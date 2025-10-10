シリーズ累計100万部突破！『無職の英雄 別にスキルなんか要らなかったんだが』プレゼント企画満載の特設サイトがオープン！
このたび、株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都・品川区）が刊行する【アース・スター ノベル】と【アース・スター コミックス】の人気作品『無職の英雄 別にスキルなんか要らなかったんだが』がシリーズ累計100万部を突破いたしました。
こちらを記念して、プレゼント企画満載の特設サイトを本日オープンしました。
＜特設サイトではお祝いコンテンツを多数公開中＞
・九頭七尾(原作者)、上田夢人先生(イラストレーター)、名苗秋緒先生(漫画家)のお祝いコメント
・上田夢人先生、名苗秋緒先生による100万部突破記念スペシャルイラスト
・サイン入り色紙プレゼントキャンペーンのご案内
特設サイトはこちら :
https://www.es-novel.jp/special/1million/musyoku/
直筆サイン入り特製イラスト色紙プレゼント企画を開催！[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/534_1_953f5fb9e82d6c2222cde799b4e6f26a.jpg?v=202510111226 ]
ご応募はこちら：https://x.com/es_novel/status/1976481537752436960(https://x.com/es_novel/status/1976481537752436960)
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/534_2_4d9f20173b944fecee0594c04a8e0b27.jpg?v=202510111226 ]
ご応募はこちら：https://x.com/comicearthstar/status/1976481401458618466(https://x.com/comicearthstar/status/1976481401458618466)
累計100万部突破 スペシャルCM公開中！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ejDW32pOklM ]
原作ノベル 全4巻、コミックス最新第10巻発売中！
著：九頭七尾 イラスト：上田夢人
原作：九頭七尾・上田夢人漫画：名苗秋緒
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/534_3_e62407f448b36fbb0c4766cf1cf8f1d7.jpg?v=202510111226 ]
TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』絶賛放送中！
▼TVアニメ公式サイト
https://mushoku-eiyu-anime.com/
▼公式Xアカウント
https://x.com/mushoku_eiyu
<放送情報>
TOKYO MX：2025年10月1日（水）より毎週水曜22時00分 ～ 放送開始
BSフジ ：2025年10月2日（木）より毎週木曜24時30分 ～ 放送開始
AT-X ：2025年10月6日（月）より毎週月曜22時30分 ～ 放送開始
※リピート放送 毎週水曜10：30～/毎週金曜16：30～
<配信情報>
dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題：9月24日（水）より毎週水曜22時00分～地上波1週間先行・最速配信
その他配信サービスでも順次配信予定
