【ウインターカップ2025 熊本大会】3回戦からライブ配信！決勝戦の模様は地上波でも！
熊本朝日放送株式会社
第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会 熊本県予選
ウインターカップ特設ページはこちら :
https://www.kab.co.jp/special/basketball/
10月26日(日) 男子・女子 3回戦・準々決勝／計24試合
11月1日(土) 男子・女子 準決勝／計4試合
11月2日(日) 男子・女子 決勝／計2試合
11月3日(月・祝) 午後2時25分～
公式Xはこちら :
https://x.com/kab_basket
公式TikTokはこちら :
https://www.tiktok.com/@kab_basketball
第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会 熊本県予選
2025年10月19日(日) に開幕する第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会 熊本県予選。
熊本朝日放送株式会社（代表取締役社長：竹内圭介）は、10月26日(日)から行われる3回戦からライブ配信します。配信は、KABホームページ内ウインターカップ特設ページにて行います。さらに、11月3日(月・祝)午後2時25分からは地上波で決勝戦ハイライトを実況・解説を交えてお伝えします！
ウインターカップ特設ページはこちら :
https://www.kab.co.jp/special/basketball/
配信日程
10月26日(日) 男子・女子 3回戦・準々決勝／計24試合
［会場］熊本農業高校・第二高校
11月1日(土) 男子・女子 準決勝／計4試合
［会場］東海大星翔高校
11月2日(日) 男子・女子 決勝／計2試合
［会場］東海大星翔高校
地上波
11月3日(月・祝) 午後2時25分～
決勝ハイライトを実況・解説を交えてお送りします。
［実況］内原健文（KABアナウンサー）
［解説］小林慎太郎（元 熊本ヴォルターズ）
SNSも開設！
Xでは試合結果などをどこよりも早く速報します。
公式Xはこちら :
https://x.com/kab_basket
また公式TikTokも新たに開設しました。大会に出場する高校生が自分たちで撮影・編集しています。フォローよろしくお願いします！
公式TikTokはこちら :
https://www.tiktok.com/@kab_basketball