BEYBLADE X　DMMくじ10月24日（金）より発売開始

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が展開する、ハズレなしの店舗くじサービス「DMMくじ」は2025年10月24日（金）より、現代版ベーゴマ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』（発売元：株式会社タカラトミー）のDMMくじを発売いたします。

BEYBLADE X DMMくじについて

『BEYBLADE X』とは、株式会社タカラトミーが展開する現代版ベーゴマ『ベイブレード』シリーズの最新作です。超加速ギミック「X（エクストリーム）ダッシュ」による驚異的なスピードと衝撃でエクストリームなバトルを体験できます。世界累計出荷数3,000万個（2025年4月時点）を突破し、日本国内だけでなく世界中から人気を集めています。

『BEYBLADE X DMMくじ』では、本商品でしか手に入れることができないオリジナルグッズのほか、オリジナルカラーの「ベイブレード本体」「ランチャー本体」が登場します。

また、本くじではWEB応募で参加できるW CHANCE賞も実施いたします。

発売日 ：2025年10月24日（金）より順次発売予定 ※無くなり次第終了

税込価格：770円

販売店舗：https://scratch.dmm.com/realkuji/kuji/beyblade/

▼A賞 ワイバーンホバー2-80GN（全1種）

DMMくじ オリジナルカラーのベイブレード

▼B賞 ストリングランチャー バイオレットVer.（全1種）

DMMくじ オリジナルカラーのストリングランチャー

▼C賞 クリアボトル（全4種）

サイズ：約W64×H190mm

内容量：500ml

※絵柄はお選びいただけます

▼D賞 ハンドタオル（全5種）

サイズ：約W250×H250mm

※絵柄はお選びいただけます

▼E賞 ラバーキーホルダー（全5種）

サイズ：約W60×H60mm

※絵柄はお選びいただけません

▼F賞 クリアファイル＆ステッカー（全5種）

クリアファイルサイズ：約W220×H310mm（A4収納サイズ）

ステッカーサイズ：約W60×H60mm

※絵柄はお選びいただけます

▼LAST CHANCE賞 ワイバーンホバー2-80GN メタルコート:バイオレット（全1種）

最後の1枚のくじを引いた方にプレゼント。

▼W CHANCE賞

「ワイバーンホバー2-80GN」&「ワイバーンホバー2-80GN メタルコート:バイオレット」セット

くじ券に記載されているシリアルコードをWEBで入力すると、抽選で「DMMくじ オリジナルカラーベイ 2種セット」が当たるチャンス。

「DMMくじ」とは

「好きな世界が街でみつかる」をキャッチコピーに、漫画やアニメをはじめ、ゲームやVTuberなど幅広いジャンルのグッズで展開する、ハズレなしの店舗くじサービスです。

アイテムは全て「DMMくじ」オリジナルのラインナップで展開予定です。

お好きなくじを全国様々な店舗で購入し、当たったアイテムをその場で引き換えることができます。

また、くじ券に記載されているコードでWチャンス賞に応募することで、さらに景品や特典が手に入るチャンスも。

コンビニエンスストア、書店、家電量販店、ホビーショップなど全国の販売店で、それぞれの店舗に合わせたグッズを展開予定。お客様の生活圏内で好きな作品・キャラクターの世界を見つける楽しさと、欲しい商品がその場で手に入る満足感をお届けします。

▼DMMくじ公式サイト

https://scratch.dmm.com/realkuji/

▼DMMくじ公式X

https://x.com/DMM_kuji

合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

■『ベイブレード』について

『ベイブレード』（発売元：株式会社タカラトミー）は１９９９年に誕生した、日本の伝承玩具であるベーゴマを現代風にアレンジした対戦玩具です。デザイン性が高く、パーツを組み替えて改造することができ、専用の発射装置「ランチャー」で誰でも簡単に回せることを特徴とした「改造ができるバトル専用コマ」です。これまでに第１世代『爆転シュート ベイブレード』（１９９９年～）、第２世代『メタルファイト ベイブレード』（２００８年～）、第３世代『ベイブレードバースト』（２０１５年～）の３つのシリーズを通して、世界８０以上の国と地域で累計５.２億個以上（２０２３年 4 月時点）が出荷され、各シリーズ共に日本を含む世界各国でブームを起こしてまいりました。２０２３年7月からは第4世代『BEYBLADE X』がスタート。ベイブレード（コマ）の軸についている“ギヤ”とスタジアムの“レール”がかみ合うことで、超加速を生み出す新ギミック「X（エクストリーム）ダッシュ」を搭載した歴代最速の『ベイブレード』シリーズで、よりスポーツ性を増し、プレイヤーだけではなく観客をも魅了するGEAR SPORTS（ギアスポーツ）へと進化し、世界各地で熱いバトルが繰り広げられています。

『BEYBLADE X』公式ホームページ：https://beyblade.takaratomy.co.jp/

『BEYBLADE X』公式X（旧Twitter）：https://x.com/beyblade_info

ベイブレード開発チーム 公式X（旧Twitter）：https://x.com/tbh_pr

『BEYBLADE X』公式 YouTube「ベイチューブ」：https://www.youtube.com/@BEYBLADEOfficialYouTube

著作権表記：(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

(C) TOMY