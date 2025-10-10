「AMNIBUS」が「アニメイトガールズフェスティバル2025」に出展決定！TVアニメ『WIND BREAKER』の新規描き下ろし商品を多数先行販売いたします！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「アニメイトガールズフェスティバル2025」にて、にて「AMNIBUS」ブースとして出展いたします！TVアニメ『WIND BREAKER』の新規描き下ろしイラストを使用した商品を多数先行販売する他、イベント会場限定商品やイベント購入特典の配布を予定しております。

2025年11月8日(土)～2025年11月9日(日)に開催の「アニメイトガールズフェスティバル2025」にて「AMNIBUS」ブースの出展が決定いたしました。

今回のイベントでは、TVアニメ『WIND BREAKER』より新規描き下ろしイラストを使用したグッズを多数先行販売する他、イベント購入特典の配布を予定しております。

ファン必見のアイテム発売となっておりますので、ご来場を心よりお待ちしております。

「アニメイトガールズフェスティバル2025」

開催期間：2025年11月8日(土)～2025年11月9日(日)

開催場所：

<メイン会場>

池袋・サンシャインシティ 展示ホールA

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールドインポートマートビル4F

池袋・サンシャインシティ 展示ホールB、C、D

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-4 文化会館ビル4F、3F、2F

出展メーカー名：AMNIBUS

開催時間：9：00～17：00（最終入場は16：30）

※ご入場には「アニメイトガールズフェスティバル2025」の入場チケットが必要です。

▼「アニメイトガールズフェスティバル2025」AMNIBUS特設サイト

https://event.amnibus.com/agf2025/

▼「アニメイトガールズフェスティバル2025」公式特設サイト

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025

【イベント先行販売グッズ情報】

▼描き下ろし 春の歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ（全10種）

単品：600円（税込）/BOX：6,000円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 春の歩みver. トレーディングアクリルカード（全10種）

単品：800円（税込）/BOX：8,000円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 春の歩みver. トレーディングイラストカード（全10種）

単品：300円（税込）/BOX：3,000円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 春の歩みver. トレーディングブロマイド（全10種）

単品：300円（税込）/BOX：3,000円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 春の歩みver. BIGアクリルスタンド（全6種）

価格：各2,000円（税込）

【イベント会場限定グッズ情報】

▼AGF2025限定 描き下ろし 集合 春の歩みver. クリアファイル（全1種）

価格：600円（税込）

※アニメイトガールズフェスティバル2025会場限定商品となります。

▼AGF2025限定 描き下ろし 集合 春の歩みver. ホログラムチケット風カード（全1種）

価格：500円（税込）

※アニメイトガールズフェスティバル2025会場限定商品となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」にて取り扱い予定となっております。

また、先行して予約を開始する可能性がございます。

※アニメイトガールズフェスティバル2025会場限定商品に関しましては、

イベント終了後の販売はございません。

ご了承いただきますようお願いいたします。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただきますようお願いいたします。

※購入制限を設けさせていただく場合がございます。

また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

【会場限定購入特典情報】

イベント会場にてTVアニメ『WIND BREAKER』本作品商品を2,000円（税込）以上ご購入で、

イベント購入特典フィルム風イラストカード(全6種)をランダムで1枚プレゼント！（※2,000円ごとのお渡しではございません。）

※2,000円ごとのお渡しではございません。

※レシートの合算は出来かねます。

※景品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

※景品の転売行為は禁止させて頂いております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※会場購入の特典となりますので通販でのご購入は対象外となります。

【購入制限】

購入制限を設けさせていただく場合がございます。

また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

購入制限につきましては、

「アニメイトガールズフェスティバル2025」AMNIBUS特設サイトをご確認ください。

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当：齋藤 直樹

Mail：pr@armabianca.com

発行元 株式会社アルマビアンカ

Web http://armabianca.com/

(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project