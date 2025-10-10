「日本の電池産業の挑戦」と題して、BASC 会長・プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 好田 博昭氏によるセミナーを2025年11月17日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【脱・技術で勝ってビジネスで負ける日本】

日本の電池産業の挑戦

[セミナー詳細]

BASC（一般社団法人 電池サプライチェーン協議会） 会長

プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社

代表取締役社長

好田 博昭 氏

２０２５年１１月１７日（月） 午後２時～４時

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

世界に先立ち優れた技術を生み出しながらもビジネスではグルーバル競争に敗れることを繰り返して来た日本企業。日本のものづくりの最後の砦であり、脱炭素やデジタル化のキーデバイスとなる蓄電池ビジネスの熾烈なグローバル競争での生き残り、そして勝ち抜くために、仕事のやり方を変革し、スピードを上げ、産官学の総合力を結集し、どう戦っているのか、今後の課題は何か等につきお話させて頂きます。

１．会社紹介

２．生きるか死ぬか

３．勝つか負けるか

（１）スピードと仲間作り

（２）グリーン化

（３）今後の課題

４．大切にしていること

５．質疑応答／名刺交換

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

