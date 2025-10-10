11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¾®³Ø´Û¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¡ÖCanCam Meets ¡Ø&TEAM¡Ù¥Õ¥©¥È¥à¥Ã¥¯¡×3¼ï¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡õÆÃÅµ¾ðÊó²ò¶Ø¡ª
¡¡11·î18Æü(²Ð)¤Ë¾®³Ø´Û¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Õ¥©¥È¥à¥Ã¥¯¡ÖCanCam Meets ¡Ø&TEAM¡Ù¡×¡£¡Ö¤â¤·¤â&TEAM¤¬»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸À¤³¦Àþ¤Ë¤¤¤¿¤é¡¦¡¦¡¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·¤âÎø¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¤â¤·¤â²ÆµÙ¤ß¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡×¤Ê¤É¡¢ÌÑÁÛ¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ËþºÜ¡ª ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê&TEAM¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢¿·Á¯¤ÊÉ½¾ð¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡È&TEAM»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÎø¿Í´¶¡É¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ëÞÕ¿È¤Î¥Õ¥©¥È¥à¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¡¦HMV¸ÂÄêÈÇ¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¤Î3¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤ò²ò¶Ø¡ª ¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÖ¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¡Ö¥Ä¥ä¥Ä¥ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¡×(³¨ÊÁ3¼ï)¤ÎÆâÍÆ¡¢¤µ¤é¤Ë½ñÅ¹ÊÌÆÃÅµ¤ä¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¾ðÊó¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¥«¥Ã¥È
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö&TEAM¤¬»ä¤Î³¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥®¥å¥®¥å¥Ã¤ÈÁ´°÷½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡£¼ÂºÝ¤Ë³¹Ãæ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡È¥ê¥¢¥ë´¶¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤Ê¤¤¡Éµ²±¤ò¤â»×¤¤µ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¼Á´¶¤Î¡ÈÎ¾»×¤¤¥Ð¥¹¡ÉÉ½»æ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÄÖ¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¡¦¥Ä¥ä¥Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÎø¿Í´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼«»£¤ê¥«¥Ã¥È¡×¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¶´¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¼Ì¿¿¤Î¥Ð¥ê¥¨¤òÂ¿¤á¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥Çー¥ÈÃæ¥·ー¥ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¥»¥ë¥Õ¥£ー2¼ïÎà¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È2¼ïÎà¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
HMV¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¥«¥Ã¥È
¡¡HMV¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢ºÇ¶á¥°¥Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿&TEAM¤Î¡Ö¾¯Ç¯¤ÈÂç¿Í¤Î´Ö¤ËÉº¤¦¡¢Ì¤´°À®¤Î¿§¤Ã¤Ý¤µ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ìë¥í¥±¤Ç¥¯ー¥ë¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯»£¤ê²¼¤í¤·¡£9¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÉ½»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HMV¸ÂÄêÈÇ¤ÎÄÖ¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö·ã¤«¤ï(¥Ïー¥È)¥Õ¥¡¥ó¥µ¥«ー¥É¡×¡£¥Ïー¥È¤ä¥¦¥£¥ó¥¯¡¢Åê¤²Chu¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ýー¥º¤ò¼ýÏ¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¤¢¤Î¤È¤¤á¤¯½Ö´Ö¤ò¡¢¤º¤Ã¤È¼ê¸µ¤ËÎ±¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¥«¥Ã¥È
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ÅÌ±²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿9¿Í¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡£¤¤¤Ä¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Èà¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÃãÌÜ¤Ãµ¤¤Î¤¢¤ë¤«¤ï¤¤¤¤É½¾ð¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥á¥ó¥ÐーÆ±»ÎÃç¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Á³¤È¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë²¹¤«¤¤¶õµ¤´¶¤â¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¤ÎÄÖ¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤¹¤ä¤¹¤ä¿²´é¥«ー¥É¡×¡£Í·¤ÓÈè¤ì¤Æ»×¤ï¤º¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÅ·»È¤Î¿²´é¤Ï¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¡ÖCanCam Meets ¡Ø&TEAM¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Úー¥¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·ëÀ®3¼þÇ¯µÇ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ç¸«¤ë&TEAM¡×¤ä¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Î¡Ö¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¥°¥é¥Õ¡×¡¢º£²ó¤ÎÌÑÁÛ¥Çー¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥Çー¥È¤Î¤¤¤í¤Ï¡×¡¢CanCam¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÊç½¸¤·¤¿¡¢LUNE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÌ¾¾Î¡§E¤Ï¥¢¥¥åー¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬Åú¤¨¤ë¡Ö£Ñ¡õ£Á120¡×¤Ê¤É¡¢ÆÉ¤ßÊª¥Úー¥¸¤âÂç½¼¼Â¡£°ìºý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢&TEAM¤Î¤³¤È¤¬¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
½ñÌ¾¡§CanCam Meets ¡Ø&TEAM¡Ù¡ÊÉ½»æ°ã¤¤3¼ï¡Ë
Äê²Á¡§2,750±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÎºÛ¡§A4ÊÑ·Á¡¦132¥Úー¥¸
ÄÖ¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¡§¥Ä¥ä¥Ä¥ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡¦HMV¸ÂÄêÈÇ¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¤Ç³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
È¯¹Ô¡§¾®³Ø´Û¡¡
¡Ú¡ÖCanCam Meets¡×¤È¤Ï¡Û
¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡ØCanCam¡Ù¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¿··ÁÂÖ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£º£½Ü¤Î¿Í¤òÈà»á¡¦Èà½÷´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢°ìºý¤Þ¤ë¤´¤ÈÁ´¤Æ»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
½ñÅ¹¸ÂÄêÆÃÅµ¤â²ò¶Ø¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Ç¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤â³«ºÅ·èÄê(¥Ïー¥È)
¡¡½ñÅ¹¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤¢¤ëHMV¸ÂÄêÈÇ¤È³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¤Ë¤ÏÄÖ¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÂÄêÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡HMV¸ÂÄêÈÇ¤Î½ñÅ¹¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¥é¥ó¥À¥à¥½¥í¼ê¤Ä¤Ê¤®¥«ー¥É¡×¡ÊÁ´9¼ï¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ØCanCam¡Ù2023Ç¯2·î¹æ¤Ç¡¢&TEAM¤¬½éÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤·¤¿¡Ö¼ê¤Ä¤Ê¤®¥«ー¥É¡×¤ÎÂè2ÃÆ¡ª ¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤(¥Ïー¥È)¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤Á¤é¤ò¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Î¥Æー¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÈÎø¿Í´¶¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥«ー¥É¤Ç¤Ï¥Çー¥ÈÃæ¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¡£¡Ö¤Û¤é¡ª¡×¤Èº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿9¿Í¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¥«¥Ã¥È¤òÁ´¤ÆÊÂ¤Ù¤¿ÍÍ»Ò¤ÏÁÔ´Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¤Ï¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬½¸¹ç¤·¤¿¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡×ÉÕ¤¡ª ¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃç¤¬¤¤¤¤9¿Í¤Î¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤è¤ê¤ä¤äÂç¤¤á¤Î£Â£µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Ó¥¸¥å¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤9¿Í¤ò¡¢¤ªÉô²°¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¾þ¤ë¤â¤è¤·¡¢¤ªÍ§Ã£¤ËÁ÷¤ë¤â¤è¤·¡¢¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¡¢HMV&BOOKS SHIBUYA¡¦HMV&BOOKS SHINSAIBASHI¡¦HMV&BOOKS HAKATA¤Ë¤Æ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò³«ºÅ¡ª ¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ñ¥Í¥ë¤òÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤âÅ¸¼¨Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ú¥Ñ¥Í¥ëÅ¸³«ºÅ¾ðÊó¡Û
¡Ò²ñ¾ì¡Ó
HMV&BOOKS SHIBUYA
¢©150-0041¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-21-3 ½ÂÃ« modi Æâ 5F
HMV&BOOKS SHINSAIBASHI
¢©542-0086¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶1-4-3¿´ºØ¶¶¥ªー¥Ñ 8F
HMV&BOOKS HAKATA
¢©812-0012¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹9-1ÇîÂ¿¥Þ¥ë¥¤6F
¡Ò´ü´Ö¡Ó
2025Ç¯11·î18Æü(²Ð)～2025Ç¯12·î1Æü(·î)
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.hmv.co.jp/news/article/250930124/¡¡