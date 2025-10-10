「MUSINSA」が2025年11月、ZOZOTOWNにオープン！オープンを記念したZOZOTOWN限定アイテムの販売やキャンペーンを実施

株式会社ZOZO

韓国のファッションプラットフォーム「MUSINSA（ムシンサ）」が、ZOZOTOWNにオープンすることをお知らせします。オープン日は、11月6日（木）を予定しています（※）。ZOZOTOWNではMUSINSAのオープンを記念し、人気ブランドのZOZOTOWN限定アイテム販売や、ノベルティプレゼントなどのキャンペーンを実施します。

（※）オープン日は変更する可能性がございます。変更する場合、ZOZOTOWN公式SNS（X・Instagram）にてお知らせします。

MUSINSAは、K-POPスターも愛用する「AAKAM」や「BAUF」、韓国で注目を集めている「MUSINSA STANDARD」など、多くのブランドが出店しているファッションプラットフォームです。今回のオープンを記念して、「REST&RECREATION」や「YOUHEE」など10ブランドのZOZOTOWN限定アイテムを販売するほか、「MUSINSA STANDARD」のアイテムや同ブランドのアンバサダーを務める女優ハン・ソヒさんのサイン入りチェキが抽選で当たるキャンペーンを実施予定です。キャンペーン詳細は特設ページにてお知らせします。

MUSINSA ZOZOTOWN店は、オープン時点で約140のブランドを取り扱い、その後、取り扱いブランドは1,500以上まで順次拡大予定です。MUSINSAのオープンにより、ZOZOTOWNで取り扱う韓国ブランドのラインナップは大幅に充実し、トレンド感あふれる韓国ファッションをこれまで以上に身近にお楽しみいただけます。今後もZOZOTOWNは、幅広いお客様のニーズに応えるため、取り扱いカテゴリーやブランドの拡大に努めてまいります。

・ショップ名：MUSINSA

・オープン日：2025年11月6日（木）予定

・ショップURL：https://zozo.jp/shop/musinsa/

※オープン日にショップページ公開

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/musinsa/

※オープン日に特設ページ公開

＜ZOZOTOWN限定アイテムについて（一部）＞

（左上から）

REST&RECREATION／U-NECK RAGLAN TOP - BLACK

YOUHEE／YOUHEE RIBBON HOOD ZIP-UP BLACK

MUSINSA STANDARD WOMAN／Daily Puffer Reversible Fleece Short Padded Jacket

HOODHOOD／Alien key ring

AAKAM／AKM CROS2 Zip-Up Hoodie

AVANDRESS／Side Big Cargo Pants CAMO

価格は販売開始後、商品ページよりご確認いただけます。

＜MUSINSAについて＞

「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の一つとして世界的に注目されています。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開しています。MUSINSA STOREは2022年にグローバルストアも開設し、日本を含む世界13地域でサービスを展開しています。ファッション・コミュニティ・コマースを融合した独自のエコシステムを基盤に、韓国ファッションのグローバルな発展と新しいカルチャーの創造に取り組んでいます。