【武蔵野大学】【武蔵野大学×日本数学会・日本応用数理学会・統計関連学会連合】10月25日に数学・数理科学専攻若手研究者のための「異分野異業種研究交流会2025」を開催

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学（東京都江東区、学長：小西 聖子）は、10月25日（土）に日本数学会、 日本応用数理学会、 統計関連学会連合と共催で数学・数理科学専攻若手研究者のための「異分野・異業種研究交流会」を開催します。

本交流会は、数学専攻の博士課程学生をはじめとする数学・数理科学系の若手研究者と、諸科学や産業界とのマッチングの場として、産官学協働のもと、2014年から開催しています。数学を活用した諸科学や産業への応用展開に数学の思わぬ力を発見してもらうことや、産業界や経済界の様々な分野で活躍できる場を認識してもらうことを目的としています。

当日は参加無料（情報交換会のみ会費制）でどなたでもご参加いただけますが、事前に参加登録が必要です。以下よりお申し込みください。

【参加申し込みフォーム】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoTufGbHUC6cOlY3pV65Bik70iBdyw_vq4soiCYNY4rcK8FA/viewform

【開催概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/309_1_66bd36abd628a6c38680204e7c4e3d90.jpg?v=202510110926 ]

【プログラム】

＜第１部＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/309_2_2267ca3b9f7d706f1aaac0f1b2333bd3.jpg?v=202510110926 ]

＜第２部＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/309_3_432b22269be11de244641ac56f042b56.jpg?v=202510110926 ]

＜第３部＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/309_4_712459b6acfce854ddb145cfbde3155c.jpg?v=202510110926 ]

＜第４部＞

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/309_5_9643732ed417af8547629934b5cf006d.jpg?v=202510110926 ]

＜情報交換会＞

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/309_6_523fc448e9ca9653a9051974acd63d56.jpg?v=202510110926 ]

【参加企業・研究所】

アクサ生命保険株式会社、NTT株式会社、株式会社 NTTデータ数理システム、厚生労働省、株式会社光電製作所、さくら損害保険株式会社、一般社団法人産学協働イノベーション人材育成協議会、ジョブ型研究インターンシップ事務局（株式会社アカリク）、スローガン株式会社、ダイキン工業株式会社 テクノロジー・イノベーションセンター、TDSE株式会社、株式会社東芝 総合研究所、株式会社とめ研究所、日本製鉄株式会社、BIPROGY株式会社、富士通株式会社富士通研究所、株式会社ブリヂストン、株式会社MiDATA、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社、三菱電機先端技術総合研究所、株式会社 村田製作所、株式会社Ridge-i

【オブザーバー企業・研究所】

ジブラルタ生命 数理グループ、トヨタ自動車株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、LINEヤフー株式会社

【協力機関(全国数学・数理系大学・研究所)】

大阪公立大学数学研究所、大阪大学 数理・データ科学教育研究センター、お茶の水女子大学理学部数学科、金沢大学大学院自然科学研究科数物科学専攻、関西大学システム理工学部数学科、関西学院大学理工学研究科数理科学専攻, 関西学院大学数理・データ科学教育研究センター、九州大学大学院数理学府・マス・フォア・イノベーション連係学府、九州大学マス・フォア・インダストリ研究所、京都大学数理解析研究所、京都大学大学院理学研究科、慶應義塾大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻、埼玉大学大学院理工学研究科、滋賀大学データサイエンス学部、上智大学理工学部情報理工学科数学領域、中央大学大学院理工学研究科数学専攻、筑波大学数理物質系数学域、東京科学大学，情報理工学院，数理・計算科学系、東京科学大学理学院、東京大学 数理・情報教育研究センター、東京大学情報理工学系研究科 数理情報学専攻、東京大学 大学院数理科学研究科 附属数理科学連携基盤センター、東京都立大学大学院理学研究科数理科学専攻、東京理科大学大学院理学研究科数学専攻、統計数理研究所、東北大学大学院情報科学研究科純粋・応用数学研究センター、東北大学大学院理学研究科数学専攻、名古屋大学大学院多元数理科学研究科、奈良女子大学 大学院人間文化総合科学研究科 自然科学専攻、広島大学大学院統合生命科学研究科、北海道大学大学院理学院数学専攻・電子科学研究所、武蔵野大学 数理工学センター、武蔵野大学工学部数理工学科、明治大学先端数理科学インスティテュート、理化学研究所革新知能統合研究センター（理研AIP）、理化学研究所数理創造研究センター、立命館大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻数理科学コース、早稲田大学理工学術院総合研究所・重点研究領域・数理科学研究所

【武蔵野大学について】

武蔵野大学 有明キャンパス

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、13大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年には創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学HP：https://www.musashino-u.ac.jp/

【関連リンク】

■ 武蔵野大学工学部数理工学科：https://www.musashino-u.ac.jp/academics/faculty/engineering/mathematical_engineering/

■ 武蔵野大学大学院数理工学専攻：https://www.musashino-u.ac.jp/academics/graduate_school/course/Engineering/major/index.html

■ 異分野異業種研究交流会2025：https://jsiam.org/jsiam_archive/kr/career2025/