昼も夜も楽しめる、幻想のサーカスへようこそ。UMEDA SKY BUILDING Christmas 2025 特設サイトを公開！

積水ハウス梅田オペレーション株式会社


梅田スカイビルでは、2025年11月14日（金）～12月25日（木）の期間、クリスマスイベント「UMEDA SKY BUILDING Christmas 2025」を開催します。


今年のテーマは 「The Circus of Light ～夜空にきらめく幻想のサーカス～」。幻想的な光と音の演出が、訪れる人々を夢の世界へと誘います。



イベントに先駆けて、本日10月10日（金）に特設サイトが公開されました。


昼と夜で異なる表情をみせる動物たちをお楽しみください！



特設サイトはこちら :
https://www.skybldg.co.jp/event/xmas/?ac=pr



「UMEDA SKY BUILDING Christmas 2025」を楽しむポイント




■音と光のショータイム



高さ25mのLEDマッピングツリーでは、期間中に3つの特別プログラムを実施します。



11月中は異なるアーティストによる2つの楽曲の特別なコラボレーションプログラムを展開。


また、12月からは今年のテーマ「サーカス」の世界観を表現した演出プログラムがスタートします。



幻想的な音楽と光が織りなすショータイムは、訪れるたびに新しい感動を届けます。


期間を通して、それぞれ異なる限定演出となりますので、ぜひお見逃しなく。


【プログラムスケジュール】



１：11/14(金)～11/21(金)：アーティスト曲とのコラボレーションによる特別プログラム



２：11/22(土)～11/30(日)：アーティスト曲とのコラボレーションによる特別プログラム



３：12/1(月)～12/25(木)：今年のテーマ「The Circus of Light ～夜空にきらめく幻想のサーカス～」の世界観を表現した特別プログラム



■サーカスの世界観が会場全体に



光り輝くツリーの周りでは、クリスマスマーケット『Wonder Christmas Marche』を開催。


会場には今回のテーマ「サーカス」の世界観を随所に感じられる装飾やヒュッテが登場。


サーカスの動物にちなんだフォトスポットも。



『Wonder Christmas Marche』ではクリスマスならではのホットワインをはじめ、温かいフードやスイーツはもちろん、イベント限定のオリジナルグッズが登場します。



今年のテーマをぎゅっと詰め込んだ２つのデザインが注目の限定オリジナルマグカップのほか、新作オリジナルグッズにも要注目です。



※限定マグカップやオリジナルグッズはなくなり次第終了となりますので、お早めにご来場ください。






さらに、空中庭園展望台では、1F広場「ワンダースクエア」とは一味違う“空のサーカス団”がみなさまをお出迎え。






たくさんのクマたちが繰り広げる幻想的な世界やフォトスポットは必見です！



■“昭和のクリスマス”へタイムスリップ！



B1Fの昭和レトロ商店街「滝見小路」では、あたたかくてどこか懐かしい昭和のクリスマスの雰囲気を演出。



賑やかで幻想的なサーカスのクリスマスと、優しくてあたたかい昭和レトロなクリスマス、2つの世界観を同時に楽しめるのも本イベントならでは。



地下1階から地上40階まで、梅田スカイビルがクリスマスに染まります。


※12月後半は混雑が予想されるため、スタートの11月14日(金)から12月初旬のご来場がおすすめです。




更に、梅田スカイビルクリスマスを満喫できるお得なセットチケットをweb限定で販売いたします。


情報は随時公開いたしますので、特設サイトを是非ご確認ください。



みなさまのお越しを心よりお待ちいたしております。



UMEDA SKY BUILDING Christmas 2025 詳細


[表: https://prtimes.jp/data/corp/63228/table/159_1_1c5dd476c8922dffd0fa2dee8a97e379.jpg?v=202510111226 ]