±é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥í¥´¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï±ÇÁü¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¡È¥·¥Í¥Þ¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¡ÊÄÌ¾Î¡§¥·¥Í¥ª¥±(R)¡Ë¡É¤Ç±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾ºî¤ò¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤È¤È¤â¤ËÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿ºî¶Ê²È¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥È¥ê¤Ï¤³¤Î¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÌó15Ê¬¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥³¥¢¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¥³¥ó¥µー¥È½é±é»þ¤ËÄó¶¡¡Ë¡£ËÁÆ¬¤«¤é¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¶½Ê³¤È´¶Æ°¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒ¤òÁÔÂç¤Ê¡È¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¡É¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö±éÁÕ¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¡ÈÄ¶±Ç²èÂÎ¸³¡É¡£»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ë´¶Æ°¤ÎÎ¹¤Ø¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸https://cineoke.info/on/bttf¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://cineoke.info/on/bttf%E3%82%92%E3%81%94%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)
Åìµþ¸ø±é¤Ï¤ªÆÀ¤ÊÂç¿ÍSÀÊ¥Ú¥¢³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤ò10·î10Æü(¶â)23:59¤Þ¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡ÛÈÎÇäÃæ～10·î10Æü(¶â)23:59
¡Ú¥Ú¥¢³ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÛÂç¿ÍSÀÊ¥Ú¥¢³ä17,000±ß
¡ö¤ª°ì¿ÍÍÍ¤¢¤¿¤ê1,400±ß¤ªÆÀ¡ª¡ÊÄê²Á9,900±ß¡ß£²Ëç¡á19,800±ß¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://cineoke.info/on/bttf/tokyo/
¸ø±é³µÍ×¡¡±Ç²è¸ø³«40¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡× in ¥³¥ó¥µー¥È2025
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä
10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë18:30³«±é¡Ê17:30³«¾ì¡Ë¡¡»úËë¥¹ー¥ÑーÈÇ¡¡¢¨±Ñ¸ì¾å±Ç¡¦ÆüËÜ¸ì»úËë¤¢¤ê¡¡
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:30³«±é¡Ê11:30³«¾ì¡Ë¡¡ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¡¡¢¨»°¥ÄÌðÍºÆó(¥Þー¥Æ¥£¡Ë ÊæÀÑÎ´¿®(¥É¥¯¡ËÈÇ
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:30³«±é¡Ê16:30³«¾ì¡Ë¡¡»úËë¥¹ー¥ÑーÈÇ¡¡¢¨±Ñ¸ì¾å±Ç¡¦ÆüËÜ¸ì»úËë¤¢¤ê¡¡
10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë12:30³«±é¡Ê11:30³«¾ì¡Ë¡¡»úËë¥¹ー¥ÑーÈÇ¡¡¢¨±Ñ¸ì¾å±Ç¡¦ÆüËÜ¸ì»úËë¤¢¤ê¡¡
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¥Ûー¥ëA¡ÊÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¡Ë
»Ø´ø¡§¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥¯
´É¸¹³Ú¡§¿·ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä
£±£²·î£²£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:30³«±é¡Ê16:30³«¾ì¡Ë¡¡»úËë¥¹ー¥ÑーÈÇ¡¡¢¨±Ñ¸ì¾å±Ç¡¦ÆüËÜ¸ì»úËë¤¢¤ê
£±£²·î£²£±Æü¡ÊÆü¡Ë12:30³«±é¡Ê11:30³«¾ì¡Ë¡¡ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¡¡¢¨»°¥ÄÌðÍºÆó(¥Þー¥Æ¥£¡Ë ÊæÀÑÎ´¿®(¥É¥¯¡ËÈÇ
²ñ¾ì¡§Âçºå¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë¡ÊÂçºå¡Ë
»Ø´ø¡§óîÆ£°ìÏº
´É¸¹³Ú¡§Âçºå¸ò¶Á³ÚÃÄ
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¡Û
SÀÊ¡§Âç¿Í \9,900¡¿¾®¡¦Ãæ¿Í \6,900
AÀÊ¡§Âç¿Í \7,900¡¿¾®¡¦Ãæ¿Í \4,900
BÀÊ¡§Âç¿Í \5,900¡¿¾®¡¦Ãæ¿Í \2,900
¢¨¾å±é»þ´Ö¡§Ìó2»þ´Ö30Ê¬Í½Äê¡ÊµÙ·Æ£±²ó´Þ¤à¡Ë
¢¨¾®¡¦Ãæ¿Í¤Ï5ºÐ～17ºÐ¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ì»þ¤ËÇ¯Îð¤ÎÊ¬¤«¤ë¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤´Äó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£µºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¸ø±éÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»úËë¥¹ー¥ÑーÈÇ¤È¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢É¬¤º¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´¹ØÆþ¸å¤Î¸ø±éÆü¤ÎÊÑ¹¹¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ÏÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾å±ÇºîÉÊ¡§
À½ºîÇ¯ 1985Ç¯
À½ºî¹ñ ¥¢¥á¥ê¥«
´ÆÆÄ¡§¥í¥Ðー¥È¡¦¥¼¥á¥¥¹
À½ºîÁí»Ø´ø¡§¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°/ ¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Þー¥·¥ã¥ë
²»³Ú¡¡¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥È¥ê
¥¥ã¥¹¥È¡§¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹/¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥í¥¤¥É/¥êー¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó/¥¯¥ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥°¥íー¥Ðー/¥Èー¥Þ¥¹¡¦F¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¡Â¾
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://cineoke.info/on/bttf
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡¡0570-550-799¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00 / ÅÚÆü½Ë10:00～18:00¡Ë
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä¥¥çー¥Éー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888¡Ê12:00～17:00¡¢ÅÚÆü½ËµÙ¶È¡Ë
¼çºÅ¡§¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢¥¥çー¥ÉーÂçºå¡ÊÂçºå¡Ë
¸å±ç¡§TOKYO FM / J-WAVE ¡ÊÅìµþ¡Ë
´ë²è¡¦À©ºî¡§¥¥çー¥ÉーÅìµþ
ºî¶Ê¡§¥¢¥é¥ó¡¦¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥È¥ê
º£¤Þ¤Ç¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿±Ç²èºîÉÊ¤Ï100ËÜ°Ê¾å¡£¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ(¥Î¥ß¥Íー¥È£²ÅÙ)¡¢¥°¥é¥ßー¾Þ(¼õ¾Þ£³ÅÙ)¡¢¥¨¥ßー¾Þ¡Ê¼õ¾Þ2ÅÙ¡Ë¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤ë¡£
1984Ç¯¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥¼¥á¥¥¹´ÆÆÄºî¡Ø¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥¹¥Èー¥ó/ÈëÊõ¤ÎÃ«¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ãー±Ç²è¤Ë¿Ê½Ð¡£°ÊÍè¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡ÙÁ´£³ºî¡Ø¥í¥¸¥ãー¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ù¡Ø±Ê±ó¤ËÈþ¤·¤¯¡¦¡¦¡¦¡Ù¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¬¥ó¥×/°ì´ü¡¦°ì²ñ¡Ù¡Ø¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡Ù¡Ø¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¡Ù¡Ø¥Ýー¥é¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥¦¥©ー¥¯¡Ù¡Ø¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ì¡Ù¤Ê¤É¥¼¥á¥¥¹´ÆÆÄ¤Î·à¾ì¸ø³«ºîÉÊÁ´¤Æ¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¼¥á¥¥¹´ÆÆÄºîÉÊ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¢¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ù¡Ø¥¢¥Ó¥¹¡Ù¡Ø²Ö²Ç¤Î¥Ñ¥Ñ¡Ù¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é£²/²«¶â¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«/¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¡Ù¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¡Ø¥ì¥Ç¥£¡¦¥×¥ì¥¤¥äー£±¡Ù¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º/¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©ー¡Ù¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º/¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ø´ø¡§¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥¯¡ÊÅìµþ¡Ë
20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë²»³Ú¶È³¦¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Îºî¶Ê²È¡¢»Ø´ø¼Ô¡¢ÊÔ¶Ê²È¡£±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²èº×¤ä¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¤ÇÈà¤Î²»³Ú¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¾©³Ø¶â¤ò¼õ¤±¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯Âç³Ø¤Ç±Ç²è¤ª¤è¤Ó¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¡Êºî¶Ê¡Ë¤òÀì¹¶¤·¡¢½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£¥¨¥ë¥Þー¡¦¥Ðー¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó±Ç²è²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢±Ç²è¡ØSlant¡Ê¥¹¥é¥ó¥È¡Ë¡Ù¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¡¢2022Ç¯¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Õ¥§¥¹¥È¤ÇºÇÍ¥½¨¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØSlava¡Ê¥¹¥éー¥ô¥¡¡Ë¡Ù¤Î²»³Ú¤â¼ê¤¬¤±¡¢2023Ç¯¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥ªー¥ë¡¦¥·¥çー¥Ä¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥Õ¥§¥¹¥È¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨Ã»ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£±Ç²è´ØÏ¢¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º ¥·¥Í¥Þ¡¦¥³¥ó¥µー¥È¡×¡¢¡ÖÌ¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡×¡¢¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡×¥é¥¤¥Ö¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¢¼Â¼ÌÈÇ¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¥é¥¤¥Ö¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¢¡Ö¥·¥å¥ì¥Ã¥¯£²¡×¥³¥ó¥µー¥È¡¢¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È»à¤ÎÈëÊõ ¥Ñー¥È2¡Ù in ¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÀ¤³¦½é±é¸ø±é¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢À¤³¦¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ùµì»°ÉôºîÁ´¤Æ¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ò1Æü¤Ç»Ø´ø¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ø´ø¡§óîÆ£°ìÏº¡ÊÂçºå¡Ë
Åìµþéº½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉô»Ø´ø²ÊÂ´¶È¡£°ÂÂð¾Þ¼õ¾Þ¡£»Ø´ø¤ò°ËÆ£±É°ì¡¢±óÆ£²í¸Å¡¢´ä¾ë¹¨Ç·¡¢¼ã¿ù¹°¡¢ÅòÀõÍ¦¼£¡¢º´ÅÏÍµ¡¢P¡¦¥Ç¥·¥å¥Ñ¥¤¡¢L¡¦¥Ïー¥¬ー¡¢E¡¦¥¢¥Ã¥Ä¥§¥ë¤Î³Æ»á¤Ë»Õ»ö¡£Ê¸²½Ä£¿·¿Ê·Ý½Ñ²È³¤³°¸¦½¤°÷¤È¤·¤Æ²¤½£Î±³Ø¡£NHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¥ó¥À¥¯¥¿ー¤ò·Ð¤Æ¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë°¦ÃÎ¸ò¶Á³ÚÃÄ¾ïÇ¤»Ø´ø¼Ô¡¢Æ±¼óÀÊµÒ±é»Ø´ø¼Ô¡¢µþÅÔ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¼¼Æâ¹çÁÕÃÄ²»³Ú´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£¸ÅÅµ¤«¤é¸½Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ò»ý¤Á¡¢²»³Ú³¦¤Îµð¾¢¤ÎºÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¡£2024Ç¯¡¢Ô¥°Ë¶êËáÀ¸ÃÂ100Ç¯µÇ°¥³¥ó¥µー¥È¤ò»Ø´ø¡£ÆÉÇäÆüËÜ¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢Åìµþº®À¼¹ç¾§ÃÄ¤È¶¦±é¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£Ì¾¸Å²°²»³Ú¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö¾Þ¡¢º´ÀîµÈÃË²»³Ú¾Þ¾©Îå¾ÞÅù¤ò¼õ¾Þ¡£±ÛÁ°¤ª¤ª¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÂç»È¡£
´É¸¹³Ú¡§¿·ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ÊÅìµþ¡Ë
1972Ç¯¡¢»Ø´ø¼Ô¡¦¾®ß·À¬¼¤¡¢»³ËÜÄ¾½ã¤Î¤â¤È¼«¼ç±¿±Ä¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¡£97Ç¯¡¢¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ëー¥Ûー¥ë¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¡¢ÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤òÆ³Æþ¡£Äê´ü±éÁÕ²ñ¤äÆÃÊÌ±éÁÕ²ñ¤ÎÂ¾¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿±éÁÕ³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢³¹¡¦¥Ûー¥ë¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿²»³Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
2023Ç¯4·î¤è¤ê¡¢º´ÅÏÍµ¤¬Âè5Âå²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§www.njp.or.jp
¸ø¼°X¡§@newjapanphil
¸ø¼°Facebook¡§/newjapanphil
¸ø¼°Instagram: /newjapanphil
´É¸¹³Ú¡§Âçºå¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ÊÂçºå¡Ë
£±£¹£¸£°Ç¯¡ÖÂçºå¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥«ー¡×¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¡£ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢±Êµ×Ì¾ÍÀ³ÚÃÄÂåÉ½¡¦ÉßÅçÇî»Ò¤¬¡ØÄ°¤¯¤â¤Î¤â¡¢±éÁÕ¤¹¤ë¤â¤Î¤âËþÂ¤Ç¤¤ë²»³Ú¤ò¡ª¡Ù¤òÄó¾§¡£¤¤¤Ä¤âÄ°½°¤ò¡ÈÇ®¤¯¡É´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤½¤Î±éÁÕ¤Ï¡¢¡Öº²¤Î¶«¤Ó¡×¡Ö¾ðÇ®¤Î²»¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£²£°£²£²Ç¯£´·î¡¢¿·»Ø´ø¼ÔÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¡¢»³²¼°ì»Ë¡Ê¾ïÇ¤»Ø´ø¼Ô¡Ë¡¢¼ÆÅÄ¿¿°ê¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¡¢¹â¶¶Ä¾»Ë¡Ê¼óÀÊµÒ±é»Ø´ø¼Ô¡Ë¤Î£³Ì¾¤¬½¢Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³ÚÃÄ¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÚÃÄ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://sym.jp¡Ë¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ãí£±¡Ë¡ã¥·¥Í¥ª¥±(R)¤È¤Ï¡ä
¡ÈÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤Î±Ç²è¾å±Ç X ¥ªー¥±¥¹¥È¥éÀ¸±éÁÕ¤Ë¤è¤ë²»³Ú¡É¡¡¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡£±Ç²è¤Î¥»¥ê¥Õ¤ä¸ú²Ì²»¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢·àÃæ¤ËÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤ò¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤¬±éÁÕ¡£±ÇÁü¡¦²»³Ú¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¡¢Î×¾ì´¶¤òÁýÉý¤µ¤»¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥·ー¥ó¡¦ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´ÍýÌÏÍÍ¤Þ¤Ç¤â¤¬¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥ÉÊª¸ì¡×¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡×¡ÖE.T.¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×¡Ö¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Ê¥¤¥È¥á¥¢ー¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¥·¥êー¥ºÅù¤Î¼î¶Ì¤ÎÌ¾ºî¤¬¾å±é¤µ¤ì¡¢¸ø±é¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤ËÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥Í¥ª¥±(R)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥çー¥ÉーÅìµþ¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ç¤¹¡£
²èÁü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§
Ä¹¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¡(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
Ã»¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¡(C) UCS LLC and Amblin
ÀëÅÁ¡§¥¥çー¥Éー¥á¥Ç¥£¥¢¥¹