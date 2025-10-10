【セサミストリートマーケット】「SESAME STREET Monsters」セサミストリートの仲間たちと楽しむスポーツの秋！野球チームをイメージしたプレイフルなアイテムが新登場〈10月16日(木)〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社：東京都千代田区／代表取締役社長：近藤広幸)が展開する物販・カフェ・ワークショップを複合した世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、「SESAME STREET Monsters」をテーマとするスポーツモチーフのアイテムコレクションを10月16日(木)よりセサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。

コレクションテーマは「SESAME STREET Monsters」。

スポーツの秋、日本でも盛り上がりを見せている“野球”からインスピレーションを受けた今回のコレクションでは、セサミストリートマーケットから架空の野球チーム“モンスターズ”が結成され、その “モンスターズ”から登場するオフィシャルグッズというストーリーのもとアイテムを展開します。

ビビッドなカラーリングを基調に、ベースボールキャップを被ったり、バットやグローブ、ボールを持って野球を楽しむキャラクターたちの刺繍やイラストをあしらった、遊び心あふれるデザインが魅力です。

ニットカーディガンやジャガードプルオーバーなどのアパレルをはじめ、キャップやソックス、キーホルダー、タオルなどの雑貨まで、スポーツチームのオフィシャルグッズらしさあふれるラインアップを取り揃えました。

野球選手になったセサミストリートの仲間たちとともに、“モンスターズ”の一員になった気分を味わえる、にぎやかでエネルギッシュなスポーツの秋をお楽しみください。

・商品ラインアップ

ニットカーディガン

（左より：ネイビー（エルモ）、アイボリー（クッキーモンスター）、グリーン（オスカー）、パープル（ビッグバード））

全4種／\13,200

サイズ展開：F

レトロでスポーティーな雰囲気が魅力のVネックニットカーディガン。胸元には相良刺繍で仕上げた存在感のある「S」ロゴと、バットやグローブ、ボールを持って野球を楽しむキャラクターたちの刺繍が施されています。ゆったりとしたシルエットと腰までの着丈で、リラックス感のある着こなしをお楽しみいただけます。

カラーはネイビー・アイボリー・パープル・グリーンの4カラー展開。同シリーズで展開するキャップやソックスと組み合わせたリンクコーディネートもおすすめです。

ニットジャガードプルオーバー

（左より時計回り：ネイビー（エルモ）、アイボリー（クッキーモンスター）、グリーン（オスカー）、パープル（ビッグバード））

全4種／\11,880

サイズ展開：F

スウェットライクなラフな着こなしを楽しめる一枚。

トレンド感のあるカレッジロゴに、セサミストリートが誕生した年「1969」、大きめのキャラクター刺繍を組み合わせた遊び心あふれるデザインが印象的です。

一枚でももちろん、ジャケットやコートのインナーとしても快適に着られる一着に仕上げました。

ベースボールキャップ

（左より：グリーン（オスカー）、パープル（ビッグバード）、ネイビー（エルモ）、アイボリー（クッキーモンスター））

全4種／\4,950

キャッチーなキャラクター刺繍と、カラフルなバイカラーが存在感抜群のベースボールキャップ。後ろのアジャスターでサイズ調整が可能なため、ユニセックスでの着用が可能です。スポーツやレジャー、アウトドアなどアクティブなシーンにもぴったりです。

ラインソックス

（左より：グリーン（オスカー）、レッド（エルモ）、アイボリー（クッキーモンスター）、パープル（ビッグバード））

全4種／\1,980

トレンドのカレッジライクなラインデザインに、キャラクターの刺繍がアクセントになったソックス。太めのリブと程よい長さの丈感で、スニーカーやサンダルと合わせたスタイリングにも映える一足です。

マフラータオル

（左より：ブルー（クッキーモンスター）、レッド（エルモ）、グリーン（オスカー）、イエロー（ビッグバード））

全4種／\2,750

ベースボールキャップをかぶったキャラクターたちが並ぶ、ポップで遊び心のあるマフラータオル。「PLAY YOUR WAY!」のメッセージとキャラクターたちの表情が、使うたびに元気をもらえるようなデザインです。

首にかけられるほどよい長さで、スポーツやレジャー、アウトドアなどアクティブなシーンに最適。自分用にはもちろん、スポーツ好きな方へのギフトにもおすすめのアイテムです。

スニーカーキーホルダー

（一枚目左上より時計回り：グリーン（オスカー）、レッド（エルモ）、ブルー（クッキーモンスター）、パープル（ビッグバード））

全4種／\1,870

スニーカーをモチーフにした、カジュアルな雰囲気が魅力のキーホルダー。

片面には野球を楽しむキャラクターたちのイラスト、もう片面にはセサミストリートマーケットオリジナルのチームロゴ「SESAME STREET Monsters」がプリントされています。

靴ひもやソールのディテールまで丁寧に表現した立体的なフォルムで、バッグやポーチ、ドリンクホルダーにつければ存在感のあるアクセントに。ご家族やご友人同士で、色違いで揃えたくなるラインアップです。

ベースボールキーホルダー

（一枚目左上より時計回り：レッド（エルモ）、グリーン（オスカー）、ブルー（クッキーモンスター）、パープル（ビッグバード））

全4種／\2,310

ベースボールキャップをかぶったキャラクターたちのイラストをあしらった、野球グッズモチーフのキーホルダー。ボールの裏面にはキャラクターたちのサインを、バット部分にはセサミストリートマーケットオリジナルのチームロゴをプリントした、ユニークなデザインがポイントです。

※表記は全て税込み価格

■発売日：

・店舗 2025年10月16日（木）

・オフィシャルオンラインストア 2025年10月16日（木）12:00(正午)

■店舗所在地：

セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階



セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店

〒135-0061東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 サウスポート1階 区画番号1791

■オフィシャルオンラインストア

「SESAME STREET Monsters」商品一覧（2025年10月10日（金）12:00公開）

https://sesamestreetmarket.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SE251016sports&plan=SE251016sports(https://sesamestreetmarket.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SE251016sports&plan=SE251016sports)

「セサミストリートマーケット」について

<ブランド名＞

SESAME STREET MARKET（セサミストリートマーケット）

＜コンセプト＞

ー Discover Sesame Street World ー

カフェ・物販・ワークショップの3つの業態を中心に構成された世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア・セサミストリートマーケットは『セサミストリート』を通して未知の世界や普段触れることのないものへの発見や気づきが広がる空間です。

カフェでくつろぎ、ショッピングを楽しみ、遊びながら感性を育み、誰もが思わず笑顔になる場所を提案します。

・「株式会社マッシュスタイルラボ」について



「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業理念のもと、ファッション、ビューティー、フード、デザイン、不動産など多岐にわたる事業を展開しているマッシュグループのファッション事業を担っています。1998年にグラフィックデザイン会社として設立し、2005年にファッション事業へ参入。ファッションブランド「SNIDEL」をはじめルームウェアブランド「gelato pique」など全20ブランドを、国内のみならず、アジアを中心にアメリカなど世界へ事業を展開しています。みんなが同じ服を着なくていい。誰かのためではなく、自分のために、自分が笑顔になれるものを着ればいい。そんな想いで、明確なコンセプトのもと、個性の違うブランドが次々に生まれています。

URL：https://www.ms-lab.com/

・「セサミストリート」について

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は190以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。

・「セサミワークショップ」について

セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の３つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動を通じて、190以上の国や地域で良質な教育を届けています。

HP: www.sesameworkshop.org, www.sesamestreetjapan.org

その他、Instagram, X, Facebook, TikTokでも情報を発信しています。