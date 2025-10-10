シリーズ累計100万部突破！『無職の英雄 別にスキルなんか要らなかったんだが』プレゼント企画満載の特設サイトがオープン！

株式会社アース・スター エンターテイメント

このたび、株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都・品川区）が刊行する【アース・スター ノベル】と【アース・スター コミックス】の人気作品『無職の英雄 別にスキルなんか要らなかったんだが』がシリーズ累計100万部を突破いたしました。


こちらを記念して、プレゼント企画満載の特設サイトを本日オープンしました。



＜特設サイトではお祝いコンテンツを多数公開中＞


・九頭七尾(原作者)、上田夢人先生(イラストレーター)、名苗秋緒先生(漫画家)のお祝いコメント


・上田夢人先生、名苗秋緒先生による100万部突破記念スペシャルイラスト


・サイン入り色紙プレゼントキャンペーンのご案内


特設サイトはこちら :
https://www.es-novel.jp/special/1million/musyoku/

直筆サイン入り特製イラスト色紙プレゼント企画を開催！

ご応募はこちら：https://x.com/es_novel/status/1976481537752436960(https://x.com/es_novel/status/1976481537752436960)




ご応募はこちら：https://x.com/comicearthstar/status/1976481401458618466(https://x.com/comicearthstar/status/1976481401458618466)




累計100万部突破 スペシャルCM公開中！

原作ノベル 全4巻、コミックス最新第10巻発売中！


著：九頭七尾　イラスト：上田夢人

原作：九頭七尾・上田夢人漫画：名苗秋緒

TVアニメ『無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～』絶賛放送中！


▼TVアニメ公式サイト


https://mushoku-eiyu-anime.com/


▼公式Xアカウント


https://x.com/mushoku_eiyu



<放送情報>


TOKYO MX：2025年10月1日（水）より毎週水曜22時00分 ～ 放送開始


BSフジ ：2025年10月2日（木）より毎週木曜24時30分 ～ 放送開始


AT-X ：2025年10月6日（月）より毎週月曜22時30分 ～ 放送開始


※リピート放送　毎週水曜10：30～/毎週金曜16：30～



<配信情報>


dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題：9月24日（水）より毎週水曜22時00分～地上波1週間先行・最速配信


その他配信サービスでも順次配信予定





