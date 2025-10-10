【福岡ソフトバンクホークス】結果発表！ファン投票でグッズデザインを決定「ファンフェスティバル2025 オリジナルグッズ総選挙」
10月6日（月）～10月9日（木）に実施した、ファンフェスティバル2025 オリジナルグッズデザイン総選挙の投票結果を発表！選ばれたデザインのアイテムを10月10日（金）より公式オンラインストアにて受注販売いたします。ご注文いただいた商品は11月24日（月・休）のファンフェスティバル2025までにお届け！このアイテムを持ってファンフェスに参加しよう！
投票総数は4,982 票！ホークスファンの皆様、ご投票いただき誠にありがとうございました。
投票の結果選ばれたのは…Bのデザイン！
中央に大きく選手の写真を配置し、カラフルでPOPなB案のデザインが2,611票の票数を集め、見事1位となりました！
投票の結果、選ばれたB案のデザイン
A案
B案
C案
D案
HAWKS公式オンラインストアにて受注販売開始
HAWKS公式オンラインストアでは、10月10日（金）より、上記のデザインを使用したアイテムを4種、支配下選手展開にて受注販売を開始いたします。
※選手のポーズやデザインの色は選手によって変わる可能性がございます。
※選手展開については、2025シーズン終了時点での登録選手となります。
【商品ラインナップ】
Tシャツ
展開：支配下全選手
サイズ：S,M,L,XL,2XL
価格：4,400円
フェイスタオル
展開：支配下全選手
価格：1,800円
アクリルキーホルダー
展開：支配下全選手
価格：700円
ステッカー
展開：支配下全選手
価格：400円
【受注販売店舗・スケジュール】
受注販売店舗：HAWKS公式オンラインストア(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/)
受注販売スケジュール：10月10日（金）投票結果発表後～10月20日（月）13：00まで
商品のお届け：11月中旬予定
ファンフェスティバル2025「打って、歌って、踊って！バリタカ球宴 Presented by Fanatics」
11月24日（月・休）は、ファンフェスティバル2025「打って、歌って、踊って！バリタカ球宴 Presented by Fanatics」を開催！今年は「音楽とスポーツの宴！」をテーマに、ファンの皆様と選手が一体となって盛り上がれる企画をが盛りだくさん♪前半は、ステージでDJタイムや選手歌唱企画などの音楽を楽しめるステージイベントを開催。後半は、3年ぶりとなるホームランダービーや紅白戦を実施いたします！
ファンフェスティバル2025特設サイト :
https://www.softbankhawks.co.jp/ex/fanfestival/
ファンフェス詳細はこちら
