アーティストのアルバムジャケットやロゴをデザインしたピンズカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』最新作「RCサクセション」が2企画同時に10月15日(水)より順次発売開始

株式会社ローソンエンタテインメント

2024年6月に発売を開始した、アーティストのアルバムジャケットやロゴをデザインしたピンズカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』。

RCサクセション・忌野清志郎のデビュー55周年、さらに、名盤『シングル・マン』デラックス・エディションの発売を記念して、このたびピンズカプセルトイシリーズの最新作としてRCサクセションが登場！RCサクセションとして初のカプセルトイ化、2企画同時発売が決定しました！

2025年10月15日(水)より、RCサクセション&忌野清志郎 55th Celebration POP-UP STORE（原宿） 、全国のHMV（16店舗）、gashacoco（ガシャココ）ほかカプセルトイコーナーにて順次販売を開始いたします。

今回発売するカプセルトイは、厳選したRCサクセションのアルバムジャケットや55周年ロゴをデザインしたピンバッジ（ピンズ）が専用台紙と共にカプセル内に収納されており、コレクションにも最適です。ぜひ、この機会にお買い求めください！

RCサクセション（RC SUCCESSION）

「King of Rock」「King of Live」の異名をとるなど「日本語ロック」の成立、現在日本で普通に見られるロック・コンサート、ライブ・パフォーマンスのスタイルの確立に大きな影響を及ぼした日本のロックバンド。1991年より無期限活動休止状態に入った。

「雨あがりの夜空に」「スローバラード」など攻撃的かつ抒情的な名曲の数々は今でも歌い継がれる日本のロックの至宝。

『THE ARTIST COLLECTION』RCサクセション（RC SUCCESSION） 概要

■RCサクセション（RC SUCCESSION）VOL.１／全8種

・初期のRCサクセション

・楽しい夕に

・シングル・マン

・PLEASE

・BLUE

・BEAT POPS

・OK

・55周年ロゴ WHITE

■RCサクセション（RC SUCCESSION）VOL.2／全7種

・RHAPSODY

・FEEL SO BAD

・HEART ACE

・MARVY

・COVERS

・Baby a Go Go

・55周年ロゴ BLACK

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※自動販売機の性質上、同じ商品が続けて出てくることがありますが、ご了承ください。

■商品：ピンバッジ（ピンズ）

■サイズ：約25×25mm

■材質：エポキシ樹脂・白鉄・鉄

■価格：1回 500円（税込）

■企画／制作：株式会社ローソンエンタテインメント

■取り扱い店舗

・RCサクセション&忌野清志郎 55th Celebration POP-UP STORE（原宿）

・HMV（16店舗）

・gashacoco（ガシャココ）

・その他カプセルトイコーナー

※gashacoco（ガシャココ）では取り扱いのない店舗もございます。

取り扱い店舗の詳細は以下よりご確認ください。[2025年10月10日現在の情報]

https://prtimes.jp/a/?f=d34304-597-87817b394162dc33083cb02cec8c7db1.pdf

※販売店舗は予告なく変更する場合があります。

※販売開始日は店舗によって異なります。

※掲載されている店舗におきましても商品が品切れとなる可能性がございます。品切れや再入荷に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。

【関連情報】■RCサクセション & 忌野清志郎 55th Celebration POP-UP STORE

期間：2025年10月15日(水)～2025年10月26日(日)

場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

住所：東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線「原宿」駅⽵下口 徒歩3分)

時間：11:00～20:00 (最終入場19:30)

▶特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/rc-kiyoshiro/

■「RCサクセション」名盤『シングル・マン』デラックス・エディション

発売日：2025年10月15日(水)

・『シングル・マン』 デラックス・エディション [初回生産限定]【アナログ】／6,820円(税込)

▶商品詳細：https://store.universal-music.co.jp/products/upjy9520

・『シングル・マン』 [デラックス・エディション]【CD】／4,840円（税込）

▶商品詳細：https://store.universal-music.co.jp/products/upcy8060