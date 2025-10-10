³ô¼°²ñ¼ÒQREATION¤Î¼¹¹ÔÌò°÷COO¤Ë¾®ÎÓ¿ò¿Í¤¬½¢Ç¤
³ô¼°²ñ¼ÒQREATION¡Ê¥¥å¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÆ±Ê ·½Í¤¡¢°Ê²¼QREATION¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1ÆüÉÕ¤Ç¾®ÎÓ ¿ò¿Í¡Ê¤³¤Ð¤ä¤· ¤¿¤«¤È¡Ë¤¬¼¹¹ÔÌò°÷COO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉIP¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¹¹ð»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ä¤è¤ê¶¯¸Ç¤ÊÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
¹¹ð»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢QREATION¤Ï½¾Íè¤Î¹¹ðÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Ã±¤Ê¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÍýÇ°¤äÀ¤³¦´Ñ¤òÊª¸ì¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉIP¡×¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÏÎß·×ºÆÀ¸¿ô18²¯²óÄ¶¤ò¸Ø¤ë¡ÖËÜÆü¤âÀäÂÎÀäÌ¿¡£¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡×¡Ö¤È¤¤á¤¿Þ´Õ¡×¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Ñー¤Áー¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥Ç¥¸¥¿¥ëIP¤ò´ë²è¡¦À©ºî¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Ä·¿¥·¥çー¥È¥³¥ó¥È¡ÖËÜÆü¤âÀäÂÎÀäÌ¿¡£¡×
¡ÚTikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@honjitsumo_zz
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/honjitsumo_zz(https://www.tiktok.com/@honjitsumo_zz)
¡ÚYouTube¡Ûhttps://youtube.com/@honjitsumo_zz
QREATION¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎºÍÇ½¤ò·ë½¸¤·¡¢¿·¤·¤¤¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¹¹ð»ö¶ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤È¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÁÈ¿¥³«È¯¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¾®ÎÓ¤ÎCOO½¢Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð»ö¶È¤Î³ÈÂç¤È¿ÍºàºÎÍÑ¡¦°éÀ®¤ò´Þ¤àÂÎÀ©¶¯²½¤ò¿Ê¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½¢Ç¤¥³¥á¥ó¥È
¡Ú¿·Ç¤¡Û¼¹¹ÔÌò°÷COO¡¡¾®ÎÓ ¿ò¿Í
QREATION¤Ë»²²è¤·¤Æ¤«¤é²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦î²¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²óCOO¤ËÇ¤Ì¿¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ë»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë²þ¤á¤Æ¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¼ç¤ËÅý³ç¤¹¤ë¹¹ðÎÎ°è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½ÅÍ×À¤¬±×¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤È°ì½ï¤ËQREATION¤¬»ý¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò³è¤«¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¼ÂÀÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢2018Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Æ¹¹ð±Ä¶È¤ò·Ð¸³¤·¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ø¾º³Ê¡£
ABEMA¤Ø°ÛÆ°¸å¤ÏÊ£¿ô¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ò·Ð¸³¸å¡¢¶ÉÄ¹¤È¤·¤ÆIP&¥é¥¤¥ÄÉô½ð¤ò¿·Àß¡£²»³Ú/±ÇÁü/¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÅù¤ÎIP¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤òÃ´Åö¡£Á´¼Ò²£ÃÇ¤Ç¤ÎºÎÍÑ/°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥·ÁÀ®¤Ë¤â·È¤ï¤ê¼ÒÆâÉ½¾´·Ð¸³¤âÂ¿¿ô¡£
QREATION¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤È¤¤á¤¿Þ´Õ¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢²Ý¶â·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¹ç¥³¥ó¤Î°Ëâ¡×¤ÎÀ©ºî¡¢½Ä·¿¥·¥çー¥È¥³¥á¥Ç¥£¡Ö¥¹¥¥Þ¤Î¤¹¤¤Ô¡£¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÃ´Åö¡£¹¹ð»ö¶È¤ª¤è¤Ó¿Í»öÉôÌç¤ÎÅý³ç¤â·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÊÆ±Ê ·½Í¤
QREATION¤ÏºÇ¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëIP³«È¯¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¹¹ð¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾®ÎÓ¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹¹ðÎÎ°è¤È¿Íºà°éÀ®¤ÎÃÎ¸«¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë°µÅÝÅª¤Ê¿Í´ÖÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÆÍÇËÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¿·ÂÎÀ©¤òÎÏ¶¯¤¯¸£°ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒQREATION¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
QREATION ¤Ï¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô18²¯²óÄ¶¤ÎÂç¿Íµ¤½Ä·¿¥·¥çー¥È¥³¥ó¥È¡ÖËÜÆü¤âÀäÂÎÀäÌ¿¡£¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡×¡Ö¤È¤¤á¤¿Þ´Õ¡×¡Ö¹ç¥³¥ó¤Î°Ëâ¡×¡Ö¥¥å¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³Ø±¡¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ SNS ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ëIP¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó½Ð¿È¤Ç DispoJapan ¤Î¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤âÌ³¤á¤¿ÂåÉ½¡¦ÊÆ±Ê·½Í¤¤ä¡¢SNS Áí¥Õ¥©¥í¥ïー250 Ëü¿ÍÄ¶¤Î Z À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦°Ë¿á(°Ë¿á¤È¤è¤Ø)¡¢¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¤äPrimeVideo¡ÖTHE¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¶¶ËÜÏÂÌÀ¤é¤¬»²²è¡£
SNS ¤«¤é¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸¤¤¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¾å¼Á¤Ç¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
web¡¡¡¡¡¡ : https://qreation.jp/contact(https://qreation.jp/contact)
mail ¡¡¡¡¡¡: info@qreation.jp
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒQREATION
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¦À©ºî»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È Åù
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡§ÊÆ±Ê ·½Í¤
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2022Ç¯11·î30Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©150-0011 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì1ÃúÌÜ22-11 THE FIRST SHIBUYA 2³¬
HP¡¡¡¡¡¡ ¡§https://qreation.jp/