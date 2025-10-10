“五味の調和”を追い求めるホテル併設ベーカリー 【BOULANGERIE LE CINQ】(ブーランジェリー ル・サンク)2周年感謝セール開催!! 2025年10月13日(月)～11月9日(日)

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社（本社：東京都調布市調布ヶ丘3-6-3、代表取締役社長 蘆川 聡）が運営する、ホテル併設型のベーカリーBOULANGERIE LE CINQ（ブーランジェリー ル・サンク ※以下ル・サンク）は、2周年を迎えることとなりました。この度、2周年を記念して感謝セールを開催しますのでお知らせいたします。

【BOULANGERIE LE CINQ（ブーランジェリー ル・サンク)とは】

【2周年を記念して感謝セールを開催!!】

店名に冠している『Le Cinq(ル・サンク)』はフランス語で数字の5を意味し、五味（甘味・酸味・苦味・塩味・旨味） の調和をテーマにしたベーカリーとして2023年10月12日よりオープンしました。五感で感じる味わいを大切にし、万人にとって心地よいパンづくりを追求しています。

古き良き日本橋・浜町の風情を背景に、モダンで落ち着いた空間を演出。明治座の目の前、KOKO HOTEL Premier 日本橋浜町の1階に位置し、立地としての魅力も兼ね備えています。

店内併設の工房で丁寧に焼き上げるパンには様々なこだわりが。原材料の選定から配合、発酵、焼成までを一貫して管理し、焼きたての香りや風味を損なわないよう、焼成時間や温度も細かく調整しています。

小麦粉は国産を中心としながらも、パンの種類に応じて適したものを採用。食感や味わいに応じて配合を変えることで、「しっとり／もっちり／サクサク」などの異なる表情を実現しました。

ル・サンクでは様々なシチュエーションでのご利用を想定しメニューを取り揃えており、ランチタイムではパン食べ放題+サラダ・スープもセットになったビュッフェスタイルでル・サンクのパンを好きなだけお楽しみ頂けます。客席には古き良き日本橋・浜町の風情を眼前にしたテラス席もあり、ゆっくりとしたティータイムもお楽しみいただけます。

【日頃の感謝を込めて、2周年感謝セールを開催】

皆様のご愛顧により、2周年を迎えることが出来ました。10月13日(月)から11月9日(日)までの1ヶ月間にわたり、感謝セールを開催いたします。バターの香りを最大限に引き出した当店1番人気の『発酵バタークロワッサン』もお得にお求め頂ける他、食材とパンの相性を追求し、旨味を最大限に引き出した自慢の『惣菜パン』も週替りでご用意しました。是非、この期間にル・サンクのこだわりのパンをお召し上がりください。

毎日の朝を豊かにする一品として、地元に愛されるベーカリーであり続けたい」そんな想いを胸に、地域の方々の“顔の見える存在”を目指して日々お客様をお出迎え致します。

旅の始まりに、日常の贅沢に。様々なシチュエーションでご利用ください。

今後もより良いサービス、お楽しみ頂けるコンテンツをお客様へご提供するべく店舗運営に励んで参ります。

【2周年感謝セール 詳細】

開催期間 : 2025年10月13日(月)～11月9日(日)

※数量限定の為、なくなり次第終了の商品もございます。ご了承くださいませ。





BOULANGERIE LE CINQ(ブーランジェリー ル・サンク)

店舗所在地 : 東京都中央区日本橋浜町2-30-4 KOKO HOTEL Premier 1階

電話番号 : 03-6826-2844

営業時間：08:00～19:00

店舗ページ(食べログ) : https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13288074/

Instagramアカウント : https://www.instagram.com/le_cinq_le_bonheur/

【運営】

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

〒104-0045

東京都調布市調布ヶ丘3-6-3



【ホームページ】

https://nakaizuwinery.com/