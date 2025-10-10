フルカラーBLレーベル「ビーリュクス/B-Luxe」開設！ 開設記念として、Xフォロー＆リポストキャンペーン実施中!!
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、本日2025年10月10日（金）より、フルカラーのBLレーベル「ビーリュクス/B-Luxe」を開設いたします。併せて、開設を記念したXフォロー＆リポストキャンペーンを実施することを発表いたします。
■ビーリュクス/B-Luxeとは
フルカラーで描かれる、縦スクロールのBLコミックレーベルです。
贅沢で洗練されたビジュアルで、フルカラーのBLの世界を届けたい。そして甘さだけでなく、痛みや執着、葛藤なども含めた読み応えのあるストーリーで、「心を揺さぶるラグジュアリー」を追求していきたい――という想いから開設いたしました。
読者の感情を満たす“贅沢なコミック体験”を目指していきます。
また、既にタテスクコミックレーベルで配信中のBL作品も、順次「ビーリュクス/B-Luxe」に移管していく予定です。
ビーリュクス/B-Luxe公式サイト
https://comic-walker.com/label/bluxxxe(https://comic-walker.com/label/bluxxxe)
ビーリュクス/B-Luxe編集部公式X
https://x.com/b_luxxxe(https://x.com/b_luxxxe)
■ビーリュクス/B-Luxe連載作品
各作品の最新話は、現在カドコミアプリにて配信中！
『かわいいのはキミ』
作家：由乃嶋眞箏（ゆのしま まこと）
平凡アラサーサラリーマン×クーデレ男前が織りなす、素直になれないラブコメディ！
『狂犬は愛の前に跪く』
作家：色ノろいはす（いろの ろいはす）
ファミリーNo.2の切れ者×マフィアの最強ボス️
スリリングで危険な恋が、動き出す！
『恋する犬はマテができない』
作家：甘芽たろ（あまめ たろ）
王子様系年下アイドル×オレ様バンドマン
距離感ゼロなノンストップラブコメディ！
『最強の側室』
作画：NOREI（のれい）
原作：松沢ナツオ（まつざわ なつお）
この男、唯一の男性側室にして、最強！
『白縹のイロドリ』
作家：二条カイト（にじょう かいと）
大人の恋は、切なくて甘い。ハートフルラブストーリー️。
『匂いにつられたカオルくんは、まんまと後輩に食べられる』
作家：とりあえず進。（とりあえず すすむ）
匂いから堕とされる。
クンクンスーハ―スーハ―なラブコメディ！
『Buddy！』
作家：優田こん（ゆうた こん）
この命も恋心も、お前の背中に預けた――。
ラブと正義のバディコメディ！
『マジ恋は本編の裏側で』
作家：黒澤さんろ（くろさわ さんろ）
少女漫画家×担当編集
距離感バグりまくりな2人の、ジレジレな恋物語。
『淫らに堕ちるは誰のため』
作家：土左まぁる（とさ まぁる）
魔王×淫魔に堕とされたポンコツ悪魔️
堕ち先にあるのは、愛か絶望か。
『物言わずとも愛語る』
作画：akari（あかり）
原作：伊達きよ（だて きよ）
キャラクター原案：北沢きょう（きたざわ きょう）
獅子王×強制的に花嫁にされた異世界人
言葉通じぬ2人の、錯綜する想い。
■ビーリュクス/B-Luxeプレゼントキャンペーン実施
ビーリュクス/B-Luxeの開設を記念して、ビーリュクス/B-Luxe公式X（@b_luxxxe(https://x.com/b_luxxxe)）では「図書カードネットギフト」1,000円分が抽選で10名様に当たるXフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。是非、奮ってご参加ください！
【期間】2025年10月10日（金）～ 2025年11月9日（日）23:59
【応募方法】
（1）ビーリュクス/B-Luxe公式Xアカウント（@b_luxxxe(https://x.com/b_luxxxe)）をフォロー
（2）Xフェアページ内に記載の応募要項を確認
（3）指定の投稿をリポスト
▼Xフォロー＆リポストキャンペーンポストはこちら
https://x.com/b_luxxxe/status/1976467925994439021
※当選者にはDMで通知いたします。
※詳しい応募方法はビーリュクス/B-Luxe公式Xをご確認ください。
＜お問い合わせ＞
KADOKAWAカスタマーサポート
https://kdq.jp/kdbook
※キャンペーン名「ビーリュクス/B-Luxeプレゼントキャンペーン」を必ずご明記ください。
※サポートは日本国内に限ります。
