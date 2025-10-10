味噌と豚骨スープの旨みを味わえる「味噌とんこつらーめん」販売！！　お持ち帰り「冷凍生餃子」特別価格キャンペーンも開催！

株式会社幸楽苑

株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）が運営する「幸楽苑」は、2025年10月15日（水）から、豚ガラを丁寧に炊き出したスープに昆布・椎茸・煮干しを加えた、味噌と豚骨スープの濃厚な旨みが味わえる「味噌とんこつらーめん」790円（税込）を期間限定販売いたします。本商品には、70円～150円お得なセットをそれぞれご用意しております。

また、10月15日（水）～12月8日（月）まで、お持ち帰り「冷凍生餃子」（1袋標準30個入り）を、通常より100円お得な、特別価格560円（税込）にて販売するキャンペーンを開催いたします。

この機会に、ぜひご来店ください。

■新商品情報

■味噌とんこつらーめん

価格:790円（税込）

セット :ライスセット 890円（税込）※70円お得

:餃子セット 990円（税込）※80円お得

:餃子ライスセット 1,090円（税込）※150円お得

販売期間:2025年10月15日（水）から期間限定

対象店舗:幸楽苑 全店

■キャンペーン情報

■お持ち帰り「冷凍生餃子」（1袋標準30個入り）

価格:660 円（税込）→ 560 円（税込）※通常より100円お得

販売期間:2025年10月15日（水）～12月8日（月）まで

対象店舗:幸楽苑 全店

※デリバリーご利用のお客様は「デリバリー通常価格」での販売となります

幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。