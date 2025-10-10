児童書専門店のスタッフも絶賛！ 「寝る前のトイレやはみがきなんてイヤ！」という子のためのユーモア絵本『グッスリホテルへようこそ』の原画展を開催！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年10月15日（水）から10月31日（金）まで、ユーモア絵本『グッスリホテルへようこそ』の原画展を、児童書専門店ブックハウスカフェ（東京・神保町）にて開催いたします。

「絵本を読んですぐに原画展をやりたくなった」とスタッフも絶賛する絵本『グッスリホテルへようこそ』の原画展が、児童書専門店ブックハウスカフェ（東京・神保町）にて開催されます。「寝る前のトイレやはみがきなんてイヤ！」という子のためのユーモア絵本。誰でもぐっすり眠れるというこのホテル、じつは寝る前にしないといけないことがたくさんあるのです。もう～、いつになったらトントはゆっくり眠れるのでしょう？ まるで「注文の多い料理店」のような怪しいホテルの物語の世界へ、ぜひお越しください。

★サイン本限定販売！

かわいいトントが描かれたサイン本を販売いたします。数量限定なので、お早めにどうぞ！

★あさくらまやさんお手製・トントのマスコットがお出迎え！

ひげがたらんと下がったかわいいトントのマスコットが、会場でお出迎え。なんと絵本作家のあさくらまやさんお手製です！

★英語版の小冊子もご用意しています

幅広い方に楽しんでもらえるように、英語版の小冊子をご用意しました。原画展の会場で絵本をご購入いただいた方に、1冊プレゼントいたします！

■原画展詳細

◎会期：2025年10月15日（水） ～10月31日（金）※期間中無休

◎会場：ブックハウスカフェ 1F ディスプレイウィンドウ（入口すぐ左側のフェア棚）

◎住所：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-5 北沢ビル1F

◎TEL：03-6261-6177

◎営業時間： 11:00～18:00（最終日は17:00まで）

◎作家在廊予定：

・10月15日（水） 11:00～18:00

・10月18日（土） 13:00～18:00

・10月24日（金） 13:00～18:00

・10月25日（土） 13:00～18:00

・10月31日（金） 13:00～17:00

※予定は変更になる可能性があります。

▶ブックハウスカフェ：https://bookhousecafe.jp/

【あさくらまやさんプロフィール】

東京都生まれ。武蔵野美術大学卒業。フリーのアニメーターとして映像制作に携わりながら、絵本ワークショップ「あとさき塾」で学ぶ。主な絵本に「ピーマンくんえんにいく」（おはなしプーカセレクション／Gakken）、『ブルブルさんとおばけのあかちゃん』（小学館）、『マルコはとなりへおつかいに』（作：なかであきこ／くもん出版）、児童書の挿画に「ふしぎ町のふしぎレストラン」シリーズ（作：三田村信行／あかね書房）などがある。

『グッスリホテルへようこそ』のご紹介

＜あらすじ＞

ある日、トントが「グッスリホテル」に泊まりました。誰でもぐっすり眠れるというこのホテル、じつは寝る前にしないといけないことがたくさんあるのです。トントはおふろの間やパジャマの間などに案内され、なかなか部屋にたどり着きません。早く寝たいよう！

＜商品概要＞

作・絵：あさくらまや

定価：1,540円（税込）

発売日：2025年5月26日

判型：263×196ミリ／32ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-206135-6

【詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト： https://hon.gakken.jp/book/1020613500(https://hon.gakken.jp/book/1020613500)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052061357/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052061357/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18168587/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18168587/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107600540(https://7net.omni7.jp/detail/1107600540)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開