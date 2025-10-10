味噌と豚骨スープの旨みを味わえる「味噌とんこつらーめん」販売！！　お持ち帰り「冷凍生餃子」特別価格キャンペーンも開催！

写真拡大 (全4枚)

株式会社幸楽苑

　株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）が運営する「幸楽苑」は、2025年10月15日（水）から、豚ガラを丁寧に炊き出したスープに昆布・椎茸・煮干しを加えた、味噌と豚骨スープの濃厚な旨みが味わえる「味噌とんこつらーめん」790円（税込）を期間限定販売いたします。本商品には、70円～150円お得なセットをそれぞれご用意しております。


　また、10月15日（水）～12月8日（月）まで、お持ち帰り「冷凍生餃子」（1袋標準30個入り）を、通常より100円お得な、特別価格560円（税込）にて販売するキャンペーンを開催いたします。


この機会に、ぜひご来店ください。






■新商品情報


■味噌とんこつらーめん


価格:790円（税込）


セット :ライスセット　890円（税込）※70円お得


:餃子セット　990円（税込）※80円お得


　　　:餃子ライスセット　1,090円（税込）※150円お得


販売期間:2025年10月15日（水）から期間限定


対象店舗:幸楽苑　全店




■キャンペーン情報


■お持ち帰り「冷凍生餃子」（1袋標準30個入り）


価格:660 円（税込）→ 560 円（税込）※通常より100円お得


販売期間:2025年10月15日（水）～12月8日（月）まで


対象店舗:幸楽苑 全店


※デリバリーご利用のお客様は「デリバリー通常価格」での販売となります






幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。