「THIRD」”最低保証1万円ミッション”提供決定。“観戦”から”参戦”へ、ストリーマー大募集！！

本ミッションは、一定条件を満たすストリーマーに対して、最大1万円の最低保証報酬を提供する等、ストリーマーが安心して新しい配信体験を始められる環境を整えることで、配信業界に新たな熱量をもたらすことを目指します。

株式会社UNCHAIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ウィン・レイ）は、視聴者（リスナー）がゲーム配信に“直接参戦”できる次世代インタラクティブプラットフォーム「THIRD」において、配信者（ストリーマー）向けに最低保証1万円のミッションを提供致します。期間はこちら(https://live-ctl.com/)からご確認ください。

■ ミッション機能の概要

ミッション機能は収益性が無くても気軽にライブ配信をできる環境を提供することを目的に実装したTHIRDの新機能になります。

“初めて配信する人でも報酬が得られる” 新しい仕組みによって“収益化のハードル”という高い課題を解決します。

また、ミッション機能は最低保証1万円が貰えるミッションだけではなく、チュートリアルのようなミッションやストリーマーとリスナーが一体となって、より熱量の高いライブ配信が共創されるミッション等、あらゆる”ミッション”を提供していきます。

※ミッション機能を活用するには、「THIRDへのストリーマー登録」と「対応ゲームでのTHIRDライブ配信」が必須条件になります。

※ストリーマー登録はこちら(https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902)

※THIRD対応ゲームはストリーマー各自でご準備いただく必要があります。

次世代インタラクティブプラットフォーム「THIRD」とは

“観戦”から”参戦”へ。「THIRD」は、従来の“観るだけ”の実況配信を進化させ、視聴者がリアルタイムでゲームに介入できるインタラクティブプラットフォームです。

視聴者はギフティングやコメントを通じて

- 敵を増やす- プレイヤーを回復させる- 特殊能力を付与する

といった“介入アクション”を行い、ゲームの展開を左右することができます。

従来の「応援」から一歩進み、視聴者が共にプレイし、配信を創り上げる新しい体験を提供します。

公式アカウント情報

「THIRD」では最新ニュースやアップデート情報を、公式XおよびDiscordにて随時発信しています。ぜひフォロー・ご参加ください。

THIRD公式X（旧Twitter）：@THIRD_UNCHAIN（https://x.com/THIRD_UNCHAIN）

THIRD公式Discord：https://discord.gg/g3cncxUaDM(https://discord.gg/g3cncxUaDM)

公式サイト：https://live-ctl.com/(https://live-ctl.com/)

ゲーム開発者の方はこちら

「THIRD」ではTHIRDに連携いただけるゲームを募集中です。

#THIRDで1000万。総額賞金1000万のコンテスト：https://lp.live-ctl.com/cp01(https://lp.live-ctl.com/cp01)

ゲーム開発者申請：https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4899969481246(https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4899969481246)

ストリーマーの方はこちら

「THIRD」ではTHIRD対応ゲームでプレイするストリーマーを募集中です。

ストリーマー登録：https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902(https://live-ctl.zendesk.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4900041855902)

株式会社UNCHAIN 会社概要

会社名：株式会社UNCHAIN

所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目１９－１５ ウノサワ東急ビル3F

代表取締役：ウィン ・レイ

URL：https://www.ooo-unchain-ooo.xyz/

公式X：https://x.com/unchain_corp

UNCHAINでは創業以来、一貫してゲーム・エンターテイメントのサービス開発・運営およびマーケティング事業を行っています。2022年の創業以来、企業のマーケティング活動にゲーミフィケーション要素を組み込むことで、ユーザーの行動を促進し、事業成長を実現してきました。現在は、事業運営を通じて培ってきた「ゲーミフィケーション」のノウハウを体系化・サービス化し、様々な業種におけるビジネス戦略構築や顧客獲得・マーケティング支援を実施しております。ゲーミフィケーション市場は2028年には世界で1041億ドル規模まで拡大すると予測されており、当社はこの領域で革新的なサービスを提供し続けていきます。

＜事業拡大に伴い採用強化中＞

株式会社UNCHAINでは、「可能性を超え、常識を塗り替える。」をミッションに、ゲーミフィケーション領域で新しい常識にチャレンジする仲間を募集しています。各職種の応募要件についてはWantedlyからご覧頂けます。ご興味・ご関心をお持ちいただけましたら、是非一度弊社採用情報をご覧いただければ幸いです。

＜採用ページ＞https://www.wantedly.com/companies/company_1340219