【BOTANICAL POOL CLUB】まるでスパ・露天風呂！満天の星空に包まれる“HOT POOL”で、究極のリラクゼーション体験。「WINTER ESCAPE 2025」11/1（土）スタート

株式会社VALM

この度、“プールクラブ”がテーマの「BOTANICAL POOL CLUB（以下、BPC）」は、満天の星空に包まれる“HOT POOL（ホットプール）”をはじめとする、冬ならではの特別な体験を味わう「WINTER ESCAPE 2025」を2025年11月1日（土）スタート。

“HOT POOL”では、水温を約40℃まで温めた冬仕様の温かいプールに浸かりながら、日中は東京湾越しの美しい富士山、夕刻は水平線に沈む夕日を眺め、夜は満天の星空の下、刻々と表情を変える大自然の絶景をご堪能いただけます。水面に浮かぶ“水上ハンモック”で温水の揺らぎに身を委ねれば、まるでスパを訪れたかのように深いリラグゼーションを味わえるほか、プールに併設する2つのサウナでは、身体を芯からほぐし、澄みきった空気の中で心まで整う至福のひとときをお過ごしいただけます。

また期間中は、DJが奏でる音楽に酔いしれながら“HOT POOL”を楽しむ「DJ WINTER BEATS」の開催やプール上がりの身体を温める“HOT POT”、ホットカクテルなどの冬限定メニューも登場します。温暖な気候に恵まれた南房総の地で、穏やかな海風とともに楽しめる“HOT POOL”。冬ならではの贅沢をご堪能ください。

インフィニティープールの先に眺める富士山無重力体験を楽しめる人気の「水上ハンモック」スパ感覚で味わう、水温40℃の “HOT POOL”

【WINTER ESCAPE 2025概要】

■まるでスパ・露天風呂感覚！

満天の星を眺めながら浸かる、“HOT POOL”

ひんやりとした外気の中で、温かいプールに浸かり、泳いだり、リラックスする時間は、冬ならではの贅沢。空気が澄むこの季節は、富士山をはじめとする大自然の絶景が一層鮮明に広がります。冬の“HOT POOL”では、プールに浸かりながら寝転べる“水上ハンモック”をぜひ体験ください。水面に浮かぶ無重力体験は、ここでしか味わえない極上のリラグゼーションに。

▼“HOT POOL”概要

期間：2025年11月1日（土）～2026年3月31日（火）

利用料（税込）：

＜日帰り（13:00～22:00）＞9H \15,000／名

＜宿泊＞1室 \62,700～（シーズンに応じて変動）

＜“HOT POOL”を楽しむ、冬だけの限定特典＞

・POOL HOUSE：\20,000、ROOFTOP SEAT：\20,000で終日利用が可能に

（通常はPOOL HOUSE：3H \15,000、ROOFTOP SEAT：終日 \45,000）

・チェックイン前13時からプールを利用できる"アーリープールイン"が無料！（通常は\10,000）

冬でも温かい暖房付きのPOOL HOUSEROOFTOP SEATはサンセットを眺める特等席

■心と身体を整える、2種のサウナ

施設内には、ジャングルを描いたアートサウナ「SWEAT LODGE」と大きな窓から“ボタニカルビュー”を楽しめる「SWEAT BOX」の2つのサウナをご用意し、身体を芯から温めます。澄みきった空気を味わう外気浴もこの上ない贅沢です。

▼SWEAT LODGE

天井にはジャングルを彷彿とさせるアートが描かれ、心地よいBGMと共にサウナを楽しめます。「HARVIA」のサウナストーブではセルフロウリュも可能。水風呂と温浴ジャグジーも併設。外気浴エリアには、シダやヘゴの木をはじめマイナスイオンを感じる太古の植物が並び、プールエリアとは反対に静寂な森を感じることのできるスポットです。

▼SWEAT BOX

プールサイドに設置されたBOXサウナ。全面ガラス張りの大きな窓からボタニカルビューを楽しめます。サウナの後は、チラーで冷やされた冷水シャワーを浴びてプールにダイブするのもBPCならではの楽しみ方。

■心地よいDJミュージックに酔いしれる「BPC WINTER BEATS」

“HOT POOL”期間中は、週末を中心にDJが奏でる音楽で「BPC」を彩る「DJ WINTER BEATS」を開催。心地良い音楽に酔いしれながら温かいプールをご堪能ください（DJラインナップや詳細は公式サイトやSNSで順次発表！）。

▼「BPC WINTER BEATS 」概要

開催日：11/1、11/2、11/22、11/23、12/27、12/28、12/31（カウントダウン）、1/17、2/21、2/22、3/20、3/21

時間：14:00～18:00（予定）

*ご宿泊及びデイタイム利用のゲストはどなたでもお楽しみいただけます。

*雨天・イベントなどによる中止の場合はSNS等でお知らせします。

■プール上がりの身体を温める、5種の“HOT POT”やホットカクテル

冬の「BPC」では、プール上がりの滞在をよりゆっくりと楽しんでいただけるように、ダイニング・バーメニューのバリエーションも豊かに。ダイニングでは、5種類から選べる “HOT POT”と食べ応えのある肉料理をメインとしたウィンターコースをご用意。プールサイドバーでは、身体を温めるホットカクテルや食後にデザート感覚で楽しめるカクテルをご用意しました。日が暮れた後は、ダイニングやバーでくつろぎのひとときをお過ごしください。

▼「酒井商会」酒井シェフ監修！薬膳火鍋 \8,800

見た目にも華やかな火鍋は2種のオリジナルスープで。ボタニカルグリーンのとろり濃厚な緑白湯には、魚介の旨味たっぷりの蛤や赤エビ、千葉・鴨川のハーブ園「苗目ファーム」などから届くフレッシュなハーブを入れて、〆はジャスミンライスで薬膳粥を。ピリッと辛い黒胡麻麻辣スープでは、ラムや鶏肉、〆にはフォーをお楽しみください。

▼「酒井商会」酒井シェフ監修！

千葉県産白姫豚のオーガニックハーブしゃぶしゃぶ \8,800

上質な肉質を楽しめる千葉県産の白姫ポークを「苗目ファーム」などから届くフレッシュなハーブ、真っ白なキノコとともにご堪能ください。最後は、麺に胡麻だれやお好みの具材をプラスしてオリジナルの坦々麺を作ってお召し上がりください。

▼とろろ木の子鍋 \8,800

個性豊かな7種類のキノコ（花びら茸、山伏茸、黒アワビ茸、ジャンボシイタケ、ジャンボナメコ、白舞茸、大黒シメジ）を牛テールスープで。千葉県産鶏もも肉のつくねとともに大和芋のとろろでどうぞ。〆にはキノコの出汁たっぷりの濃厚クリームリゾットをご用意しています。

▼三陸産生わかめと活ハマグリ鍋 \8,800

千葉名物の活ハマグリと風味豊かな生わかめを堪能できる鍋。旨味たっぷりのハマグリの出汁に新鮮なハマグリとともに生わかめをさっとくぐらせれば、程よい食感とともに素材の風味を存分に味わえます。〆には、ハマグリの旨みを生かしたクリームスープパスタをご用意。最後の一口まで余韻をお楽しみいただけます。

▼牛テール白湯しゃぶしゃぶ \10,800

濃厚でまろやかな牛テール白湯スープに、香り豊かな10種のオーガニックハーブを合わせた身体に優しいしゃぶしゃぶ。ケールや長ネギ、キノコなど季節の野菜とともに、とろけるような木更津牛A5肩ロースをお楽しみいただけます。旨みが凝縮されたスープの〆には、コク深い白湯ラーメンを。

▼ハーブローストチキン \ 12,000／BPCリブアイステーキ \18,000

ジューシーに仕上げたチキンまたはリブアイステーキをメインに前菜からデザートまで6品で構成したスペシャルコース。コースの締めくくりには、魚介の旨味を存分に味わえるシーフードブラックパエリアを。千葉県産の新鮮な食材をふんだんに使った、季節限定の特別メニューです。

▼スープ各種 \1,600～

じっくり煮込んで旨味とコクを引き出した「濃厚牛テールスープ \1,600」、彩り豊かな10種類の野菜を煮込んだ「10種野菜のミネストローネ \1,600」、あさりの旨味が溶け込んだクリーミーでコク深い「クラムチャウダー \1,800」など、冬にぴったりの温かいスープをご用意。プールサイドの澄んだ空気を感じながらお楽しみください。

▼ホットカクテル＆デザートカクテル \1,400～

プールサイドバーでは、柚子の香りとはちみつ生姜がやさしく溶け合う「ゆずジンジャー \1,400」、はちみつジンジャーの甘みとスパイスの香りが広がる「ホットサングリア \ 1,500」、芳醇なスパイスとミルクのまろやかさが調和する「スパイシーミルクチャイティー（ノンアルコール） \ 1,400」など、心まで温まるホットドリンクがオンメニュー。

そのほか、ホワイトチョコの甘い香りとリッチなコクを楽しめる「ホワイトチョコレートシェイク \2,200」、濃厚なピーナッツバターとバニラアイスのなめらかな口どけにクラッシュナッツの香ばしさを添えた「ピーナッツバターシェイク\1,900」、エスプレッソの深みとほろ苦さが溶け合う大人のコーヒーカクテル「エスプレッソマティーニフラッペ \1,900」など、デザート感覚で楽しめる一杯もご用意します。

■「BOTANICAL POOL CLUB」について

千葉・内房にあるBPCは、“プールクラブ*”をテーマに、個性豊かな植物に囲まれたプール（通年型の屋外温水プール）を宿泊・日帰りで楽しめるホテルです。圧巻の世界観を誇る2つのプールを楽しみながら、プールサイドバーでシャンパンやカクテルを楽しんだり、DJミュージックに揺られたり、サウナで整い、水平線に沈むサンセットやダイニングでの食事など独自の世界をご堪能いただけます。都心からたったの70分という、気軽に非日常を味わえるエクスクルーシブな空間は、忙しい毎日から心身共に解放し、マインドリッチなライフスタイルを実現します。冬は水温が40℃まで上がり、まるでスパや露天風呂のような感覚で広大なプールを堪能いただけます。

https://botanicalpoolclub.com/

https://www.instagram.com/botanicalpoolclub/