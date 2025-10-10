フルカラーBLレーベル「ビーリュクス/B-Luxe」開設！　開設記念として、Xフォロー＆リポストキャンペーン実施中!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、本日2025年10月10日（金）より、フルカラーのBLレーベル「ビーリュクス/B-Luxe」を開設いたします。併せて、開設を記念したXフォロー＆リポストキャンペーンを実施することを発表いたします。

■ビーリュクス/B-Luxeとは

フルカラーで描かれる、縦スクロールのBLコミックレーベルです。

贅沢で洗練されたビジュアルで、フルカラーのBLの世界を届けたい。そして甘さだけでなく、痛みや執着、葛藤なども含めた読み応えのあるストーリーで、「心を揺さぶるラグジュアリー」を追求していきたい――という想いから開設いたしました。

読者の感情を満たす“贅沢なコミック体験”を目指していきます。

また、既にタテスクコミックレーベルで配信中のBL作品も、順次「ビーリュクス/B-Luxe」に移管していく予定です。

ビーリュクス/B-Luxe公式サイト

https://comic-walker.com/label/bluxxxe(https://comic-walker.com/label/bluxxxe)

ビーリュクス/B-Luxe編集部公式X

https://x.com/b_luxxxe(https://x.com/b_luxxxe)

■ビーリュクス/B-Luxe連載作品

各作品の最新話は、現在カドコミアプリにて配信中！

『かわいいのはキミ』

作家：由乃嶋眞箏（ゆのしま まこと）

平凡アラサーサラリーマン×クーデレ男前が織りなす、素直になれないラブコメディ！

『狂犬は愛の前に跪く』

作家：色ノろいはす（いろの ろいはす）

ファミリーNo.2の切れ者×マフィアの最強ボス️

スリリングで危険な恋が、動き出す！

『恋する犬はマテができない』

作家：甘芽たろ（あまめ たろ）

王子様系年下アイドル×オレ様バンドマン

距離感ゼロなノンストップラブコメディ！

『最強の側室』

作画：NOREI（のれい）

原作：松沢ナツオ（まつざわ なつお）

この男、唯一の男性側室にして、最強！

『白縹のイロドリ』

作家：二条カイト（にじょう かいと）

大人の恋は、切なくて甘い。ハートフルラブストーリー️。

『匂いにつられたカオルくんは、まんまと後輩に食べられる』

作家：とりあえず進。（とりあえず すすむ）

匂いから堕とされる。

クンクンスーハ―スーハ―なラブコメディ！

『Buddy！』

作家：優田こん（ゆうた こん）

この命も恋心も、お前の背中に預けた――。

ラブと正義のバディコメディ！

『マジ恋は本編の裏側で』

作家：黒澤さんろ（くろさわ さんろ）

少女漫画家×担当編集

距離感バグりまくりな2人の、ジレジレな恋物語。

『淫らに堕ちるは誰のため』

作家：土左まぁる（とさ まぁる）

魔王×淫魔に堕とされたポンコツ悪魔️

堕ち先にあるのは、愛か絶望か。

『物言わずとも愛語る』

作画：akari（あかり）

原作：伊達きよ（だて きよ）

キャラクター原案：北沢きょう（きたざわ きょう）

獅子王×強制的に花嫁にされた異世界人

言葉通じぬ2人の、錯綜する想い。

■ビーリュクス/B-Luxeプレゼントキャンペーン実施

ビーリュクス/B-Luxeの開設を記念して、ビーリュクス/B-Luxe公式X（@b_luxxxe(https://x.com/b_luxxxe)）では「図書カードネットギフト」1,000円分が抽選で10名様に当たるXフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。是非、奮ってご参加ください！

【期間】2025年10月10日（金）～ 2025年11月9日（日）23:59

【応募方法】

（1）ビーリュクス/B-Luxe公式Xアカウント（@b_luxxxe(https://x.com/b_luxxxe)）をフォロー

（2）Xフェアページ内に記載の応募要項を確認

（3）指定の投稿をリポスト

▼Xフォロー＆リポストキャンペーンポストはこちら

https://x.com/b_luxxxe/status/1976467925994439021

※当選者にはDMで通知いたします。

※詳しい応募方法はビーリュクス/B-Luxe公式Xをご確認ください。

＜お問い合わせ＞

KADOKAWAカスタマーサポート

https://kdq.jp/kdbook

※キャンペーン名「ビーリュクス/B-Luxeプレゼントキャンペーン」を必ずご明記ください。

※サポートは日本国内に限ります。

■株式会社KADOKAWAについて

KADOKAWAグループは、「グローバル・メディアミックス with Technology」を基本戦略に掲げ、多種多様な分野に精通した人材集団、多彩なIPを創出するためのクリエイティビティ、グループの力を最大化するテクノロジーといった強力な基盤を最大限に活用しながら、作家・クリエイター、読者・ユーザー、取引先の皆様とともに、数多くのIP（知的財産）を生み出し、さまざまな形で世界中のファンにお届けしています。

KADOKAWAグループポータルサイト：https://group.kadokawa.co.jp/