話しかければ応えてくれる、あなただけのAIデジタルヒューマン。年額5万円で、誰でも。

株式会社ニュウジア

株式会社ニュウジア（本社：東京都中央区、代表取締役：柏口之宏）は、2025年10月10日より、写真・音声・知識（ナレッジ）をアップロードするだけで、双方向に会話できるAIデジタルヒューマンを作成できる新サービス「Interactive AI Human」を正式に公開しました。

サービス提供サイト：https://www.niusia.net/interactive-ai-human/(https://www.niusia.net/interactive-ai-human/)

世の中にあふれるのは、動画を再生するだけの片方向型AI。

しかし本当に人の心を動かすのは、“会話ができるAI”です。

双方向・対話型AIには、片方向にはない明確な価値があります：

片方向はあふれている。

- 質問にその場で応答し、理解を深める。- 人としての温かさを表情・声・言葉で伝える。- 教育効果が高く、繰り返し学びに最適。- ブランド体験を統一し、理念が伝わる。- 導入のハードルが低く、誰でも始められる。年額5万円（税込）で双方向・対話型AIデジタルヒューマンを作れます。

“双方向・対話型”を年額5万円という低価格と手軽さで提供できるのは当社だけです。※1

背景と狙い

近年、AIキャラクター・デジタルヒューマンの技術進歩とともに、「AI社長」などに代表されるように企業・教育・接客領域での導入が加速しています。

しかし、既存の多くのデジタルヒューマン技術は 片方向型（定型応答・再生型）や 高額な対話型制作費用 を前提とするものが大半です。

当社はこの課題を打破すべく、“誰でも自分で対話可能なAIデジタルヒューマンを作れる” サービスとして、これまでに例を見ない価格設計と制作手順を実現しました。

特に「5万円で双方向型AIデジタルヒューマンを自作可能」という点は、国内において現時点で唯一相当するサービスであると当社は認識しております。

注釈：他社動向と公開情報を基にした自社調べによる。

サービス概要

💡サービスの特徴

双方向AIデジタルヒューマンの主な活用シーン

利用の流れ（4ステップ）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/45_1_4f813d29d08730d13d4940fb78043191.jpg?v=202510111226 ]- 誰でも手軽に作れる - 専門知識不要、オンライン完結。- 双方向リアルタイム会話 - 音声認識＋生成AI＋リップシンクで自然なテンポと表情。- 高品質映像と自然な表情 - 独自の生成技術で違和感のない人物映像を再現。- 圧倒的な低価格 - 年額5万円（税込）から導入可能。 国内最安クラス※1。- クラウド対応・機材不要 - PC・タブレット・サイネージにも導入可能。対話型AIデジタルヒューマンの用途は様々[表2: https://prtimes.jp/data/corp/127837/table/45_2_8e9da0eb68bbd504fd2fb30206edea89.jpg?v=202510111226 ]- 「AIデジタルヒューマンを作る」ボタンからアカウント登録- 写真・音声をアップロード- あなたの考え方や経験などを入力 → ナレッジ文書をアップロード（サンプル文書(https://www.niusia.net/knowledge-samples/)）- 完成したAIデジタルヒューマンと対話開始！

この手順により、数分～数時間でユーザー自身のAI対話体験が始まります。

💰料金プラン

▶ セルフ制作プラン

- 年額：50,000円（税込）- 通話時間1200分（20時間）を付属。- 対応対象：法人・個人どちらも可- 追加費用：なし（クラウド利用料込）

「写真・音声・ナレッジをアップロードするだけで、あなただけのAIが誕生。」

双方向に“応えてくれるAI”を、たった5万円で。

【注釈※1】

当社調査によると、年額5万円（税込）で双方向AIデジタルヒューマンをセルフ生成できる国内サービスは現時点で当社のみです（2025年10月時点）。 「唯一」「国内最安クラス」などの表現は、他社公開情報および市場調査をもとにした限定的なものであり、将来的なサービス競合出現による変動の可能性があります。 提供する対話品質および応答領域は、利用者が提供するナレッジ量および対話シナリオ設定に依存します。

ニュウジアはAX推進企業です。

DX（デジタルトランスフォーメーション）は、IT技術を活用した業務効率化やプラットフォーム構築を目指すものです。

しかし、多くの場合、その導入には企業だけでなく取引先にも膨大な、データ入力や管理といった"人手"による作業負担が発生します。

今、企業が本当に投資すべきは「DX」ではなく「AX（AIトランスフォーメーション）」と考えています。

AXは、人が手作業でデータを整理しシステムを運用するのではなく、AIが自然言語で業務を理解し処理することで、人手による膨大な作業を不要にします。

これにより、時間とコストの大幅な削減が可能になり、業務の効率化だけでなく、ビジネスモデルそのものを革新する力を持っています。

株式会社ニュウジアは、AXを推進する企業として、AIを活用した革新的なソリューションを提供し、貴社の業務変革を全力で支援いたします。

株式会社ニュウジア【会社概要】

会社名：株式会社ニュウジア

設立：2008年12月

代表取締役 柏口之宏

URL：https://www.niusia.net/

所在地：〒104-0061東京都中央区銀座一丁目27番8号 セントラルビル703号

主な事業内容: AI技術の研究開発、コンサルティング、映像制作、AIソリューション販売、AIデジタルヒューマン販売